Le Rider Larson « implacable » et la défense de Plano brillent lors du blanchissage de Johnsburg – Shaw Local

Le cavalier Larson n’a peut-être pas la taille de certains qui jouent le long de la ligne défensive.

Le Plano junior était un géant vendredi dernier.

Le plaqueur défensif de 5 pieds 11 pouces et 190 livres a réussi sept plaqués, deux plaqués pour perte et un sack, sa excellente performance ayant permis le blanchissage 19-0 de Plano contre Johnsburg pour mettre fin à une séquence de trois défaites consécutives.

« Chaque fois qu’un joueur de ligne D réussit plus de cinq plaqués, vous faites des choses », a déclaré l’entraîneur de Plano, Rick Ponx. « Vous ne pouvez pas le bloquer seul parce qu’il est assez rapide pour sortir du bloc et il est tout simplement implacable. Ils essayaient de le bloquer en tête-à-tête et il poursuivait le jeu et effectuait un tacle. Il a réussi deux plaqués pour la défaite, il a cette capacité implacable et il a réussi un sac en plus.

« Il arrive en force. Il a bien joué à La Salle-Pérou et à Richmond-Burton, mais nous ne sommes pas sortis vainqueurs de ces matchs. Il a bien progressé et a brillé à Johnsburg.

Ponx a déclaré que l’équipe d’entraîneurs de Plano appréciait Larson sur la ligne offensive en tant que joueur du JV, mais il ne convenait tout simplement pas aux gars des Reapers (3-3). Il s’est imposé du côté défensif.

« Il a parcouru un long chemin », a déclaré Ponx. « Il prend extrêmement bien le coaching et joue bien avec ses mains, et c’est un bon athlète et un bon joueur athlétiquement. Bien qu’il ne soit pas de la taille de certains enfants plus grands, il joue avec ses mains et a un dynamisme implacable. Il fait tout ce que nous, les entraîneurs, lui demandons de faire et a eu l’occasion de jouer.

La défense de Plano dans son ensemble a été superbe contre Johnsburg, limitant les Skyhawks à 80 verges totales en attaque avec seulement 27 verges au sol en 18 courses. Les Reapers accueillent Harvard cette semaine alors qu’ils cherchent à rester en vie dans la course aux séries éliminatoires.

« [Plano defensive coordinator] entraîneur [John] Clarke a fait du bon travail en préparant les enfants à ce à quoi ils allaient faire face, en fonction de la formation qui allait se passer et les gars ont été capables de réagir rapidement », a déclaré Ponx. « Chaque fois que vous jouez avec confiance et savez ce qui s’en vient, vous regardez beaucoup plus vite et cela devient décourageant pour l’autre équipe. Nous étions extrêmement bien préparés pour leur attaque. Nous avons beaucoup de respect pour leur quart-arrière, il peut courir et nous avons travaillé pour nous assurer qu’il n’était pas celui qui nous battait.

Le prochain homme de Plano

Armando Martinez a assumé le double rôle unique de quart-arrière et de secondeur pour Plano au cours des trois dernières saisons.

Il assume désormais un nouveau rôle.

Alors que David Cox souffre de ce que Ponx a dit être probablement une blessure de fin de saison, Martinez a été déplacé vers l’arrière en attaque avec Kaiden Schimandle prenant le relais au poste de quart-arrière. Martinez a couru 54 verges en 13 courses contre Johnsburg.

« Au prochain homme », dit Ponx. « Nous avons pu prendre un gars altruiste, un enfant comme Armando, qui courait fort avec le ballon. Il a réussi à réaliser quelques premiers essais dont nous avions besoin. C’est la situation dans laquelle nous sommes gagnants. Nous devons être capables de profiter de ce que les défenses nous offrent.

