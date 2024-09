Le risque de cancer du poumon dû à la radiothérapie double chez les patientes atteintes d’un cancer du sein qui fument | Cancer

Les patientes atteintes d’un cancer du sein qui continuent de fumer après une radiothérapie courent un risque beaucoup plus élevé de voir leur traitement provoquer un cancer du poumon à l’avenir, selon une étude.

Au Royaume-Uni, deux tiers des personnes atteintes d’un cancer du sein à un stade précoce reçoivent une radiothérapie. Il s’agit d’un traitement éprouvé et très efficace, mais qui peut également avoir des effets secondaires.

La radiothérapie réduit le risque de récidive du cancer du sein après le traitement et également le risque de décès dû à la maladie, mais elle comporte également des dangers, notamment un risque plus élevé de décès dû à une maladie cardiaque, à un cancer du poumon ou à un cancer de l’œsophage.

Le cancer du sein est le cancer le plus répandu au Royaume-Uni, avec 56 400 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, presque tous chez des femmes. Il tue 11 500 personnes par an, soit 32 par jour.

Les résultats de ces nouvelles recherches montrent que les patientes atteintes d’un cancer du sein qui ne fument pas ont moins de 1 % de risque de développer un cancer du poumon après une radiothérapie. En revanche, celles qui fument au moment du traitement et n’arrêtent pas de fumer par la suite ont un risque compris entre 2 % et 6 %.

Les résultats proviennent d’une recherche menée au Royaume-Uni par Carolyn Taylor, professeur d’oncologie à l’Université d’Oxford, financée par Cancer Research UK et publiée dans la revue Clinical Oncology.

« La radiothérapie est très efficace pour traiter le cancer. Dans le cas du cancer du sein, elle réduit le risque de récidive du cancer à l’avenir », a déclaré Taylor. « Mais il est également important de prendre en compte les risques. L’un des risques à long terme de la radiothérapie est qu’elle peut provoquer des cancers secondaires plusieurs années plus tard. C’est un effet secondaire rare, mais il est important d’en tenir compte. »

Son étude est la première du genre réalisée au Royaume-Uni. « La radiothérapie peut provoquer un second cancer parce que lorsque nous administrons une dose au sein, nous ne pouvons pas éviter d’administrer des doses de radiation aux tissus environnants, comme les poumons », a-t-elle expliqué. « Ces radiations peuvent endommager les cellules des poumons.

« La radiothérapie endommage l’ADN des cellules. Les dommages causés à l’ADN des cellules cancéreuses peuvent les tuer. Cela réduit le risque de récidive du cancer. Mais elle peut également endommager l’ADN de certaines cellules normales et ces dommages aux cellules normales peuvent rarement provoquer un cancer dans de nombreuses années. »

Les conclusions de l’étude, qui a analysé 14 études précédentes sur les doses de radiation administrées à des milliers de femmes atteintes d’un cancer du sein au Royaume-Uni, devraient être considérées comme « rassurantes » pour la plupart des femmes qui ont recours à la radiothérapie, a déclaré Taylor. En effet, la plupart des femmes atteintes d’un cancer du sein susceptibles de bénéficier de ce traitement sont non-fumeuses, car seulement 14 % des femmes au Royaume-Uni fument. « Pour elles, le risque de cancer du poumon dû aux radiations est inférieur à 1 %. Donc, pour elles, notre étude est une bonne nouvelle ».

Cependant, pour les fumeurs de longue date qui n’arrêtent pas de fumer, « leurs risques sont plus élevés. La radiothérapie du cancer du sein au Royaume-Uni augmenterait leur risque de cancer du poumon de 2 à 6 %. »

Deborah Arnott, directrice générale d’Action on Smoking and Health, a déclaré que les fumeurs qui subissent une radiothérapie « doivent être avertis des risques liés à la poursuite du tabagisme et recevoir le soutien et les encouragements dont ils ont besoin pour arrêter ».

« Continuer à fumer, et cela est vrai pour tout cancer traité par radiothérapie, pas seulement pour le cancer du sein, rend le traitement lui-même plus désagréable et moins efficace, avec un risque accru de récidive ultérieure du cancer. »

Cancer Research UK a récemment reconnu Le tabagisme est pour la première fois considéré comme une cause de cancer du sein, aux côtés de risques connus comme l’alimentation et la génétique. Le parti travailliste a promis dans son manifeste électoral de mettre à disposition des services de sevrage tabagique pour tous les patients hospitalisés afin d’encourager davantage de personnes à arrêter de fumer.