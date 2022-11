Le ricanement de Salt Bae suscite la fureur après s’être vanté de la facture alléchante de 140 584 £ du groupe dans son restaurant de steak

SALT Bae est devenu célèbre sur Internet en 2017 pour sa pose emblématique saupoudrée de sel – mais a provoqué la colère de ses abonnés Instagram après s’être vanté d’une facture de 140 584 £ dans son restaurant haut de gamme.

Un seul steak de la soirée coûtait plus de 1 000 £ et le groupe a dépensé près de 115 000 £ pour le vin seul.

La facture alléchante de 140 584 £ a irrité beaucoup de ceux qui prétendent qu’il est déconnecté Crédit : Instagram

Salt Bae est devenu célèbre en 2017 pour une vidéo virale de sa technique d’assaisonnement

Le contrecoup survient au milieu de la pire crise du coût de la vie observée depuis des décennies, alors que l’inflation monte en flèche et que des millions de personnes ont du mal à payer leur nourriture et leur loyer.

Les entrées de son somptueux restaurant d’Abu Dhabi Nusr-Et Steakhouse peuvent coûter jusqu’à 200 £ par dîner, selon son site Web.

Le millionnaire turc est connu pour ses steaks à la feuille d’or et son style de cuisine extravagant, mais certains pensent qu’il est allé trop loin.

Les 14 invités responsables de la facture à couper le souffle ont payé 10 000 £ chacun pour le repas.

Le chef viral a posté le reçu hier soir avec la légende “La qualité n’est jamais chère”, provoquant la colère de ses 49 millions d’abonnés Instagram.

Un adepte a commenté: “Voir ce projet de loi et penser à mes patients qui ne peuvent pas payer le coût de leur greffe de foie me rend triste.”

Un autre a déclaré que l’argent serait mieux dépensé pour nourrir plusieurs milliers d’enfants affamés, qualifiant cela de gaspillage d’argent.

Beaucoup dans sa section de commentaires disent qu’ils ne soutiendront plus le chef, car son message se vantant de l’énorme facture est déconnecté :

“J’étais un grand fan mais quand j’ai vu ça, j’ai été vraiment déçu. Des gens meurent tous les jours parce qu’ils ne trouvent pas de nourriture de base.

“Vous êtes si fier de votre projet de loi mais votre pays natal est en deuil. Tellement déçu.” un utilisateur a commenté.

Dans un rapport publié en mars par l’Association turque des droits des consommateurs, plus de 77 millions de personnes en Turquie vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit près de 90 % de la population du pays.

Salt Bae, de son vrai nom Nusret Gökçe, a apparemment grandi dans une maison financièrement instable avant d’ouvrir son premier restaurant en Turquie en 2010.

Il est né à Erzurum dans une famille kurde – son père Faik, qui était mineur.

Cependant, pendant qu’il était en sixième, il a été contraint de quitter l’école et de travailler comme apprenti boucher à Istanbul – en raison des difficultés financières de la famille.

En raison du succès de sa chaîne de restaurants, on estime maintenant qu’il a une valeur nette de 44 millions de livres sterling en 2021.

Il a servi une clientèle comprenant le vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï ; Leonardo DiCaprio; et Lionel Messi.

Il se montre souvent pour ses près de 50 millions d’abonnés Instagram Crédit : Instagram