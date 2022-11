Le rire pourrait en fait être le meilleur remède

21 novembre 2022 — Parmi la myriade de prescriptions pour la santé, aucune n’est peut-être plus importante que le rire. En fait, le rire occupe une place assez élevée dans la boîte à outils de la médecine, avec rechercher ce qui suggère qu’il induit une grande variété d’avantages allant de la réduction du stress et de l’amélioration de la respiration à la stimulation supplémentaire du système immunitaire du corps et à l’augmentation de la tolérance à la douleur.

Mais l’un des avantages les plus importants du rire peut être ses effets positifs sur la santé mentale et la capacité à faire face à la multitude de boules courbes de la vie, surtout à mesure que nous vieillissons. Le défi est de garder le muscle de l’humour pompé et amorcé.

“La recherche montre que vers l’âge de 23 ans, notre propension à rire commence à s’évaporer, nous avons plus de responsabilités – diplôme universitaire, emplois professionnels, promotions, prêts hypothécaires à taux d’intérêt variable, et des trucs comme ça”, explique Paul Osincup, un humour stratège et ancien président de l’Association pour l’humour appliqué et thérapeutique. “Nous ne récupérons vraiment pas ces rires tant que nous n’avons pas 70 ans.”