Le risque de cancer de la prostate est le plus élevé chez les hommes afro-américains

Les hommes afro-américains sont plus susceptibles de contracter un cancer de la prostate que les autres races et ethnies et sont deux fois plus susceptibles d’en mourir que les autres hommes. En 2020, sur 100 000 hommes blancs, 95 ont reçu un diagnostic de cancer de la prostate, tandis que sur 100 000 hommes noirs (non hispaniques), 154 ont été diagnostiqués, selon le groupe de travail américain sur les statistiques sur le cancer.

Pour le Dr John Stewart, chef du service de chirurgie de la Morehouse School of Medicine du Grady Health System, la sensibilisation au cancer de la prostate est primordiale pour améliorer les résultats.

« Nous devons nous assurer de faire connaître le dépistage du cancer de la prostate », a déclaré Stewart. « En tant qu’hommes noirs, nous n’aimons pas vraiment les interactions avec le système médical. Nous le voyons dans le cancer de la prostate, nous le voyons lors des dépistages par coloscopie. Nous devons créer un meilleur programme pour la santé des hommes dans notre communauté.

On ne sait pas exactement ce qui rend les hommes noirs plus susceptibles de recevoir un diagnostic de cancer de la prostate, mais ils représentent également une proportion élevée de cas avancés de la maladie, quel que soit leur âge, a déclaré Stewart.

Bien que 62 ans soit un âge relativement jeune pour la plupart, ce n’est pas un âge inhabituel pour que les patients meurent de la maladie, a déclaré Stewart. En outre, de nombreuses personnes reçoivent un diagnostic dans la cinquantaine ou la soixantaine, mais peuvent vivre 10 à 15 ans après le diagnostic.

Le Dr Wayne Harris, professeur agrégé au département d’hématologie et d’oncologie médicale de l’Emory School of Medicine, a déclaré que le cancer de la prostate a tendance à être une maladie des hommes âgés, mais que ce n’est pas toujours vrai pour les hommes noirs.

« Dans la communauté afro-américaine, [prostate cancer] est connu pour avoir un début plus précoce et un profil plus agressif pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires », a déclaré Harris. “Il existe un large éventail de facteurs contributifs, mais aucun élément spécifique n’indique que c’est la raison pour laquelle il existe des disparités.”

Pour détecter le cancer de la prostate, le test sanguin de l’antigène prostatique spécifique (PSA) est utilisé, mais l’ACS note que ce n’est pas un test parfait pour détecter le cancer de la prostate à un stade précoce. Il passe à côté de certains cancers et trouve parfois des cancers qui évoluent si lentement qu’ils n’auraient probablement jamais besoin d’être traités.

L’American Cancer Society recommande aux hommes noirs de se renseigner sur les tests de dépistage du PSA à 45 ans. Cette recommandation est effectuée cinq ans plus tôt que les autres groupes.

Harris a noté des recommandations contrastées de différentes organisations concernant le dépistage du PSA, déclarant : « Le consensus est qu’il devrait y avoir une discussion individualisée avec le médecin du patient » pour chaque cas afin de garantir que des examens médicaux adaptés à l’âge soient effectués. Parallèlement aux dépistages du PSA, les examens rectaux numériques peuvent détecter le cancer de la prostate, le cancer rectal et d’autres anomalies.

Bien que certains facteurs de risque de cancer ne puissent pas être contrôlés, Harris a déclaré qu’éviter de fumer, de consommer de l’alcool en excès, un régime alimentaire riche en graisses et d’autres facteurs liés au mode de vie sont bénéfiques non seulement pour la prostate, mais pour de nombreux types de cancer.

Stewart de Morehouse a déclaré que la triste nouvelle de la mort de King marque un moment pour la communauté noire. « C’est l’occasion de continuer à éduquer notre communauté et de faire savoir aux gens que le cancer de la prostate ne respecte pas le statut social. Il ne s’agit pas de respecter une position », a déclaré Stewart. “C’est un vrai problème que nous devons aborder de front.”

Facteurs de risque du cancer de la prostate

Selon l’American Cancer Society, environ 1 homme sur 8 recevra un diagnostic de cancer de la prostate au cours de sa vie. Mais le risque de cancer de la prostate de chaque homme varie en fonction de l’âge, de la race ou de l’origine ethnique, ainsi que d’autres facteurs.

Âge: Environ 6 cancers de la prostate sur 10 sont diagnostiqués chez des hommes âgés de 65 ans ou plus, et il est rare chez les hommes de moins de 40 ans. L’âge moyen des hommes au moment du premier diagnostic est d’environ 67 ans.

Course: Le cancer de la prostate se développe plus souvent chez les hommes afro-américains et chez les hommes caribéens d’ascendance africaine que chez les hommes d’autres races. Et quand cela se développe chez ces hommes, ils ont tendance à être plus jeunes.

Hérédité: L’ACS rapporte que le cancer de la prostate semble être présent dans certaines familles, ce qui suggère que dans certains cas, il peut y avoir une maladie héréditaire ou facteur génétique. Avoir un père ou un frère atteint d’un cancer de la prostate fait plus que doubler le risque de développer cette maladie. (Le risque est plus élevé pour les hommes dont un frère est atteint de la maladie que pour ceux dont le père en est atteint.) Le risque est beaucoup plus élevé pour les hommes dont plusieurs membres de la famille sont atteints, en particulier si leurs proches étaient jeunes au moment où le cancer a été découvert.