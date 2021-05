Le risque de Covid-19 est plus élevé chez les personnes en surpoids et obèses, selon une nouvelle étude

Les personnes dont l’indice de masse corporelle (IMC) augmente peuvent courir le risque d’être testées positives pour le SRAS-CoV-2, le virus qui cause Covid-19, selon une nouvelle étude. Les chercheurs, du centre médical de Chaim Sheba en Israël, ont constaté que les chances d’être testé positif au SRAS-CoV-2 étaient 22% plus élevées chez les patients en surpoids ou obèses que chez ceux ayant un IMC normal. Les personnes atteintes d’obésité de classe I (IMC 30,0-34,9 kg / m2) étaient liées à un risque 27% plus élevé de test positif, qui a augmenté à 38% pour l’obésité de classe II (IMC 35,0-39,9 kg / m2), et un 86 pourcentage de risque plus élevé en classe III ou obésité morbide (IMC égal ou supérieur à 40,0 kg / m2).

On pense que les facteurs liés à l’obésité, y compris les modifications des systèmes immunitaires innés et adaptatifs provoqués par un excès de poids, sont associés à un risque accru de contracter diverses maladies virales. Cette association entre l’IMC et le risque d’infection virale suggère qu’une relation similaire peut également exister entre l’IMC d’un individu et son risque de contracter le SRAS-CoV-2, a déclaré l’équipe dirigée par Hadar Milloh-Raz, de l’université.

Au total, 26030 patients ont été testés au cours de la période d’étude (entre le 16 mars et le 31 décembre 2020), et 1178 résultats positifs pour Covid-19 ont été enregistrés.

Ils ont constaté que chaque augmentation de 1 kg / m2 de l’IMC d’un patient était associée à une augmentation d’environ 2% du risque de test positif pour le SRAS-CoV-2.

En outre, les chercheurs ont constaté que les personnes atteintes de diabète étaient associées à une probabilité 30% plus élevée de tests positifs, tandis que le risque de tests positifs était presque six fois plus élevé chez les patients souffrant d’hypertension.

À l’inverse, les probabilités d’un test positif étaient plus faibles chez les patients ayant des antécédents d’AVC (39%), d’IHD (55%) et d’IRC (45%), respectivement. Cependant, l’étude n’a pas expliqué la raison. L’étude n’a pas non plus examiné la mortalité ou les résultats de Covid, seulement le risque de test positif.

Les résultats ont été présentés lors du Congrès européen 2021 sur l’obésité, qui s’est tenu en ligne du 10 au 13 mai.

