Le risque d'”accident financier” offre une opportunité aux investisseurs

“Nous ne devons pas sous-estimer que les taux d’intérêt ont augmenté de manière significative au cours des six à neuf derniers mois et que la hausse des taux d’intérêt ronge le système économique et a bien sûr un impact sur la confiance des entreprises, sur la confiance des consommateurs et sur quiconque a un effet de levier exposition à ces taux d’intérêt et pas assez de revenus, de chiffre d’affaires ou simplement un coussin en termes de liquidités ou de réserves”, a-t-il déclaré lundi à “Squawk Box Europe” de CNBC.

“La liste des candidats maillons faibles est assez longue et comprend des banques universelles européennes de type zombie, des LBO [leveraged buyout] les entreprises financées, les acteurs bancaires parallèles surendettés et les souverains des marchés émergents surendettés », a-t-il déclaré dans une note de recherche.

Alors que les risques liés à l’inflation et au ralentissement économique s’accumulent et que les banques centrales empruntent une trajectoire de politique monétaire de plus en plus étroite, Wittman a caractérisé l’économie mondiale comme “coincée dans un environnement de tempête parfaite de frictions de la chaîne d’approvisionnement, de contraction de la demande finale, d’inflation élevée, de hausse des taux d’intérêt, de chute les bénéfices de l’entreprise et un accident financier potentiel.”

Selon Beat Wittman, président et associé de Porta Advisors, basé à Zurich, le risque croissant d’un “accident financier majeur” qui entraînerait une capitulation du marché plus tard dans l’année pourrait offrir aux investisseurs des opportunités “d’accumuler des actifs à risque de qualité”.

Les banques centrales du monde entier, à quelques exceptions notables comme la Chine et le Japon, ont resserré leur politique monétaire de manière agressive ces derniers mois dans l’espoir de freiner l’inflation galopante, causée en partie par la guerre de la Russie en Ukraine et la flambée des prix des denrées alimentaires et de l’énergie.

Wittman a fait valoir que jusqu’à ce que les banques centrales soient contraintes de commencer à resserrer cette année, la politique monétaire et les conditions de liquidité étaient “trop ​​lâches depuis trop longtemps”, et les décideurs, dirigés par la Réserve fédérale américaine, s’efforçaient maintenant de restaurer la crédibilité perdue.

“Il y aura des effets économiques négatifs retardés et prolongés à leur resserrement. Cependant, une normalisation de la politique monétaire et des taux d’intérêt est un développement bien nécessaire et bienvenu à long terme”, a-t-il déclaré.

Wittman a déclaré à CNBC que plus les banques centrales parleraient et agiraient sur l’inflation, plus il deviendrait optimiste quant aux perspectives des actions à moyen terme, mais à court terme, septembre et octobre seront une “période de test” car le soulagement rallye du mois dernier s’estompe.

Il a également noté les fortes divergences géographiques entre les États-Unis et l’Europe, les premiers étant plus autonomes sur le plan énergétique et bien mieux protégés contre les risques d’importation et d’exportation liés à la guerre en Ukraine, la Fed ouvrant la voie à la politique monétaire.

“En ce qui concerne 2023, le marché boursier américain est le mieux positionné du point de vue de la géopolitique, de la sécurité énergétique, de la résilience économique et de la politique monétaire”, a-t-il déclaré.

“Il est important de noter que les périodes de dislocations et de détresse émotionnelles, intellectuelles et financières sont le terreau idéal pour des investissements extraordinaires et des opportunités entrepreneuriales.”