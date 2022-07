Le Rialto Square Theatre de Joliet annonce sa programmation pour les Fêtes – Shaw Local

Faire des plans pour les vacances peut être loin de votre esprit les jours chauds et humides de juillet.

Mais les billets pour certains des événements de vacances les plus appréciés sur la place du Rialto à Joliet se vendent souvent rapidement.

C’est pourquoi le Rialto informe maintenant la communauté de sa programmation de vacances, d’autant plus que certains billets seront en vente très bientôt, a déclaré Wade Welsh, directeur exécutif du Rialto.

Welsh a déclaré que la demande de divertissements en direct est particulièrement élevée car les gens ont passé tant de temps à la maison pendant la pandémie. De plus, les événements de vacances du Rialto sont d’excellents moyens de passer du temps avec la famille et les amis, a-t-il déclaré.

“Plus tôt nous pourrons diffuser les informations, plus vite les gens pourront faire leurs plans”, a déclaré Welsh.

Pour plus d’informations, visitez rialtosquare.com/vacances.

21 novembre : Un Noël très Rialto… Il n’y a pas d’endroit comme à la maison

L’éclairage du Marquis est à 18h00 Le concert est à 19h00

Les billets seront mis en vente à 10 h le 9 septembre

25 novembre : Thé ours en peluche

Cet événement familial avec de la nourriture, une apparition de St. Nick et un ours en peluche souvenir est à 9h30 et 12h30

Les billets seront mis en vente à 10 h le 9 septembre.

27 novembre : La production du Chicago Festival Ballet de Von Heidecke de « Casse-Noisette

Cette représentation à 14 h présente « des costumes somptueux, des décors exquis, dont un arbre de Noël qui pousse sous vos yeux » et une chorégraphie du maître de ballet, Kenneth von Heidecke.

Les billets seront mis en vente à 10 h le 12 août.

29 novembre : Les Illusionnistes – Magie des Fêtes

Spectacle en direct avec plusieurs magiciens à 19h30

Les billets seront mis en vente à 10 h le 12 août.

30 novembre : Un Noël à la Charlie Brown

La représentation en direct des scènes préférées de l’émission télévisée d’animation originale commence à 18 h 30. À sa conclusion, le public est invité à chanter des chansons et des chants de Noël traditionnels avec le gang Peanuts.

Les billets seront mis en vente à 10 h le 12 août.

1er décembre Alton Brown Live: Beyond The Eats The Holiday Variant!

L’émission en direct à 19 h 30 présente une recette unique de cuisine, de science, d’humour et de musique.

Les billets seront mis en vente à 10 h le 29 juillet.

4 décembre : Atelier Secret du Père Noël

À 13 h, les enfants confectionneront un cadeau artisanal secret de Noël, l’emballeront avec l’aide des lutins du Père Noël, puis rencontreront le Père Noël. Les parents peuvent profiter d’une station de charcuterie et de jeux de Noël avec des prix et de la socialisation.

Les billets seront mis en vente à 10 h le 16 septembre.

10 décembre The Midtown Men – Succès des Fêtes

Les stars réunies de “Jersey Boys” divertiront à 20h avec des chansons de vacances et des interprétations emblématiques des succès rock ‘n’ roll des années 1960 à 20h

Les billets seront mis en vente à 10 h le 5 août.

11 décembre : Concert de l’American Legion Band

Concert gratuit des Fêtes à 14 h avec don généreux de denrées non périssables.

Heures de don : 10 h à 16 h 5 décembre ; 10 h à 13 h le 7 décembre ; 10 h à 13 h le 9 décembre.

13 décembre, 14 décembre, 15 décembre : Merry Little Soiree

Fête de Noël « chic » chaque soir. Les caractéristiques comprennent un cocktail à 18 h 15 avec bar payant, une table pour deux sur l’Esplanade à 19 h, un plateau de charcuterie de Bella Cucina, une bouteille de vin de Bishops Hill, de la musique des Fêtes par Nova Soul qui joue de la musique des Fêtes à partir de 19 h 15. et un bouchon de vin souvenir du Rialto Square Theatre.

Les billets seront mis en vente à 10 h le 30 septembre à la billetterie du Rialto uniquement : 102 N. Chicago St. Joliet.

Films de vacances 2022

Tous les billets 5 $ à partir du 30 sept. ou à la porte

26 novembre : Le Polar Express à 13 h Classé G

4 décembre: Seul à la maison à 19 h Classé PG

18 décembre: C’est une vie merveilleuse à 13 h Classé PG