L’offensive des Reapers a été limitée en termes de score au cours des quatre dernières semaines avec un total de 48 points, après avoir marqué un total de 62 points au cours des deux premières semaines. Key rétablit Waleed Johnson, qui a accumulé 101 verges contre Johnsburg après avoir totalisé 68 verges lors de défaites contre La Salle-Pérou et Richmond-Burton.

« Nous devons profiter de ce que font les équipes », a déclaré Ponx. « Les deux premières semaines, Waleed a pu sortir et faire de grosses courses. En commençant par les jeux Sandwich, ils ont commencé à empiler l’extérieur. Nous devons être capables de faire passer le ballon à l’intérieur.

Ayden Villa d’Oswego (24) porte le ballon contre Plainfield Central lors d’un match de football à l’école secondaire d’Oswego. (Sean King pour Shaw Local News Ne)

Oswego redécouvre le jeu de course

Oswego est revenu à l’essentiel lors de la victoire 35-13 de vendredi dernier contre West Aurora, auparavant invaincu.

Au pays des Panthers, cela signifie diriger le football.

Le match de course d’Oswego a été interrompu lors d’une défaite de 10-7 lors de la semaine 5 à Plainfield North à hauteur de 42 verges au sol à même pas 2 verges par course. Coincés au point mort face à une solide défense des Tigers, les porteurs de ballon des Panthers sont passés à la vitesse supérieure la semaine dernière.

Ayden Villa a couru 145 verges en 13 courses et Noah Vera 147 verges en 25 courses. Villa, Dylan King, le quart-arrière Brett Connolly et Lucas Andersen ont tous marqué des touchés lors du match de retour sur la bonne voie.

« C’était le plan de match à venir, après une performance très décevante contre Plainfield North, l’une des meilleures défenses que nous verrons », a déclaré l’entraîneur d’Oswego, Brian Cooney. « Revenir à l’essentiel et au football Panther. Si cela signifie courir le football à chaque fois, qu’il en soit ainsi.

Le rétablissement du jeu au sol a été une priorité tout au long de la semaine d’entraînement. Cela signifie donner le ballon à plusieurs enfants, une carte de visite d’Oswego cette saison. C’est devenu une partie plus importante du plan de match avec de fortes pluies rendant difficile la sortie sur le terrain en gazon du stade Ken Pickerill.

« Nous avons essayé de rester sur la touche, mais cela ne s’annonçait pas bien », a déclaré Cooney. «Nous avons abandonné cette frappe juste entre les plaqués. Parfois, être tenu en échec contre une équipe peut soit recentrer les équipes, soit mettre davantage l’accent sur les petites choses.

Maintenir cela ne sera pas facile ce vendredi contre une défense de Yorkville qui a limité Minooka à 80 verges au sol dans une victoire de 17-13 des Foxes.

« Regarder [Yorkville’s] film de leurs matchs de West Aurora à Minooka, ils ressemblent à deux équipes complètement différentes », a déclaré Cooney. « Je sais [Yorkville coach] Dan [McGuire] fait un excellent travail. Ils ont l’air beaucoup plus fins et polis et mécaniquement bien meilleurs. Ils ont l’air tout aussi physiques que par le passé, peut-être même un peu plus vite à certains endroits. Cela ne va pas bloquer et pousser les gens à contourner le jeu. »

Éligible aux séries éliminatoires du sandwich

Le retour remarquable de Sandwich à la saison de football s’est poursuivi vendredi dernier

Simeion Harris a couru 153 verges et un touché, et Sandwich a battu Harvard 27-0 pour sa cinquième victoire et devenir éligible aux séries éliminatoires.

Un an après ne pas avoir aligné une équipe universitaire, deux ans après avoir obtenu une fiche de 0-9, Sandwich (5-1) se dirige probablement vers les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2013.

Nick Michalek et Parker Anderson ont chacun couru 52 verges et un touché et Braden Behringer a lancé une passe de 51 verges à Brodie Case pour Sandwich, qui a accumulé 405 verges offensives et a maintenu Harvard à 77.