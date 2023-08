Le riche dirigeant dynastique du Gabon pensait pouvoir résister à la tendance aux coups d’État en Afrique. Il a peut-être tort

NAIROBI, Kenya — Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, connaissait bien la menace de coups d’État militaires dans sa région du monde. Mais il a juré que cela ne lui arriverait pas.

« Alors que notre continent a été secoué ces dernières semaines par de violentes crises, soyez assurés que je ne permettrai jamais que vous et notre pays le Gabon soyez les otages de tentatives de déstabilisation. Jamais », a déclaré Bongo ce mois-ci alors que la nation centrafricaine célébrait ses 60 ans d’indépendance de la France, presque tout ce temps avec sa famille au pouvoir.

Aujourd’hui, selon un groupe mutin des forces de sécurité gabonaises qui s’est exprimé mercredi à la télévision d’État, il est assigné à résidence, accusé de « gouvernance imprévisible et irresponsable ». Les soldats qui ont revendiqué l’autorité ont déclaré que des personnes autour de Bongo avaient été arrêtées pour « haute trahison », détournement de fonds et corruption, même s’il n’était pas clair si le président lui-même faisait face à ces accusations.

« Je ne sais pas ce qui se passe », a déclaré Bongo dans une brève vidéo partagée avec les médias quelques heures après l’annonce des soldats avant l’aube. Dans la pièce richement tapissée où il était assis, une image de l’ancien président sud-africain Nelson Mandela était posée sur une étagère.

Homme politique de longue date et ancien musicien de funk, Bongo, 64 ans, formé en France, est membre de l’une des dynasties politiques africaines. Il a pris ses fonctions en 2009 après la mort de son père, qui a dirigé le Gabon, riche en pétrole, pendant 41 ans, et a poursuivi ses partenariats de sécurité avec la France et les États-Unis.

La longévité de sa famille a peut-être donné confiance à Bongo face aux coups d’État militaires qui ont secoué d’autres régions de l’Afrique francophone.

Il y a néanmoins eu des défis. Il a remporté son deuxième mandat de sept ans de justesse en 2016, au milieu de violentes manifestations. Fin 2018, il a été victime d’un accident vasculaire cérébral qui l’a empêché de remplir ses fonctions pendant des mois. Des soldats mutins ont tenté un coup d’État début 2019 alors que Bongo était en convalescence au Maroc. Ils furent rapidement saisis.

On ne sait pas encore exactement comment se déroulera le coup d’État annoncé mercredi, quelques heures après que Bongo a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle du week-end. Les putschistes ont déclaré que sa famille et ses médecins étaient avec lui à son domicile. Ils n’ont donné aucun détail sur son état de santé.

Bongo occupe le pouvoir dans une région d’Afrique où les chefs d’État trouvent les moyens de rester au pouvoir pendant des décennies. Les voisins du Gabon sont dirigés par un trio des dirigeants les plus anciens du continent, dont Teodoro Obiang en Guinée équatoriale, au pouvoir depuis 1979 ; Paul Biya au Cameroun, en poste depuis 1982 ; et Denis Sassou Nguesso en République du Congo, en fonction de 1979 à 1992 et de nouveau depuis 1997.

Alors que les réserves pétrolières du Gabon ont enrichi ses dirigeants, dont beaucoup sont liés par des liens familiaux, la frustration grandit au sein de la population face aux inégalités constatées. Les revenus des exportations pétrolières du Gabon s’élevaient à 6 milliards de dollars en 2022, selon l’Energy Information Administration des États-Unis.

« C’est un émirat pétrolier géré comme une propriété familiale depuis près de six décennies », a déclaré Thomas Borrel, analyste français qui étudie l’Afrique.

Bongo est l’un des chefs d’État les plus riches d’Afrique, et sa fortune sera probablement encore plus scrutée à l’heure actuelle, tout comme celle de sa famille. Les enquêteurs aux États-Unis et en France ont examiné des millions d’actifs dans les deux pays.

Pour la plupart des Gabonais, les difficultés économiques augmentent parallèlement aux prix. Dans un discours prononcé le 17 août pour le Jour de l’Indépendance, Bongo a reconnu la frustration généralisée. « Je sais qu’il y a de l’impatience », a-t-il déclaré, « le sentiment que nous aurions pu faire mieux ».

Il a énuméré les mesures prises par son gouvernement pour contenir les prix du carburant, rendre l’éducation plus abordable et maintenir stable le prix des baguettes. En janvier, le gouvernement gabonais a créé un ministère pour lutter contre la vie chère, selon la Banque mondiale.

Alors même que Bongo tentait d’appeler les citoyens à voter, il poursuivait ce que les groupes de défense des droits de l’homme et d’autres observateurs ont décrit comme des années d’efforts visant à étouffer l’opposition. Le Gabon a aboli la limitation du nombre de mandats présidentiels il y a vingt ans. Pour la première fois, les élections générales du week-end dernier n’auraient eu aucun observateur international.

Bongo semblait déterminé à rester en fonction, comme son père, jusqu’à sa mort.

Relativement affectueux envers la France, ancien colonisateur, même si le sentiment anti-français s’est développé dans certaines parties de l’Afrique, le président gabonais a accueilli plus tôt cette année le président Emmanuel Macron. La déclaration de Macron selon laquelle « l’ère de la Francafrique est bien révolue » était une réponse aux critiques qui affirment depuis longtemps que Paris soutient les dirigeants autoritaires du continent.

Aujourd’hui, Bongo, coincé chez lui, cherche l’aide de « tous les amis que nous avons ».

Ces dernières années, il a tenté de présenter le Gabon au monde comme un leader mondial en matière de conservation de l’environnement plutôt que comme un exemple d’accrochage au pouvoir.

L’année dernière, les Nations Unies ont décrit la petite nation comme « probablement le pays le plus positif en carbone au monde en raison de sa forte conservation de l’environnement et de son engagement politique de longue date à préserver l’environnement naturel intact du pays ».

En 2021, le Gabon a été le premier pays à recevoir des paiements pour réduire les émissions forestières dues à la déforestation. Bongo a pris plaisir aux progrès et aux éloges.

Mais ces réalisations sont désormais éclipsées par le spectacle de centaines de personnes dansant et applaudissant mercredi dans les rues de la capitale, se déclarant libres.

La rédactrice de l’AP Sylvie Corbet à Paris a contribué.