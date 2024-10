Le risque d’allergies aux noix provenant de l’air à bord des avions a été exagéré

Certaines compagnies aériennes ont arrêté de servir des cacahuètes à bord en raison de craintes d’allergies Cheryl Chan/Getty Images

Il n’existe aucune preuve solide que les personnes allergiques aux arachides risquent une réaction grave du fait des autres mangeant des arachides et des allergènes circulant dans l’air à bord d’un avion. Il devrait en être de même pour d’autres types de noix et d’aliments auxquels les gens sont généralement allergiques.

Les personnes souffrant d’allergies alimentaires peuvent ressentir des symptômes tels que des éruptions cutanées, des nausées et un essoufflement après avoir été exposées à des allergènes par l’alimentation, le contact cutané ou l’inhalation. Dans les cas graves, cela peut provoquer une réaction potentiellement mortelle appelée anaphylaxie, pouvant entraîner un gonflement de la gorge, des étourdissements et des difficultés respiratoires plus graves.

Certaines compagnies aériennes ont interdit la vente de noix à bord des vols et leur personnel fait des annonces demandant aux passagers de ne pas en manger s’ils savent qu’une personne à bord est allergique.

Pour explorer les preuves derrière le risque d’inhalation, Paul Turner à l’Imperial College de Londres et ses collègues se sont concentrés sur les arachides, examinant les résultats de cinq études.

Une étude a recherché des particules d’arachide dans des échantillons d’air lors d’un vol commercial où la collation était servie. Les chercheurs n’en ont trouvé aucun dans presque tous les échantillons collectés. En effet, ces avions sont équipés de filtres qui éliminent les particules d’arachide présentes dans l’air avant qu’elles ne se propagent dans la cabine, explique Turner.

L’exception concernait les échantillons d’air prélevés immédiatement autour des plateaux où des cacahuètes étaient consommées, mais ces allergènes étaient à des niveaux si faibles qu’ils seraient probablement insuffisants pour provoquer une réaction allergique, explique Turner.

Quatre autres études ont examiné les niveaux d’allergènes dans l’air lorsque les gens mangeaient ou décortiquaient des cacahuètes, chez eux ou dans un laboratoire. Ils ont également trouvé de très faibles niveaux d’allergènes à environ un demi-mètre d’une personne décortiquant ou mangeant des cacahuètes. Tout au plus, cela provoquerait de légères réactions allergiques, telles que des larmoiements, explique Turner.

Mais des niveaux plus élevés d’allergènes ont été trouvés sur les sièges, les plateaux et le plancher de l’avion de la première étude. Essuyer ces surfaces éliminerait probablement une grande partie du risque, explique Turner, dont l’équipe travaille avec les compagnies aériennes britanniques pour rendre les vols plus sûrs pour les personnes allergiques.

Les mêmes résultats s’appliqueraient probablement à d’autres allergènes, tels que d’autres noix, fruits de mer et œufs, explique Turner.

« Ce rapport résume ce qui a été bien établi depuis des années, à savoir qu’il est très peu probable que les arachides se aérosolisent et présentent un risque aérien pour les passagers », déclare Matthieu Greenhawt à l’Université du Colorado.