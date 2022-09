Le rinçage des bouches d’incendie commence le 19 septembre à Streator – Shaw Local

À partir du lundi 19 septembre, le district Streator d’Illinois American Water commencera son programme d’entretien annuel.

Ces travaux devraient être terminés début octobre.

Pendant cette période, les bouches d’incendie seront évaluées pour leur fonctionnalité, réparées si nécessaire et rincées. Le processus de rinçage périodique des bornes-fontaines est essentiel pour identifier les bornes-fontaines nécessitant des réparations et maintenir une qualité d’eau optimale dans tout le système de distribution d’eau potable.

Grâce à l’évacuation de l’eau de la ou des bouches d’incendie, les débits d’eau sont augmentés pour fournir un effet d’affouillement qui élimine les dépôts minéraux qui peuvent s’accumuler dans la conduite principale. Alors que la majorité des gisements minéraux sont retirés de la décharge de la bouche d’incendie, il n’est pas rare que les clients subissent une décoloration temporaire de l’eau dans leur résidence ou leur logement. L’élimination de ces dépôts est essentielle au maintien de la qualité de l’eau.

Lorsque le rinçage des bouches d’incendie se produit dans votre région, les éléments suivants doivent être pris en compte :

Si possible, évitez d’utiliser de l’eau pendant le rinçage. L’utilisation d’eau pendant l’événement de rinçage peut entraîner l’entrée d’eau décolorée dans la plomberie de la résidence ou de l’habitation.

Si vous rencontrez de l’eau décolorée pendant le rinçage de la bouche d’incendie, faites couler l’eau du robinet d’eau froide uniquement jusqu’à ce que la décoloration disparaisse. N’utilisez pas d’eau chaude tant que la décoloration n’est plus présente lors du rinçage du robinet d’eau froide. Cela peut nécessiter un rinçage à l’eau froide de plusieurs robinets.

Ne faites pas de lessive pendant ou peu de temps après l’événement de rinçage de la bouche d’incendie. L’eau décolorée peut tacher les tissus.

Si, après avoir rincé le(s) robinet(s) d’eau froide, la pression de l’eau semble inférieure à la normale, nettoyez l’aérateur du robinet (grille). Les dépôts minéraux peuvent obstruer l’écoulement à travers l’aérateur (tamis), entraînant une baisse de pression.

Si la décoloration de l’eau ou les problèmes de pression persistent, contactez Illinois American Water au 800-422-2782.

Pour toute préoccupation supplémentaire concernant des problèmes potentiels de qualité de l’eau, contactez l’Agence de protection de l’environnement de l’Illinois au 217-782-1020 ou l’Agence de gestion des urgences de l’Illinois au 800-782-7860.

Pour plus d’informations, visitez https://www.amwater.com/ilaw/resources/IL-Flushing-factSheet.pdf

Les clients seront informés via le système de notification des clients d’Illinois American Water. Les informations seront également partagées via les alertes en ligne de l’entreprise à l’adresse www.illinoisamwater.com. Les clients sont encouragés à mettre à jour leurs coordonnées afin qu’ils puissent recevoir des communications sur les urgences et les travaux du service d’eau. Les clients peuvent mettre à jour leurs informations en ligne ou en appelant le 800-422-2782.