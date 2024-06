Le risque de cancer parmi la population LGBTQ+ est plus élevé en raison de la discrimination

Selon une nouvelle recherche, les personnes LGBTQ+ sont plus susceptibles d’être confrontées à des risques de cancer et de rencontrer des obstacles lorsqu’elles tentent de détecter et de traiter la maladie.

Les personnes LGBTQ+ fument des cigarettes, consomment de l’alcool et souffrent d’obésité à un taux plus élevé que les personnes hétérosexuelles et cisgenres, ce qui suscite l’inquiétude des chercheurs de l’American Cancer Society selon lesquelles elles sont également confrontées à un fardeau de cancer plus élevé. De nouvelles données d’enquête présentées lundi par le Dana-Farber Cancer Institute indiquent également que les personnes LGBTQ+ sont victimes de discrimination dans les cabinets médicaux qui les empêchent d’obtenir un dépistage et des soins adéquats. L’enquête Dana-Farber montre que de nombreux prestataires de soins de santé ne sont pas conscients des préjugés auxquels les patients sont confrontés.

Couplées ensemble, les nouvelles études mettent en évidence un problème dans la prise en charge d’un secteur majeur de la population : les prestataires de santé n’identifient et ne traitent pas correctement le cancer chez les patients LGBTQ+. Ces nouvelles découvertes s’inscrivent dans le cadre d’une volonté d’élargir les données afin de mieux identifier les personnes en fonction de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle.

« Il se peut que certaines personnes évitent les soins de santé parce qu’elles ne se sentent pas les bienvenues », a déclaré à USA TODAY le Dr William Dahut, directeur scientifique de l’American Cancer Society. « Ensuite, lorsqu’ils se présenteront pour des soins, leur cancer se situera à un endroit où il est plus susceptible d’entraîner une morbidité, voire potentiellement une mortalité. »

En utilisant des données fédérales sur la santé entre 2020 et 2022, des chercheurs de l’American Cancer Society ont découvert que les femmes bisexuelles de 40 ans et plus avaient des taux de tabagisme beaucoup plus élevés que les femmes hétérosexuelles, selon une étude. étude publiée la semaine dernière dans la revue de la société, Cancer. Les jeunes lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres fumaient également des cigarettes à des taux plus élevés que les jeunes hétérosexuels ou cisgenres.

L’étude a révélé que les femmes lesbiennes et bisexuelles présentaient des taux plus élevés d’excès de poids et des taux d’obésité plus élevés chez les femmes bisexuelles. De plus, la recherche a révélé que les femmes bisexuelles et les personnes transgenres étaient moins actives physiquement. Les femmes bisexuelles avaient également une consommation d’alcool plus élevée, ce qui signifie qu’elles déclaraient boire plus de sept verres par semaine.

Une explication de ces facteurs de risque accrus était le « stress des minorités », dû à la discrimination qui entraîne une augmentation des problèmes de santé mentale ou de consommation de substances, ou des comportements qui augmentent le risque de cancer.

Le dépistage du cancer et la vaccination – y compris contre le VIH et le VPH – étaient également recherchés, voire plus fréquemment, chez les patients LGBTQ+ que chez les personnes hétérosexuelles ou cisgenres. Cependant, le dépistage du cancer du col de l’utérus ou colorectal était plus faible chez les hommes transgenres, selon l’étude. Cependant, la prévalence des infections cancérigènes, telles que le VIH et le VPH, était plus élevée chez les hommes gays et bisexuels que dans d’autres groupes démographiques, malgré le déclin de ces infections au cours des dernières décennies.

Le rapport de l’American Cancer Study reconnaît qu’il existe une pénurie de données sur les personnes LGBTQ+ de couleur, qui peuvent être confrontées à un risque accru en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.

La nouvelle recherche a également identifié des obstacles avec les prestataires de soins de santé. Neuf États, principalement dans le Sud et le Midwest, autorisent les prestataires de soins de santé ou les assureurs à refuser des soins ou des services aux personnes LGBTQ+ en fonction de leurs croyances, selon le groupe de réflexion Movement Advancement Project qui suit les lois d’exemption religieuse.

Même lorsque les médecins estimaient qu’ils traitaient tout le monde de la même manière pour le cancer, les patients rapportaient toujours que des préjugés s’étaient infiltrés dans leurs soins de santé, selon les résultats d’une enquête présentée lundi par les enquêteurs du Dana-Farber Cancer Institute lors de la conférence annuelle de l’American Society of Clinical Oncology. Dana-Farber a collaboré avec le Moffitt Cancer Center et la société Prime Education pour enquêter sur 817 patients atteints de cancer LGBTQ+ et 115 prestataires d’oncologie.

Selon une étude, environ 80 % des patients ont déclaré qu’ils n’avaient pas bénéficié d’un dépistage préventif approprié du cancer. abstrait. L’un des obstacles les plus pernicieux était que les prestataires ne mentionnaient pas le dépistage du cancer. L’enquête a révélé que 28 % des participants n’avaient aucun prestataire de soins de santé. Moins d’un quart des personnes interrogées ont déclaré qu’elles se sentaient au moins modérément à l’aise de révéler leur identité de genre ou leur orientation sexuelle à un prestataire de soins. Un peu plus d’un tiers des patients ont déclaré que leurs partenaires ou soignants se sentaient les bienvenus lors des rendez-vous, et seulement 4 % se sentaient respectés par leur équipe soignante.

« Cela nuit à la santé des gens de rester silencieux, d’être invisibles, de ne pas être pleinement eux-mêmes lorsqu’ils sont confrontés à quelque chose qui change leur vie comme le cancer », a déclaré le Dr Shail Maingi, auteur principal de l’étude et oncologue membre de Dana- Programme d’équité en matière de soins contre le cancer de Farber.

Dans un autre Dana-Farber étude, 84 % des médecins ont déclaré qu’ils se sentaient à l’aise pour traiter des patients atteints d’un cancer LBGTQ+, et près des deux tiers des prestataires pensaient que les patients se sentaient en sécurité. Le contraste frappant semble montrer un décalage entre ces patients et leurs prestataires.

Les chercheurs ont convenu que le manque de données rend difficile l’identification adéquate des problèmes liés à l’amélioration des résultats du cancer chez les personnes LGBTQ+. Ils espèrent que les récentes découvertes inciteront les prestataires de soins de santé à exiger davantage de données afin de mieux identifier les problèmes de santé des patients.

« Tant que nous ne disposerons pas de données fiables en ce qui concerne l’incidence et les résultats, il sera difficile d’intervenir de manière significative », a déclaré Dahut, de l’American Cancer Society.