Le “Richard III le plus réel qu’il y ait jamais eu”

Après l’école d’art dramatique, Hughes n’a pas immédiatement trouvé d’agent, contrairement à beaucoup de ses collègues. “Des voix dans ma tête disaient:” Êtes-vous un risque? Avant cela, a déclaré Hughes, il sentait que son apparence “allait me retenir”, mais après avoir été entouré d’autres acteurs handicapés, il s’est senti responsabilisé. Il a même commencé à porter des manches courtes pour souligner sa différence de membre, a-t-il ajouté.

Le spectacle de la Royal Shakespeare Company est le casting le plus médiatisé de Hughes à ce jour. En mai, Doran a accordé une interview au Times de Londres intitulée : “Les acteurs valides ne peuvent pas être Richard III”. Dans une lettre de plainte adressée à ce journal, Doran a déclaré que le titre était trompeur. Son argument, a-t-il écrit, était que, même si n’importe qui pouvait jouer le rôle, un acteur handicapé pouvait “améliorer la performance et l’impact de la production”.

Richard III est souvent dépeint comme un méchant presque comique, a déclaré Hughes, souvent avec une fausse “bosse et boiterie”. Sans chercher à cacher la méchanceté du personnage, il espérait attirer l’attention sur ses motivations : “On peut voir un despote et un tyran”, dit-il, “mais aussi un petit garçon qui n’a pas été aimé et quelqu’un qui est boudé et paria et est sous-estimé. »

Mat Fraser, un autre acteur handicapé, qui a joué Richard III dans une production à Hull dans le nord de l’Angleterre en 2017, a déclaré que le roi était souvent joué par des artistes plus âgés qui pouvaient faire passer le roi pour une “petite brindille flétrie”. Mais Hughes est jeune et musclé – mieux adapté pour représenter un monarque mort à 32 ans sur un champ de bataille, a déclaré Fraser. “Nous allons voir le plus vrai Richard III qui ait jamais existé”, a-t-il ajouté.

Hughes a déclaré qu’il regardait déjà au-delà de son tour de Richard vers d’autres rôles de Shakespeare et qu’il aimerait jouer Hamlet et Iago de “Othello”.

“J’aimerais jouer un rôle qui n’est pas spécifié comme handicapé”, a-t-il déclaré. “De toute évidence, quel que soit le rôle que je joue, il sera désactivé par la nature même de mon rôle”, a-t-il ajouté. “Mais ce n’est pas le sujet.”

Richard III

Jusqu’au 8 octobre à la Royal Shakespeare Company à Stratford-upon-Avon, en Angleterre ; rsc.org.uk.