Le « risque calculé » fait tomber le Bayern Munich lors de la défaite 1-0 en Ligue des champions contre Aston Villa

Quand Villa Aston Alors que l’attaquant Jhon Durán s’est libéré du rayon défensif de Dayot Upamecano du Bayern Munich, le Colombien a vu juste assez de lumière du jour pour lancer sa tentative de tir sur Manuel Neuer, couché et hors de position, qui avait joué tout le match de manière ultra-agressive avec son positionnement.

Le style de Neuer « vivre par l’épée, mourir par l’épée » lui a bien servi au fil des années, mais pas lors de la défaite 1-0 du Bayern Munich contre Aston Villa en Ligue des Champions.

« Tout le monde sait que je fais ça [come off his line] chaque match. L’attaquant a bien fait. J’aurais pu être à deux mètres derrière, mais c’est notre jeu. Je ne sais pas si le coach demandera quelque chose de différent après ce but. Risque calculé ? C’est notre jeu », a déclaré Neuer (tel que capturé par @iMiaSanMia).

Ah, mais il faut être deux pour danser le tango et Durán ne se serait pas libéré sans le mauvais positionnement d’Upamecano, qui jouait alors qu’il était sous carton jaune.

Quoi qu’il en soit, Kompany devra probablement donner à Neuer le « oui ou non » quant à savoir s’il souhaite ou non que le gardien de but poursuive son style risqué. Après une carrière à la limite, il semble qu’il soit difficile de changer maintenant pour le gardien vétéran.

