Le risque d'”Armageddon” nucléaire est le plus élevé depuis la crise de 62 – Kelowna Capital News

Le président Joe Biden déclare que le risque d'”Armageddon” nucléaire est au plus haut niveau depuis la crise des missiles cubains de 1962, alors que les responsables russes parlent d’utiliser des armes nucléaires tactiques après avoir subi des revers massifs lors de l’invasion de l’Ukraine qui a duré huit mois.

S’exprimant lors d’une collecte de fonds démocrate, Biden a déclaré jeudi soir que le président russe Vladimir Poutine est “un gars que je connais assez bien” et que le dirigeant russe “ne plaisante pas lorsqu’il parle de l’utilisation d’armes nucléaires tactiques ou d’armes biologiques ou chimiques”.

Biden a ajouté: “Nous n’avons pas fait face à la perspective d’Armageddon depuis Kennedy et la crise des missiles de Cuba.” Il a suggéré que la menace de Poutine est réelle “parce que son armée est – pourrait-on dire – nettement sous-performante”.

Pendant des mois, les responsables américains ont mis en garde contre la possibilité que la Russie puisse utiliser des armes de destruction massive en Ukraine alors qu’elle a dû faire face à des revers stratégiques sur le champ de bataille, bien que les remarques de Biden aient marqué les avertissements les plus sévères à ce jour du gouvernement américain concernant les enjeux nucléaires.

Pourtant, rien n’a changé dans les évaluations des services de renseignement américains qui, ces dernières semaines, n’ont montré aucune preuve que Poutine ait des plans imminents pour déployer des armes nucléaires, selon des responsables américains vendredi.

Un responsable, qui n’était pas autorisé à commenter publiquement et s’est exprimé sous couvert d’anonymat, a ajouté que Biden parlait largement des inquiétudes croissantes de l’administration concernant les menaces de Poutine.

Biden a fait savoir que la Maison Blanche considère la rhétorique de Poutine comme “téméraire et irresponsable” et la prend au sérieux, a déclaré le responsable. Le responsable a ajouté que les remarques de Biden sont conformes aux avertissements qu’il a faits dans des discours à l’Assemblée générale des Nations Unies et que d’autres hauts responsables de l’administration ont faits récemment.

Les nouvelles remarques du président sont intervenues après que les responsables de la Maison Blanche ont déclaré cette semaine qu’ils n’avaient constaté aucun changement dans les forces nucléaires russes qui nécessiterait un changement dans la posture d’alerte des forces nucléaires américaines.

“Nous n’avons vu aucune raison d’ajuster notre propre posture nucléaire stratégique, et nous n’avons aucune indication que la Russie se prépare à utiliser de manière imminente des armes nucléaires”, a déclaré mardi la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

La confrontation de 13 jours en 1962 qui a suivi la découverte par les États-Unis du déploiement secret d’armes nucléaires de l’Union soviétique à Cuba est considérée par les experts comme la plus proche que le monde ait jamais connue à l’anéantissement nucléaire. La crise sous l’administration du président John F. Kennedy a suscité un intérêt renouvelé pour le contrôle des armements des deux côtés du rideau de fer.

Jeudi, Biden a également contesté la doctrine nucléaire russe, avertissant que l’utilisation d’une arme tactique à faible rendement pourrait rapidement devenir incontrôlable et entraîner une destruction mondiale.

“Je ne pense pas qu’il existe une telle chose que la capacité d’utiliser facilement une arme nucléaire tactique et de ne pas se retrouver avec Armageddon”, a déclaré Biden.

Il a ajouté qu’il « essayait toujours de comprendre » la « bretelle de sortie » de Poutine en Ukraine.

« Où trouve-t-il une issue ? » Biden a demandé. “Où se trouve-t-il dans une position où non seulement il perd la face mais perd un pouvoir important en Russie?”

Poutine a fait allusion à plusieurs reprises à l’utilisation du vaste arsenal nucléaire de son pays, y compris le mois dernier lorsqu’il a annoncé son intention de recruter des hommes russes pour servir en Ukraine.

“Je tiens à vous rappeler que notre pays dispose également de divers moyens de destruction… et lorsque l’intégrité territoriale de notre pays est menacée, pour protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition”, a déclaré Poutine le 1er septembre. 21, ajoutant avec un regard persistant à la caméra, “Ce n’est pas un bluff.”

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré la semaine dernière que les États-Unis avaient été “clairs” avec la Russie sur les “conséquences” de l’utilisation d’une arme nucléaire en Ukraine.

“C’est quelque chose auquel nous sommes attentifs, que nous prenons très au sérieux et dont nous communiquons directement avec la Russie, y compris le type de réponses décisives que les États-Unis auraient s’ils empruntaient cette voie sombre”, a déclaré Sullivan.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré plus tôt jeudi que Poutine comprenait que « le monde ne pardonnera jamais » une frappe nucléaire russe.

“Il comprend qu’après l’utilisation des armes nucléaires, il ne serait plus en mesure de préserver, pour ainsi dire, sa vie, et j’en suis convaincu”, a déclaré Zelenskyy.

Les commentaires de Biden sont intervenus lors d’une collecte de fonds privée pour les candidats au Sénat démocrate au domicile de James et Kathryn Murdoch à Manhattan. Il a tendance à être plus imprudent – ​​parlant souvent avec des notes approximatives – dans de tels contextes, qui ne sont ouverts qu’à une poignée de journalistes sans caméras ni appareils d’enregistrement.

—Aamer Madhani et Zeke Miller, Associated Press

Joe BidenArmes nucléairesRussieÉtats-Unis