Le rideau tombe pour le théâtre de marionnettes de la Tour Eiffel avant les Jeux de Paris | nouvelles nationales

Julien Sommer monte un spectacle de marionnettes à l’ombre de la Tour Eiffel depuis l’âge de 15 ans, remplissant son théâtre pittoresque d’enfants aux yeux étoilés et de leurs parents plusieurs fois par semaine.

Mais voilà que la mairie de Paris éteint les lumières pour faire place aux Jeux olympiques d’été de cet été, et le marionnettiste de 38 ans craint qu’elles ne se rallument jamais.

Le théâtre Sommer est en cours de construction en vue des Jeux qui se dérouleront dans la capitale française.

Le Champ-de-Mars, où se trouve le monument le plus célèbre de la capitale française, la Tour Eiffel, est le site de la compétition de beach-volley Paris 2024.

Début janvier, Sommer a reçu une lettre de la mairie – “par courrier recommandé” dit-il – lui annonçant que son contrat de bail serait résilié à compter du 31 mars pour permettre le début des travaux prévus par le Comité olympique sur le célèbre site. Le contrat de location, d’une durée de six ans, devait expirer fin novembre.

“J’ai toujours su que je devrais fermer boutique à cause des Jeux olympiques”, a déclaré Sommer à l’AFP.

“Mais cette résiliation pure et simple du contrat est traumatisante car elle ne me laisse aucune perspective d’avenir. C’est stressant.”

Il possède 350 marionnettes qu’il appelle « la prunelle de mes yeux » et se produit trois jours par semaine toute l’année et tous les jours pendant les vacances scolaires.

– “Nous sommes choqués” –

Situé à environ 400 mètres de la Tour Eiffel, le théâtre de 150 places a été recouvert d’un toit en 1978 par Luigi Tirelli, qui a acquis une renommée nationale pour ses spectacles de “guignols” grâce à une émission de télévision.

La scène de marionnettes elle-même date de 1902.

“Nous sommes choqués par cette façon brutale de procéder” de la mairie, a déclaré Jean d’Izarny-Gargas, président de l’association des Amis du quartier du Champ-de-Mars.

Le théâtre de marionnettes a “une valeur patrimoniale”, a-t-il expliqué à l’AFP.

“C’est un incontournable du quartier”, a déclaré Emmanuelle Vonceslau, 48 ans, venue voir une représentation de “La Belle et la Bête” avec ses deux filles de six et huit ans, un récent après-midi pluvieux.

“C’est magnifique, les enfants l’adorent et ce serait dommage qu’il ferme”, dit-elle.

Gustave, quatre ans, également présent ce jour-là, “se sent triste” de la fermeture imminente du théâtre, a déclaré sa grand-mère Karima Chauvalon, 63 ans.

Contactée par l’AFP, la mairie de Paris a indiqué que le bail de Sommer pourrait éventuellement être renouvelé après les Jeux, mais qu’il devrait se soumettre à une procédure d’appel d’offres public, ce qui constitue, selon les autorités, une obligation légale.

Le théâtre n’est pas la seule attraction locale pour les enfants obligés de décamper pour les Jeux olympiques, qui se déroulent du 26 juillet au 11 août.

Une installation de karting à proximité devra également quitter ses portes d’ici mars.

– ‘C’est un spectacle triste’ –

Un manège avec des chevaux de bois, considéré comme le plus ancien de Paris, a déjà disparu, tout comme un stand de restauration et des balançoires en bois centenaires.

Les sites et les pelouses environnantes ont été délimités par des grillages.

“C’est un triste spectacle de barricades et de travaux”, a déclaré Lauren Carraud, une mère de famille. “Je préférerais de loin voir les yeux brillants de nos enfants.”

Sommer dit qu’il gagne 2 000 euros avant impôts (2 200 dollars) par mois grâce au théâtre.

Il perdra désormais ces revenus dans un avenir proche et devra également louer un espace de stockage pour les décors, les accessoires, les bancs et les lumières du théâtre.

La mairie a indiqué à l’AFP que le théâtre, ainsi que d’autres commerces concernés, “pourraient recevoir une compensation” pour les fermetures forcées.

Ils pourraient également avoir accès à des sites alternatifs pendant les Jeux, sur la base d’un processus de sélection, ont indiqué des responsables.

Mais Sommer espère pouvoir éventuellement revenir au même endroit.

“Ce théâtre, c’est ma vie”, a-t-il déclaré. “Tout ce que je veux, c’est revenir et faire rêver les enfants.”

pyv/jh/tgb/js