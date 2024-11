Le risque de la plupart des événements cardiovasculaires réduit après la vaccination contre le COVID-19

Nouvelles de la Journée de la Santé — Selon une étude publiée en ligne le 30 septembre dans Journal européen du cœur.

Yiyi Xu, Ph.D., de l’Université de Göteborg en Suède, et ses collègues ont examiné les risques de plusieurs événements cardiovasculaires et cérébrovasculaires dans une cohorte nationale basée sur un registre (8 070 674 adultes suédois). Le risque post-vaccinal de myocardite/péricardite, de dysrythmies, d’insuffisance cardiaque, d’infarctus du myocarde et d’événements cérébrovasculaires (accident ischémique transitoire et accident vasculaire cérébral) a été examiné dans plusieurs fenêtres de risque après chaque dose de vaccin.

Les chercheurs ont constaté une réduction des risques d’événements cardiovasculaires après la vaccination pour la plupart des résultats étudiés, en particulier après la dose 3 (rapports de risque allant de 0,69 à 0,81), tandis que les risques de myocardite et de péricardite ont augmenté une à deux semaines après la vaccination par ARNm du COVID-19. Pour tous les vaccins, des risques légèrement accrus similaires ont été observés pour les extrasystoles (rapports de risque, 1,17 et 1,22 pour les doses 1 et 2, respectivement, qui étaient plus forts chez les personnes âgées et les hommes), mais pas pour les arythmies, ni pour les accidents ischémiques transitoires (rapport de risque, 1,13, principalement chez les personnes âgées), mais pas pour les accidents vasculaires cérébraux.

« Nous avons constaté une diminution des risques de plusieurs problèmes cardiovasculaires graves après la vaccination contre le COVID-19, probablement liés à la protection de la vaccination contre le COVID-19 grave », écrivent les auteurs. « Dans l’ensemble, nos résultats soulignent clairement les avantages protecteurs d’une vaccination complète, en particulier pour les personnes âgées. »

Plusieurs auteurs ont révélé des liens avec des sociétés pharmaceutiques, notamment AstraZeneca et Pfizer.

