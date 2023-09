Le Ribfest fait irruption dans le parc des expositions du comté de DuPage – Shaw Local

Aromatisé à l’hickory, fumé, légèrement sucré, brossé ou nappé de sauce.

Des pitmasters professionnels représentant un éventail de styles de barbecue régionaux distincts dévoileront leurs secrets commerciaux au Ribfest, un terrain de jeu pour carnivores qui ouvre ses portes aujourd’hui à midi au parc des expositions du comté de DuPage à Wheaton.

Entouré d’une symphonie de viande grésillante, le président du Ribfest, Jerry Kochurka, sait ce qu’il aime.

«Je suis plutôt une personne épicée. J’aime un peu de piquant dans la façon dont la côte est cuite, comment elle est frottée à sec », a déclaré Kochurka. « Et puis la sauce, le même genre de chose. J’aime un petit coup de pied, mais je n’aime pas ça poivré, trop poivré.

Les vendeurs ambulants de côtes levées en lice pour les trophées, l’argent et le droit de se vanter lors du festival de cette année voudront peut-être prendre note du penchant de Kochurka pour les épices. Il a un travail compliqué en rongeant des côtes bâclées en tant que juge du concours Ribfest à 10 heures samedi. Des prix seront remis aux vendeurs pour les meilleures côtes levées et la meilleure sauce.

Mais en tant que président, la principale responsabilité de Kochurka est de veiller à ce que le Ribfest – désormais un barbecue de trois jours avec des concerts et des animations adaptées aux enfants – se déroule sans problème et crée un élan après la pandémie.

Après deux ans sans événement, les organisateurs de l’Exchange Club de Naperville ont concocté une version allégée du Ribfest dans un nouveau lieu – le parc des expositions – en 2022. Le groupe civique espère qu’au moins 20 000 à 30 000 personnes y assisteront. Fête des côtes 2023.

« Nous avons toujours des objectifs que nous voulons atteindre », a déclaré Kochurka. « L’événement doit être un succès pour que nous puissions atteindre ces objectifs. C’est pourquoi nous faisons tout notre possible pour économiser de l’argent. Nous avons un peu réduit nos effectifs pour réduire un peu nos coûts accessoires, et nous espérons que les gens viendront profiter des groupes et prendre quelques verres avec eux.

La programmation des concerts génère « beaucoup de buzz », a déclaré Kochurka. Third Eye Blind, le groupe de San Francisco connu pour « Semi-Charmed Life », la chanson contagieuse gravée dans l’esprit de tous ceux qui ont vécu les années 90, fera la une de ce soir.

Ribfest est également connu pour organiser une soirée country, et l’auteur-compositeur-interprète Phil Vassar apportera cette saveur au parc des expositions samedi.

Les chansons de Vassar ont été enregistrées par de nombreuses stars de la country : Alan Jackson (« Right on the Money »), Tim McGraw (« My Next Thirty Years », « For a Little While ») et Jo Dee Messina (« Bye Bye, Bien »).

Le Ribfest saluait traditionnellement le 4 juillet au Knoch Park de Naperville avec cinq jours de concerts de grands noms et de feux d’artifice. Les rénovations du parc ont obligé les organisateurs à chercher un autre lieu après plus de trois décennies à Naperville.

Ribfest a trouvé un nouveau foyer au parc des expositions, mais a connu un revers lorsque le chanteur country Toby Keith a annulé son concert d’ouverture après avoir révélé qu’il suivait un traitement pour un cancer de l’estomac.

« L’année dernière s’est bien passée, sauf l’annulation de Toby Keith », a déclaré Kochurka. « Cela a été un grand succès pour nous. »

L’année dernière, le Ribfest offrait une entrée générale gratuite. Désormais, le prix d’entrée est de 5 $, sans compter l’entrée au concert.

« Nous le maintenons à un prix abordable », a déclaré Kochurka. « L’année dernière, c’était gratuit parce que c’était la première fois ici dans notre nouveau parc. Cette année, nous demandons seulement 5 $.

Le Ribfest, géré par des bénévoles, collecte des fonds pour les organisations qui soutiennent les survivants de maltraitance d’enfants et de violence domestique.

« Venez ce week-end pour déguster de bonnes côtes levées », a déclaré Kochurka. « Venez l’estomac vide, amusez-vous et regardez de la bonne musique. Et tout cela pour une grande cause.

Sept vendeurs de côtes levées de tout le pays installeront des stands de barbecue ce week-end : Armadillo’s Rib & Que Company, Texas Lightning BBQ, Johnson’s BBQ, Salt Creek BBQ, Texas Outlaw BBQ, Western Bronco BBQ et Blazin Bronco BBQ.

Pour les billets, visitez ribfest.net.

