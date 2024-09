Le risque de chaleur modéré et les risques d’incendies élevés reviennent au début de la semaine prochaine

Des températures plus chaudes aujourd’hui par rapport à hier, avec des risques de dispersé Des averses et des orages le long des montagnes de la Sierra au sud de l’I-80, avec quelques cellules persistantes dans les contreforts de plus haute altitude. Le temps chaud et sec revient vendredi jusqu’à la semaine prochaine, avec des zones à risque de chaleur modéré et des conditions météorologiques d’incendie élevées lundi et mardi dans le delta, la vallée et les contreforts.

Discussion

Aujourd’hui orage la menace restera confinée aux montagnes de la Sierra et aux contreforts de plus haute altitude au sud de l’I-80, où les probabilités NBM montrent une chance de développement de 30 à 40 %. Le centre de la système de basse pression se déplacera progressivement à travers la Californie du Sud plus tard dans la journée, attirant humidité à travers la Sierra dans une orientation d’est en ouest.

Quelques dispersé les averses se développant en fin de matinée précéderont celles de l’après-midi orage initiation le long des contreforts. Direction est-sud-est couler Les tempêtes en altitude permettront aux tempêtes de se propager vers le bas de la Sierra peu de temps après leur déclenchement. Les tempêtes s’affaibliront généralement à mesure qu’elles se déplaceront vers le bas de la pente, mais les cellules plus robustes resteront ensemble plus longtemps, apportant un potentiel orage Les impacts se font sentir plus loin dans les contreforts de la Sierra, où il n’existe que 20 à 25 % de risques d’orages. Les restes de ces tempêtes ont le potentiel d’apporter de légères averses/vierge dans les parties est de la vallée, en particulier les parties est de la vallée nord de San Joaquin. Des conditions sèches sont attendues partout ailleurs. Quelques averses légères pourraient atteindre la cicatrice brûlée par le feu du parc, mais aucun débris couler Des impacts sont attendus aujourd’hui.

La haute pression commence à se former vendredi alors que la dorsale orientale du Pacifique se développe vers l’est. Les températures commencent à se réchauffer jusqu’à près de normale d’ici samedi, avec des maximales supérieures à normale Dimanche. Le NBM indique une probabilité de 60 à 90 % de températures élevées supérieures à 90 degrés Fahrenheit vendredi sur le centre et le nord de la vallée de Sacramento. Les probabilités s’étendent au Delta, au sud de la vallée de Sacramento et au nord de San Joaquin d’ici samedi et dimanche. Cette tendance au réchauffement se poursuit jusqu’au début de la semaine prochaine, accompagnée d’une tendance à l’assèchement.

À mesure que le système précédent se propage vers l’est, une pression de plus en plus forte pente se développe alors que les crêtes commencent à se déplacer sur le nord de la Californie. En conséquence, des vents du nord périodiquement venteux pénétreront toute la vallée et des vents d’est/de descente sur la Sierra au cours du week-end et jusqu’au début de la semaine prochaine. Les rafales seront généralement de 15 à 20 mph avec une humidité relative diurne comprise entre 15 et 20 mph, initialement sur le nord de la vallée de Sacramento et les contreforts adjacents Assis-Soleil entraînant des conditions météorologiques localement élevées propices aux incendies.

Discussion approfondie (du lundi au jeudi)

Un temps plus chaud et plus sec est attendu lundi et mardi, alors que nous assistons au retour d’un risque de chaleur modéré dans toute la vallée et les contreforts. Le NBM indique également que 20 à 50 % des températures maximales sont supérieures à 100 degrés autour du Grand Sacramento Métro Zone. Parallèlement à ces températures plus chaudes, des humidités relatives diurnes comprises entre 15 et 20 degrés seront présentes dans toute la vallée, le delta, les contreforts et les montagnes.

C’est également à ce moment-là que nous voyons des signes de vents plus forts du nord couler dans les zones les plus exposées au vent de la vallée de Sacramento (c’est-à-dire le nord de la vallée de Sacramento et le long du corridor I-5 dans la vallée de Sacramento) lundi avec des rafales de 15 à 25 mph. Mardi, augmentation couler sera situé le long des contreforts et des montagnes de la Sierra où soufflent des vents descendants/d’est et vents de brèche Des rafales de 20 à 30 mph seront présentes. Ces conditions semblent apporter des conditions météorologiques d’incendie plus généralisées dans la région, en particulier dans la vallée et les contreforts où RH les valeurs seront les plus basses.

D’ici mercredi et jeudi, le creux commence à se développer au large, ce qui entraîne une augmentation à terre. couler et une humidité plus élevée dans la région du Delta et de Sacramento. Cependant, les températures seront toujours de 5 à 10 degrés supérieures normale pour cette période de l’année.