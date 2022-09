Le président Vucic accuse le Kosovo de créer une menace sécuritaire à la frontière

Le Kosovo défie la sécurité de la Serbie et crée un risque d’affrontements violents dans la région, a averti mardi le président Alexander Vucic devant le parlement national.

Vucic a accusé les autorités du Kosovo d’exacerber les tensions à la frontière du territoire avec la Serbie en augmentant la présence des forces spéciales.

« Nous sommes à un moment où la Serbie, en raison des marches de Pristina, est confrontée à d’importants défis sécuritaires… Je tiens à dire que la présence des forces spéciales de la police de Pristina dans le nord du Kosovo-Metohija augmente. Je vous parlerai aussi du renforcement de nos postes », Vucic a expliqué.

Il a souligné que “il n’y a pas de création de crise par la partie serbe”, et averti que “le danger est proche, objectif et sérieux.”

Vucic a déclaré dans une allocution télévisée la semaine dernière que la Serbie faisait l’objet de pressions de la part de certaines puissances européennes pour résoudre le conflit avec le Kosovo en signant un accord, qui reconnaîtrait essentiellement la province séparatiste.

Selon Vucic, Belgrade a également été invitée à clarifier sa position sur la confrontation entre l’Occident et la Russie au sujet de l’Ukraine. La Serbie a “devenu à nouveau un dommage collatéral dans les conflits des grandes puissances”, Vucic a conclu.

Après avoir recueilli le soutien de l’Occident, le Kosovo a déclaré son indépendance en 2008. Cependant, alors que les États-Unis et nombre de leurs alliés ont reconnu le Kosovo comme indépendant, la Serbie, la Russie, la Chine et l’ONU ne l’ont pas fait. Cinq États membres de l’UE non plus.

Les tensions entre la Serbie et le Kosovo se sont ravivées début août après que Pristina a tenté d’interdire les documents et les plaques d’immatriculation serbes. La mesure a été reportée à la demande de l’ambassadeur américain, mais les autorités kosovares se sont engagées à la mettre en œuvre à terme.

Le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, s’est depuis déclaré prêt à normaliser les relations avec la Serbie, mais a souligné qu’il devait y avoir un traitement égal pour les Serbes et les Albanais du Kosovo en ce qui concerne les papiers d’entrée et de sortie.