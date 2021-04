Les gouttelettes respiratoires sont la principale source de transmission de Covid-19. Cependant, la chasse d’eau des toilettes peut générer de grandes quantités d’aérosols contenant des microbes en fonction de la conception, de la pression de l’eau ou de la puissance de rinçage des toilettes dans les toilettes publiques, a averti une étude menée par des chercheurs d’origine indienne. Les toilettes publiques sont particulièrement préoccupantes pour la transmission du Covid-19 car elles sont relativement confinées, subissent une forte circulation piétonnière et peuvent ne pas avoir une ventilation adéquate.

Selon les chercheurs, une variété d’agents pathogènes se trouve généralement dans l’eau stagnante ainsi que dans l’urine, les selles et les vomissures.

«Après environ trois heures de tests impliquant plus de 100 rinçages, nous avons constaté une augmentation substantielle des niveaux d’aérosols mesurés dans l’environnement ambiant, le nombre total de gouttelettes générées dans chaque test de rinçage allant jusqu’à des dizaines de milliers», a déclaré Siddhartha Verma , co-auteur et professeur adjoint au département de génie océanique et mécanique de la Florida Atlantic University aux États-Unis.

Les gouttelettes ont été détectées à des hauteurs allant jusqu’à 1,50 mètre pendant 20 secondes ou plus après le début du rinçage.

Les chercheurs ont détecté un plus petit nombre de gouttelettes dans l’air lorsque les toilettes étaient rincées avec un couvercle fermé, mais pas de beaucoup, ce qui suggère que des gouttelettes en aérosol se sont échappées par de petits espaces entre le couvercle et le siège.

«Les toilettes et l’urinoir ont généré de grandes quantités de gouttelettes de moins de 3 micromètres, posant un risque de transmission important si elles contiennent des micro-organismes infectieux. En raison de leur petite taille, ces gouttelettes peuvent rester en suspension pendant une longue période », a déclaré Verma.

Lorsqu’ils sont largement dispersés par aérosolisation, ces agents pathogènes peuvent provoquer le virus Ebola, un norovirus qui entraîne une violente intoxication alimentaire, ainsi que le Covid-19 causé par le SRAS-CoV-2, selon une équipe de scientifiques du College of Engineering de la Florida Atlantic University.

L’équipe a de nouveau mis à l’épreuve la physique des fluides pour étudier les gouttelettes générées par le rinçage d’une toilette et d’un urinoir dans des toilettes publiques dans des conditions de ventilation normales.

Pour mesurer les gouttelettes, ils ont utilisé un compteur de particules placé à différentes hauteurs des toilettes et de l’urinoir pour capturer la taille et le nombre de gouttelettes générées lors du rinçage.

Les résultats de l’étude, publiés dans la revue Physics of Fluids, démontrent comment les toilettes publiques pourraient servir de foyers pour la transmission de maladies aéroportées, surtout si elles ne disposent pas d’une ventilation adéquate ou si les toilettes n’ont pas de couvercle ou de couverture.

La plupart des toilettes publiques ne sont souvent pas équipées de couvercles de siège de toilette et les urinoirs ne sont pas couverts.

Il y a eu une augmentation de 69,5% des niveaux mesurés pour les particules de 0,3 à 0,5 micromètre, une augmentation de 209% pour les particules de 0,5 à 1 micromètre et une augmentation de 50% pour les particules de 1 à 3 micromètres.

«L’étude suggère que l’incorporation d’une ventilation adéquate dans la conception et le fonctionnement des espaces publics aiderait à prévenir l’accumulation d’aérosols dans les zones à forte fréquentation telles que les toilettes publiques», a déclaré Manhar Dhanak, président du département de génie océanique et mécanique de la FAU, et professeur et directeur. de SeaTech.

