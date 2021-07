Le risque d’E. coli entraîne le rappel de 295 000 livres de viande

Plus de 295 000 livres de produits de bœuf cru sont rappelés parce qu’ils pourraient être contaminés par E. coli.

Greater Omaha Packing, un transformateur de viande d’Omaha, dans le Nebraska, rappelle certains produits fabriqués le 13 juillet, a annoncé jeudi soir le Food Safety and Inspection Service du département américain de l’Agriculture.

Les produits peuvent être contaminés par la souche Escherichia coli O157:H7 et avoir un numéro d’établissement « EST. 960A » à l’intérieur de la marque d’inspection USDA.

Selon l’avis de rappel, ces articles ont été distribués à des transformateurs ultérieurs dans l’Illinois, l’Indiana, le Minnesota et le Nebraska. Une liste des endroits où les produits ont été vendus n’a pas été incluse dans le rappel.

Le Grand Omaha n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’USA TODAY.

Selon une liste de produits publiée sur le site du gouvernement, plusieurs coupes de bœuf sont incluses dans le rappel, notamment le jarret, le mandrin et la poitrine désossés angus.

L’USDA a déclaré qu’il n’y avait eu aucun rapport confirmé de « réactions indésirables dues à la consommation de ces produits », indique l’avis de rappel. Le problème a été découvert lors d’un « échantillon de produit de routine » par l’agence gouvernementale.

E. coli, une bactérie présente dans les matières fécales, peut être particulièrement dangereuse pour les nourrissons, les jeunes enfants, les personnes âgées ainsi que les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Il peut provoquer une déshydratation, une diarrhée sanglante et des crampes abdominales deux à huit jours « après l’exposition à l’organisme », a déclaré l’USDA.

Dans les cas graves, les patients peuvent développer un syndrome hémolytique et urémique, un type d’insuffisance rénale.

Le service de sécurité et d’inspection des aliments de l’USDA a classé l’annonce comme un rappel de « classe I ». De tels rappels sont considérés comme un risque élevé pour la santé – une « situation dans laquelle il existe une probabilité raisonnable que l’utilisation du produit entraîne des conséquences graves et néfastes pour la santé ou la mort ».

L’agence conseille à tous les consommateurs de préparer en toute sécurité leurs produits de viande crue, à la fois frais et surgelés, et de « ne consommer que des produits de bœuf cuits à une température de 145 ° F et laissés reposer pendant au moins 3 minutes et des produits de viande hachée qui ont été cuit à une température de 160°F.

Pour toute question concernant le rappel, appelez Greater Omaha Packing au 402-515-2727. Pour toute question sur la sécurité alimentaire, appelez la ligne d’assistance gratuite pour la viande et la volaille de l’USDA au 1-888-MPHotline (1-888-674-6854) ou chattez en direct via Ask USDA de 10 h à 18 h HE en semaine.

Juillet a été un mois chargé pour les rappels avec les crèmes solaires Neutrogena et Aveeno, le poulet Tyson, les muffins, les carottes, certains assaisonnements McCormick et la nourriture pour chiens parmi les plus gros rappels.

