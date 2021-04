VOUS ÊTES jusqu’à dix fois plus à risque d’attraper un caillot sanguin du Covid-19 que le vaccin AstraZeneca, disent les scientifiques.

Une étude a examiné les chances d’obtenir un caillot sanguin cérébral, appelé CVST, chez les personnes qui avaient reçu un diagnostic de Covid par rapport à celles qui avaient un vaccin.

Crédit: AFP

Il a montré que le risque de caillot sanguin cérébral après le vaccin AstraZeneca était de cinq sur un million, et de quatre sur un million après les vaccins de Pfizer ou Moderna.

Pour les personnes qui avaient Covid, le risque était de près de 40 sur un million.

Des chercheurs d’Oxford – la même université qui a créé le vaccin – ont déclaré qu’après le coronavirus ou le vaccin, le risque de caillot sanguin cérébral dans les deux semaines suivantes était très rare.

Mais en comparant les deux, ils ont dit que le risque était « substantiellement et significativement plus élevé » après Covid – ce qui est évitable avec un vaccin.

L’équipe a également examiné les taux de coagulation chez les personnes qui avaient la grippe, qui était de zéro.

Et ils ont dit que les risques de CVST après Covid étaient « plusieurs fois » plus élevés que dans la population générale, peut-être jusqu’à 100 fois plus élevés.

Une tendance similaire a été observée pour un autre trouble de la coagulation grave, la thrombose de la veine porte, qui affecte l’apport sanguin au foie. La condition n’a pas été signalée par les régulateurs.

Mais l’équipe a mis en garde que leurs résultats, qui n’ont pas encore été publiés dans une revue médicale, présentaient certaines limites.

Tous les cas étudiés n’avaient pas de CVST avec l’ajout de plaquettes sanguines basses, appelées thrombocytopénie.

C’est cette « combinaison inhabituelle » de conditions à laquelle le jab AZ a été lié, et non CVST seul.

Cela peut expliquer pourquoi le risque était similaire entre le jab AstraZeneca et ceux de Pfizer et Moderna.

Les deux derniers jabs n’ont pas été liés aux cas préoccupants de CVST avec des plaquettes sanguines basses.

Les chercheurs ont donc déclaré que leurs découvertes « ne peuvent pas contribuer » au débat autour du vaccin AstraZeneca et de ses liens avec des événements inhabituels de caillots sanguins.

Les régulateurs britanniques disent que ce risque est d’environ quatre sur un million, l’équivalent de 0,000095 pour cent des personnes qui reçoivent le coup, ou le risque de prendre un vol long-courrier.

Cependant, ils ont suggéré que le principal point à retenir de leur étude était que les risques d’attraper Covid l’emportaient sur les risques d’obtenir un coup.

Cela fait écho aux assurances des régulateurs en Europe et au Royaume-Uni, selon lesquelles les gens devraient se sentir en sécurité pour obtenir le coup parce que les avantages sont tellement plus grands que tout risque potentiel et extrêmement rare.

L’auteur de l’étude Paul Harrison, professeur de psychiatrie à l’Université d’Oxford, a déclaré aux journalistes: «Nous ne pouvons pas dire à partir de nos données quel est le risque de base dans le type de personnes que vous pouvez imaginer essayant de prendre cette décision.

«Toutes les preuves dont nous disposons sont que les risques de covid sont bien plus importants que les risques du vaccin.

«Je pense que ce serait une décision très logique de ma part de dire:« Eh bien, j’accepte que ces risques soient présents, mais ils sont clairement bien inférieurs au risque d’attraper Covid ».

« Malheureusement, vous pourriez penser que vous n’allez pas l’attraper, mais n’importe qui risque d’attraper Covid dans le climat actuel. »

Quels sont les risques d’un caillot sanguin cérébral? Selon l’étude d’Oxford: Covid: 39 sur un million (utilisant 500000 patients Covid) Vaccin AstraZeneca / Oxford: 5 sur un million ( Vaccins à ARNm Pfizer ou Moderna: 4 sur un million (utilisant 480000 receveurs) Comparé aux vaccins à ARNm, le risque de CVST de Covid est environ 10 fois plus élevé. Par rapport au vaccin AstraZeneca / Oxford, le risque de CVT de Covid est environ huit fois plus élevé.

Les chances d’obtenir CVST en raison de Covid n’ont pas été étudiées auparavant, ce qui rend cette étude unique en son genre.

Mais il a déjà été souligné aux personnes craignant de se faire vacciner contre l’AZ, que les caillots sanguins causés par Covid ne sont pas rares.

Le professeur Sir Munir Pirmohamed, président de la Commission des médicaments humains, a déclaré que des recherches récentes ont montré que des caillots dans les poumons se produisent chez 7,8% des personnes atteintes de Covid.

Des caillots dans les jambes – connus sous le nom de thrombose veineuse profonde (TVP) – surviennent chez 11,2% des patients.

Et jusqu’à 30% des personnes développeront une thrombocytopénie.

Près d’un quart (23%) des patients qui se retrouvent en soins intensifs avec Covid «auront une forme de caillot».

L’étude d’Oxford n’a pas examiné le vaccin Janssen, qui est à l’étude pour un lien avec des cas de CVST avec des plaquettes sanguines basses.

Le vaccin utilise la même technologie que le vaccin AstraZeneca, mais n’est pas encore utilisé en Europe ou au Royaume-Uni.

Après qu’un « lien plausible » ait été établi entre le jab AZ et les cas inhabituels de CVST, de nombreux pays ont arrêté l’utilisation du jab dans les groupes plus jeunes.

Au Royaume-Uni, les personnes de moins de 30 ans recevront un vaccin ARNm de Pfizer ou Moderna.

Bien que les responsables ne puissent pas en être certains, certains signes indiquent que les jeunes femmes sont plus à risque de subir un effet secondaire grave.

L’étude d’Oxford a déclaré que 30% des cas de CVST après Covid concernaient des personnes de moins de 30 ans.

L’équipe a ajouté que les participants des deux groupes d’étude – ceux qui avaient Covid ou un vaccin – n’étaient pas appariés d’âge.

Mais les chercheurs ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que cela fausserait les résultats, sur la base d’une analyse précoce.