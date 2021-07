Le risque de Covid est faible pour que la plupart des Américains se rassemblent le week-end du 4 juillet, selon Gottlieb

Vendredi, le Dr Scott Gottlieb a déclaré à CNBC que la plupart des Américains devraient se sentir à l’aise de se rassembler en toute sécurité pendant le week-end du jour de l’indépendance, citant des taux de vaccination Covid élevés et de faibles niveaux d’infection virale dans de nombreuses régions du pays.

Cependant, l’ancien commissaire de la Food and Drug Administration a déclaré qu’il y avait certains endroits où les gens devraient être plus prudents.

« La prévalence est très faible dans tout le pays. Vous devez juger en fonction de l’endroit où vous vous trouvez », a déclaré Gottlieb sur « Squawk Box », notant que les nouveaux cas quotidiens dans son État d’origine du Connecticut sont petits, « c’est donc un environnement assez sûr, non maintenant de se réunir. »

« Dans certaines parties du pays où la prévalence augmente – Missouri, certaines parties du Nevada, de l’Arkansas, de l’Oklahoma – je pense que les gens devraient faire preuve de plus de prudence », a ajouté Gottlieb, qui siège au conseil d’administration du fabricant de vaccins Covid Pfizer.

Les commentaires de Gottlieb avant le week-end du 4 juillet surviennent alors que les autorités sanitaires américaines surveillent de près la variante delta de Covid, qui serait considérablement plus transmissible que les souches dominantes à des stades antérieurs de la pandémie.

Les cas de coronavirus dans le pays sont considérablement inférieurs à leur pic de janvier, lorsque le pays a enregistré plus de 300 000 nouvelles infections en une seule journée, mais ils ont eu une tendance à la hausse ces derniers jours, selon une analyse CNBC des données de l’Université Johns Hopkins.

Les États-Unis enregistrent en moyenne environ 12 700 nouveaux cas de Covid par jour au cours de la semaine dernière, selon l’analyse. C’est 9 % de plus qu’il y a une semaine.

« Nous ne voulons pas alarmer les gens, mais nous suivons ces chiffres très, très attentivement », a déclaré la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky. a déclaré à NBC News après un briefing à la Maison Blanche jeudi.

Les décès restent en baisse. La moyenne sur sept jours des nouveaux décès de Coivd est de 249, en baisse de 19% par rapport à la semaine précédente, selon l’analyse de CNBC.

« Il y a en quelque sorte des régions isolées du pays où vous voyez les niveaux d’infection augmenter. Le reste du pays a l’air très bien », a déclaré Gottlieb. « Je pense que ce que vous voyez est un découplage entre les endroits avec des taux de vaccination élevés et les endroits avec des taux de vaccination faibles. Vous voyez aussi, très franchement, un découplage entre les cas et la mort et la maladie extrêmes que ce virus causait. «

Dans les pays avec des taux de vaccination élevés mais aussi une augmentation des cas en raison de la variante delta, comme le Royaume-Uni et Israël, « les hospitalisations et les décès n’augmentent pas » comme ils l’avaient fait plus tôt dans la crise sanitaire mondiale, a déclaré Gottlieb.

« Pendant un moment, nous avons pensé que c’était juste l’effet de retard où vous ne voyez pas les hospitalisations augmenter avant trois, quatre semaines, vous voyez les cas commencer à augmenter, même chose avec les décès », a déclaré Gottlieb, qui a dirigé la FDA de 2017 à 2019 dans l’administration Trump.

« Mais à ce stade, nous avons suffisamment de tendance pour suggérer que vous allez juste voir un découplage en ce moment et vous n’allez pas voir les résultats extrêmes du virus dans les parties du monde où les taux de vaccination sont élevés, et cela inclut les États-Unis. »

Pour cette raison, Gottlieb a déclaré qu’il était important de s’assurer que davantage d’Américains reçoivent un vaccin contre le coronavirus, qui réduit à la fois la propagation du virus et le risque de tomber gravement malade ou de mourir de la maladie.

Près de 156 millions d’Américains sont entièrement vaccinés, selon le CDC. Un peu plus de 181 millions de personnes ont reçu au moins une dose ; Les vaccins de Pfizer et Moderna nécessitent deux injections, tandis que celui de Johnson & Johnson est une dose unique.

Il existe cependant des écarts géographiques dans la couverture vaccinale. Walensky du CDC a déclaré jeudi qu’environ 1 000 comtés aux États-Unis avaient moins de 30% des résidents vaccinés, dont la plupart sont situés dans le sud-est et le Midwest.

Dans l’ensemble, 47% de la population américaine est complètement vaccinée.

« Les données préliminaires des six derniers mois suggèrent que 99,5% des décès dus à Covid-19 dans les États sont survenus chez des personnes non vaccinées … les souffrances et les pertes que nous voyons maintenant sont presque entièrement évitables », a déclaré Walensky.

Gottlieb a déclaré que même s’il est complètement vacciné, il « recherche toujours des opportunités de faire preuve de prudence » car la pandémie n’est pas complètement derrière le pays.

« Comme si je vais au restaurant en ce moment et qu’il y a une option pour m’asseoir dehors, je mange dehors. Je pense que là où vous pouvez être en quelque sorte un bayésien nerveux et réduire votre probabilité statistique d’entrer en contact avec le virus, pourquoi pas ? » dit Gottlieb. « Mais je n’hésiterais pas à me réunir avec mes amis et ma famille pendant ces vacances car le virus se propage … en très petit nombre dans certaines parties du pays. »