Le risque de maladie cardiaque augmente chez les jeunes adultes qui ont perdu un frère ou une sœur, selon une étude

Les personnes qui perdent un frère ou une sœur pendant l’enfance ou au début de l’âge adulte pourraient courir un risque plus élevé de développer maladie cardiaque à un âge précoce, selon une nouvelle étude.

Des chercheurs de l’Université Fudan de Shanghai, en Chine, et de l’Université chinoise de Hong Kong ont évalué plus de deux millions de personnes nées au Danemark entre 1978 et 2018.

Parmi ceux qui avaient perdu un frère ou une sœur l’âge moyen au moment du décès était de 11 ans.

Sur la base de 17 années de données de suivi, les chercheurs ont découvert que la mort d’un frère ou d’une sœur pendant l’enfance et au début de l’âge adulte était associée à un risque global accru de 17 % de maladie cardiovasculaire.

L’analyse des données a été réalisée entre le 1er novembre 2021 et le 10 janvier 2022.

Les résultats de l’étude ont été publiés dans JAMA Network Open le 8 janvier.

Le risque était plus élevé chez ceux qui avaient perdu un jumeau ou cadet , par rapport à un frère ou une sœur plus âgé, selon l’étude.

“Les résultats soulignent la nécessité d’accorder une attention et un soutien supplémentaires aux frères et sœurs endeuillés afin de réduire le risque de maladies cardiovasculaires plus tard dans la vie”, ont écrit les chercheurs.

Fox News Digital a contacté les chercheurs de l’étude pour obtenir des commentaires supplémentaires.

David Schonfeld, MD, directeur du Centre national pour les crises scolaires et le deuil à l’hôpital pour enfants de Los Angeles, n’a pas participé à l’étude mais a fait part de sa réaction aux résultats.

“La recherche sur l’impact tout au long de la vie des expériences indésirables survenues pendant l’enfance a démontré l’impact sur santé physique à l’âge adulte”, a-t-il déclaré à Fox News Digital par courrier électronique.

“Bien que la recherche initiale sur les expériences négatives de l’enfance n’ait pas examiné spécifiquement l’impact du décès d’un membre proche de la famille, nous savons que le décès d’un parent ou d’un frère ou d’une sœur est l’une des expériences les plus stressantes pour les enfants et peut contribuer à de courtes périodes de vie. et les effets à long terme sur fonctionnement psychologique l’adaptation émotionnelle et la trajectoire de développement des enfants – ainsi que leur santé physique”, a-t-il ajouté.

“Un événement traumatisant comme la perte d’un frère ou d’une sœur peut se répercuter de manière significative à l’âge adulte.”

Jonathan Kahan, MD, cardiologue au Delray Medical Center, qui fait partie du Palm Beach Health Network en Floride, qui n’a pas non plus participé à la recherche, a reconnu que le traumatisme causé par la perte d’un être cher peut s’étendre bien au-delà de la perte initiale. .

“Cela peut entraîner de multiples effets en aval, notamment stress chronique la culpabilité du survivant et une foule d’autres réactions émotionnelles ou physiques”, a-t-il déclaré à Fox News Digital.

“Le stress chronique ou la culpabilité chronique est directement lié aux maladies cardiovasculaires, comme l’ont démontré de nombreuses études. Un événement traumatisant comme la perte d’un frère ou d’une sœur peut se répercuter de manière significative jusqu’à l’âge adulte pour ceux qui survivent.”

Kahan a fait référence à une maladie appelée cardiomyopathie de Takotsubo, également connue sous le nom de « syndrome du cœur brisé » ou cardiomyopathie induite par le stress, qui a tendance à survenir de manière aiguë après le décès d’un être cher.

Sur la base des résultats de cette étude, Kahan a encouragé les professionnels du secteur cardiovasculaire à élargir leur attention aux facteurs de risque non traditionnels de maladies cardiovasculaires, tels que la perte, le deuil et le stress.

“ Professionnels de la santé finir par se concentrer sur les patients pendant la phase immédiate et aiguë de la perte ; cependant, compte tenu de ces résultats, la phase chronique de perte devrait également être mise en avant », a-t-il déclaré.

“Si un patient a perdu un frère ou une sœur, ce que de nombreux professionnels de la santé recherchent lors de l’examen des antécédents familiaux, cette étude me ferait réfléchir quant à savoir si cette perte peut encore avoir un effet.”

Et pour la personne qui a perdu un frère ou une sœur – ce qui constitue un « facteur de risque non modifiable » de maladie cardiaque – Kahan a déclaré qu’il était important de demander de l’aide après l’événement traumatisant, qu’il soit émotionnel, physique ou social.

“D’après mon expérience, la réponse typique au chagrin et au traumatisme liés à la perte d’un être cher est d’intérioriser sa douleur, d’arrêter de faire de l’exercice et de s’isoler des autres activités sociales, ce qui est exactement le contraire de ce qui devrait être fait”, a-t-il déclaré à Fox News Digital.

“Si ces pratiques d’isolement, de sédation et d’intériorisation se poursuivent de manière chronique, cela aura des effets négatifs sur n’importe quel individu à moyen et long terme.”