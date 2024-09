Le risque d’Alzheimer chez les moins de 65 ans pourrait être réduit grâce à de bons rideaux : ScienceAlert

Ces dernières années, des études ont montré que l’alimentation, le stress, le manque de sommeil, l’obésité et l’inflammation intestinale peuvent tous augmenter le risque de maladie d’Alzheimer chez certaines personnes.

Il semble désormais que la lumière artificielle extérieure pendant la nuit pourrait également être un facteur, en particulier pour les personnes de moins de 65 ans.

Des chercheurs du Rush University Medical Center dans l’Illinois ont comparé les cartes de pollution lumineuse de 48 États américains aux dossiers médicaux des mêmes zones, constatant une statistiquement significatif lien entre pollution lumineuse et maladie d’Alzheimer.

« Nous montrons qu’aux États-Unis, il existe une association positive entre la prévalence de la maladie d’Alzheimer et l’exposition à la lumière la nuit, en particulier chez les personnes de moins de 65 ans », dit scientifique médical Robin Voigt-Zuwala.

« La pollution lumineuse nocturne – un facteur environnemental modifiable – pourrait être un facteur de risque important pour la maladie d’Alzheimer. »

Pour les plus de 65 ans, la pollution lumineuse se situait devant les facteurs de risque tels que l’abus d’alcool, les maladies rénales chroniques et la dépression. Cependant, elle restait derrière d’autres facteurs de risque, notamment diabète et l’hypertension artérielle.

La situation a changé pour les personnes de 65 ans et moins : la pollution lumineuse est le premier facteur de risque de la maladie d’Alzheimer parmi les personnes évaluées dans l’étude. Les résultats indiquent que les jeunes sont encore plus sensibles aux dommages causés par la lumière nocturne.

On ne sait pas exactement ce qui se cache derrière ce lien – qui ne prouve pas de lien direct de cause à effet – mais nous savons déjà à quel point le sommeil et les rythmes circadiens sont importants pour une bonne santé, et à quel point la lumière artificielle peut potentiellement perturber ces routines.

« Certains génotypes, qui influencent l’apparition précoce de la maladie d’Alzheimer, ont un impact sur la réponse aux facteurs de stress biologiques, ce qui pourrait expliquer une vulnérabilité accrue aux effets de l’exposition à la lumière nocturne », dit Voigt-Zuwala.

« De plus, les jeunes sont plus susceptibles de vivre dans des zones urbaines et d’avoir des modes de vie susceptibles d’accroître leur exposition à la lumière la nuit. »

Le sommeil est essentiel au développement du cerveau et a déjà été associé au risque de démence et d’autres maladies.

Depuis l’avènement de la lumière électrique au 19e siècle, la tendance à l’augmentation des niveaux de lumière artificielle n’a pris qu’une seule direction, et il est clairement prouvé que cela interfère avec nos habitudes de sommeil.

Ces résultats nous rappellent le coût potentiel de notre mode de vie moderne, à mettre en balance avec tous les avantages que nous apporte la lumière nocturne. plus de 80 pour cent de la population mondiale est affectée par la pollution lumineuse.

« La connaissance de l’association devrait permettre aux gens – en particulier ceux qui présentent des facteurs de risque de la maladie d’Alzheimer – d’apporter des changements simples à leur mode de vie », dit Voigt-Zuwala.

« Parmi les changements faciles à mettre en œuvre, on peut citer l’utilisation de rideaux occultants ou le fait de dormir avec un masque pour les yeux. Cela est particulièrement utile pour ceux qui vivent dans des zones à forte pollution lumineuse. »

La recherche a été publiée dans Frontières des neurosciences.