Le riche promoteur immobilier thaïlandais Srettha Thavisin devient Premier ministre du pays

Neuf mois seulement après avoir fait ses premiers pas officiels en politique en rejoignant le parti politique Pheu Thai, le riche promoteur immobilier de 61 ans, Srettha Thavisin, est devenu Premier ministre de Thaïlande.

Thavisin a gagné un large public après avoir ouvertement soutenu les manifestations menées par les étudiants exigeant des réformes démocratiques en Thaïlande.

Ce nouveau venu en politique, qui envisage de lutter contre les inégalités dans le pays, a déclaré qu’il s’était lancé en politique pour améliorer l’économie thaïlandaise.

Le leader de l’un des empires immobiliers les plus connus de Thaïlande a été nommé Premier ministre neuf mois seulement après avoir rejoint un parti politique qui défend les pauvres.

Le Parlement a confirmé mardi Srettha Thavisin, mettant ainsi fin à des mois d’incertitude politique après les élections de mai. Le nouveau venu politique de 61 ans, qui respire la confiance d’un magnat des affaires chevronné, dirigera les efforts du parti Pheu Thai pour stimuler l’économie et combler l’un des pires écarts d’inégalité au monde.

« Je fais cela parce que je veux améliorer le pays et l’économie », a écrit Srettha sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, quelques jours avant le vote. « Je tiens à le souligner à nouveau. Mon ennemi est la pauvreté et les inégalités. Mon objectif est d’offrir de meilleurs moyens de subsistance à tous les Thaïlandais. »

L’EX-Premier ministre thaïlandais transféré de la prison à l’hôpital en moins d’un jour après son retour d’exil

Srettha a annoncé en novembre dernier qu’il avait rejoint Pheu Thai, le dernier d’une série de partis associés à l’ancien Premier ministre populaire mais controversé Thaksin Shinawatra, qui a été évincé par un coup d’État militaire en 2006. C’était le premier pas officiel de Srettha en politique.

Quelques heures avant le vote parlementaire de mardi, Thaksin est rentré en Thaïlande après des années d’exil volontaire et a commencé à purger une peine de huit ans de prison pour des accusations de corruption qu’il a rejetées comme étant politiquement motivées. De nombreuses spéculations ont circulé selon lesquelles la nomination attendue de Srettha était liée au retour de Thaksin et pourrait contribuer à réduire sa peine de prison.

Au début de cette année, Srettha a quitté ses fonctions de PDG et président de l’entreprise familiale, Sansiri, l’un des plus grands promoteurs immobiliers de Thaïlande, avec des actifs d’une valeur de plus de 2,9 milliards de dollars. Il a également transféré toutes ses actions, qui seraient évaluées à plus de 35 millions de dollars, dans la société à sa fille.

Titulaire d’un MBA de la Claremont Graduate University aux États-Unis, Srettha a conduit Sansiri à un bénéfice record de plus de 117 millions de dollars en 2022.

Après que Pheu Thai ait confirmé qu’il le nommerait Premier ministre, Srettha et Sansiri ont lutté contre une série d’accusations d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent. L’entreprise et son ancien patron ont nié tout acte répréhensible.

Pheu Thai a terminé deuxième aux élections de mai, mais a réussi à rassembler une coalition de 11 partis – dont deux partis pro-militaires affiliés au Premier ministre sortant Prayuth Chan-ocha – avec suffisamment de voix parlementaires pour approuver Srettha.

UN HOMME D’AFFAIRES ALLEMAND TROUVÉ DÉMEMBRÉ DANS UN CONGÉLATEUR EN THAÏLANDE

Srettha est né dans une famille aisée et des scepticismes existent quant à sa capacité à entrer en contact avec les principaux électeurs de Pheu Thai dans le nord rural et relativement pauvre du pays. Après avoir rejoint le parti, il est apparu à de nombreuses reprises de campagne ciblant la classe ouvrière, notamment les habitants du plus grand bidonville de Bangkok et les agriculteurs ruraux.

Il est devenu conseiller de l’équipe économique de Pheu Thai et a contribué à promouvoir les politiques du parti, notamment un projet visant à donner 290 dollars en monnaie numérique à tous les Thaïlandais âgés de 16 ans et plus, ce qui a créé un buzz majeur.

Avant de commencer sa carrière politique, Srettha était un critique très médiatisé du gouvernement sortant dirigé par Prayuth, qui, en tant que commandant de l’armée, a organisé un coup d’État qui a renversé le gouvernement Pheu Thai dirigé par la sœur de Thaksin, Yingluck, en 2014 et qui est revenu en tant que Premier ministre après un mandat de 2019. élection. Srettha faisait partie des dizaines d’hommes politiques de l’opposition, d’universitaires et de militants qui ont été convoqués par la junte de Prayuth pour être interrogés peu après le coup d’État.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Srettha a écrit de nombreux articles en ligne accusant Prayuth et son cabinet de ne pas avoir géré efficacement la pandémie de COVID-19. Combiné à son soutien aux manifestations menées par les étudiants exigeant des réformes démocratiques en 2020, il a gagné une foule de partisans qui admiraient ses opinions.

Dans une interview accordée à Forbes Thaïlande l’année dernière, publiée quelques jours seulement avant d’annoncer officiellement son adhésion à Pheu Thai, Srettha a déclaré qu’il pensait que les grandes entreprises et les milliardaires devraient contribuer davantage à la société pour réduire les inégalités. Il a déclaré qu’il souhaitait inciter les jeunes à contribuer à renforcer la compétitivité de la Thaïlande par rapport aux autres pays.