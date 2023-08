Le risque climatique garantit que l’assurance habitation deviendra de plus en plus chère

Au-delà de la Californie et de la Floride, les États où les consommateurs pourraient constater le plus grand impact lié aux conditions météorologiques sur les options de couverture ou les prix sont l’Arkansas, la Louisiane, le Nebraska, l’Iowa, le Kansas, l’Oklahoma, l’Illinois, le Kentucky et le Tennessee, a déclaré Stephen Bennett, directeur du climat chez The Demex. Group, qui propose des solutions de gestion des risques climatiques.

Le coût moyen de l’assurance habitation à l’échelle nationale est de 2 777 $ par an, avec des tarifs variant selon les États, selon Insurance.com, un service de comparaison de consommateurs. L’Oklahoma est l’État le plus cher en matière d’assurance habitation, avec un coût moyen de 5 317 $ par an. Comparez cela avec Hawaï, le moins cher, dont les tarifs s’élèvent en moyenne à 582 dollars par an, selon Insurance.com, même si Moody’s estime qu’il vient de subir un incendie de forêt dévastateur qui coûterait à l’État entre 4 et 6 milliards de dollars en pertes économiques.

Les compagnies d’assurance ont réglementé les prix dans la plupart des États : elles ne peuvent pas facturer aux consommateurs ce qu’ils veulent, a déclaré George Hosfield, directeur principal et directeur général des solutions d’assurance habitation chez LexisNexis Risk Solutions. Mais ils peuvent décider de se retirer d’un marché si les conditions économiques ne fonctionnent plus, une tactique utilisée par certains assureurs.

La situation risque d’empirer pour les propriétaires et les acheteurs potentiels. Entre les incendies de forêt, les orages, les tornades, la grêle, les inondations et autres catastrophes naturelles, « les assureurs doivent repenser la concentration de leurs risques dans chacun de ces domaines », a déclaré David A. Sampson, président-directeur général de l’American Property Casualty Insurance Association.

« Partout dans le monde, les consommateurs seront confrontés à des choix plus difficiles en ce qui concerne les limites disponibles, les couvertures qu’ils peuvent souscrire et les franchises », a déclaré John Dickson, président et directeur général d’Aon Edge, qui propose une assurance privée contre les inondations et d’autres produits d’assurance.

Les pertes mondiales assurées dues aux catastrophes naturelles ont dépassé 130 milliards de dollars l’année dernière, selon Aon . Cela s’explique par le deuxième événement le plus coûteux de l’histoire – l’ouragan Ian – qui a provoqué des ondes de tempête catastrophiques, des vents dévastateurs et des inondations en Floride et à Cuba, représentant environ 50 à 55 milliards de dollars des pertes assurées mondiales, selon Aon.

Certains assureurs habitation ont choisi de cesser de souscrire de nouvelles affaires dans des États fortement touchés comme la Floride – actuellement menacée par l’ouragan Idalia – et la Californie, ou dans d’autres régions du pays. Dans d’autres cas, les assureurs augmentent les prix ou réduisent la couverture, et il est probable qu’il y ait un effet d’entraînement continu à travers le pays, à mesure que les événements météorologiques liés au changement climatique se multiplient, les assureurs resserrent les limites du risque et la réassurance devient plus difficile à trouver, selon aux experts du secteur.

Les comparaisons entre assureurs deviendront plus importantes

À mesure que les choses évoluent, les consommateurs peuvent encore avoir des centaines de choix, et il est conseillé de magasiner au moins une fois par an. Les notations AM Best peuvent aider les consommateurs à comparer des facteurs importants tels que la solidité financière d’un assureur et son crédit à long et à court terme, a déclaré Sorkin.

Les compagnies d’assurance uniquement en ligne peuvent proposer des options plus abordables, mais les consommateurs doivent effectuer la même analyse que les compagnies d’assurance traditionnelles. Cela inclut la comparaison des primes, la résilience financière, la rapidité avec laquelle les réclamations sont payées et le type de documentation nécessaire, a déclaré Bennett.

Prendre des mesures proactives de protection contre les intempéries peut permettre de réduire les coûts

Les consommateurs peuvent être en mesure d’obtenir des tarifs plus bas – et d’améliorer la résilience de leur propriété – en effectuant certaines améliorations de protection contre les intempéries ou en utilisant des matériaux de construction connus pour leur robustesse. Des fenêtres plus solides, des sangles anti-ouragan, des correctifs d’aménagement paysager et une végétation résistante au feu font partie des améliorations qui pourraient entraîner une baisse des primes.

Dickson cite l’exemple d’une maison à Mexico Beach, en Floride, qui a échappé à la colère de l’ouragan Michael grâce aux matériaux résilients utilisés dans sa construction. « Le moment de réfléchir à votre préparation et à votre état de préparation n’est pas lorsque la tempête fait rage. C’est lorsque le soleil brille », a déclaré Dickson.

Pour certains propriétaires, déménager peut être la meilleure décision

Déménager vers un autre endroit – dans l’État ou dans une région entièrement différente du pays – pourrait être une bonne option pour certains consommateurs, d’autant plus que certaines entreprises continuent d’autoriser le travail à distance après la pandémie. « Je pense que les gens réfléchiront à ces choses, surtout à une époque où il est plus facile de déménager », a déclaré Bennett.

Hosfield a partagé l’histoire édifiante d’une collègue qui a déménagé de Géorgie en Floride et qui s’est vu proposer entre 6 000 et 7 000 $ pour une police d’assurance habitation annuelle, soit environ 10 fois sa facture en Géorgie. Elle s’est finalement installée à environ 3 500 $, ce qui représente toujours une somme de monnaie plus importante que prévu. Il s’agissait également d’un processus fastidieux qui impliquait un changement d’opérateur et des coûts de mise à niveau non remboursés.

Avant d’acheter, les consommateurs doivent se demander : « Quel est l’impact à long terme sur ma maison et sa valeur en achetant une maison dans une zone présentant un risque climatique important ? » dit Hosfield.

Les consommateurs peuvent utiliser un outil gratuit appelé Risk Factor, créé par l’organisation à but non lucratif First Street Foundation, pour mieux comprendre leurs risques environnementaux locaux. Ils peuvent saisir leur code postal et l’outil met en évidence les risques locaux liés aux inondations, aux incendies, à la chaleur et au vent.

Des changements de politique réglementaire à long terme seront nécessaires

Un trésor de juin rapport a appelé les États à étudier et à faire face aux risques du changement climatique. Certains États, comme New York, le Connecticut, la Californie et le Vermont, sont plus avancés dans ces efforts.

« Malheureusement, pour les propriétaires, il n’y a pas d’autre solution miracle que de protéger leurs propriétés ou de déménager », a déclaré Sorkin.

Ils peuvent cependant exhorter les régulateurs et les décideurs politiques à contribuer à réparer un système défaillant. « Certains de ces problèmes devront être résolus à l’échelle de la communauté », a déclaré Sampson.

Correction : Allstate a annoncé qu’elle avait cessé d’accepter de nouvelles demandes d’assurance habitation en Californie en novembre 2022. Une version antérieure de cet article indiquait mal le moment choisi pour ce changement.