Le RHOC embauche la mondaine Noella Bergener comme membre de la distribution pour la saison 16 malgré le licenciement de son meilleur ami Braunwyn Windham-Burke

REAL Housewives of Orange County a embauché Noella Bergener en tant que membre de la distribution pour la saison 16 – malgré le récent licenciement de son meilleur ami Braunwyn Windham-Burke, The Sun peut révéler en exclusivité.

Les fans ont rencontré la mondaine Noella, 36 ans, au cours de la saison 15, lorsqu’elle et Braunwyn se sont réunis pour parler de l’ancien RHOC la relation de la star avec son mari, Sean Burke.

La meilleure amie de Braunwyn Windham-Burke, Noella, rejoint le RHOC[/caption]

Une source a déclaré en exclusivité au Sun que Noella, 36 ans, allait rejoindre le casting du RHOC au cours de la saison à venir.

« Noella vient à bord en tant que membre de la distribution pour la nouvelle saison, cependant Braunwyn ne reviendra pas », nous a dit la source.

« Ils l’ont testée avant que les décisions de licenciement ne soient prises. Elle a une bonne chimie avec d’autres potentiels nouveaux membres de la distribution. «

Noella a été présentée pour la première fois comme l’amie de Braunwyn[/caption]

Elle l’a soutenue dans ses problèmes avec Sean Burke[/caption]

Lors de l’apparition de Noella la saison dernière, Braunwyn l’a décrite comme « la vie de la fête ».

« Elle ne retient rien. Elle est elle-même sans s’excuser », a déclaré la mère de sept enfants lors d’un confessionnal l’année dernière.

Noella est une maman de deux enfants de 36 ans[/caption]

Noella a deux enfants avec son mari[/caption]

Noella est mariée à l’avocat James Bergener, et ils vivent à Pelican Crest à Newport, en Californie.

Ils partagent un fils de 8 mois et une fille de 5 ans, tandis que James a un fils issu d’une relation précédente.

Noella, qui a fait plusieurs caméos sur la page Instagram de Braunwyn, rejoindra Heather Dubrow, qui reviendra après une absence de quatre ans de la série.

Heather Dubrow devrait également revenir[/caption]

Heather a confirmé les rumeurs sur son podcast, Heather Dubrow’s World.

Le patron Andy Cohen a dit à ses auditeurs : « Eh bien, Heather, vous revenez pour la saison 16 de Real Housewives of Orange County ! »

Elle a accepté et a ajouté: « Est-ce fou? »

Andy lui a dit: « Je suis tellement excité parce que c’est un témoignage de tout au bon moment parce que les téléspectateurs voulaient, la série est à la croisée des chemins, nous avons de la reconstruction à faire et je pense que c’est intéressant. »

Braunwyn n’a pas renouvelé son contrat pour la saison 16[/caption]

L’adhésion du meilleur ami de Braunwyn pourrait être un choc, car il vient d’être révélé que la beauté blonde, 43 ans, n’a pas renouvelé son contrat pour la saison à venir.

Kelly Dodd et Elisabeth Vargas ont également été laissés de côté lorsque les négociations contractuelles ont débuté.

Un porte-parole de Bravo a confirmé le départ de Kelly, Braunwyn et Elisabeth à Variété mardi.

Kelly Dodd a également été lâchée de la série[/caption]

Étoiles actuelles Shannon perle, Gina Kirschenheiter, et Emilie Simpson reviendra pour la saison à venir, tandis que RHOC devrait ajouter une ou deux autres nouvelles femmes à la distribution.

Le tournage de la nouvelle saison devrait commencer le mois prochain.

Les trois femmes évincées se sont rendues sur les réseaux sociaux pour exprimer leur tristesse et leur gratitude pour le soutien de leurs fans.

Elizabeth Vargas a également été lâchée[/caption]

Elizabeth a partagé une photo de son portrait RHOC sur Instagram, écrivant : « Je tiens à remercier NBCUniversal et Evolution Media ainsi que tous les producteurs, l’équipe de tournage, le personnel et mon manager @sirdavidweintraub pour l’opportunité de participer à la saison 15 de The De vraies femmes au foyer du comté d’Orange.

« COVID 2020 a été une année très malheureuse et difficile pour nous tous pendant le tournage, mais nous y sommes parvenus et je suis très fier de ce que nous avons accompli en tant qu’équipe.

« Malgré le tournage pendant COVID et le fait de ne pas vraiment connaître toutes les femmes pleinement, cette dernière année a été l’expérience la plus extraordinaire, la plus incroyable et la plus belle de ma vie. Je suis tellement fier du travail que nous avons accompli et des amitiés que nous avons pu tisser.

« Aux fans… Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour l’effusion d’amour, de soutien et de gentillesse que vous m’avez témoigné. Merci pour cette saison mémorable et de m’avoir aidé à lancer ma nouvelle Vargas Vodka dans laquelle un pourcentage de chaque bouteille vendue sert à sauver les animaux !

Kelly, de son côté, a écrit sur Twitter : « Les cinq dernières années ont été une expérience incroyable.

Andy Cohen avait fait allusion à un remaniement du casting[/caption]

« Les cinq prochaines années seront encore meilleures. Je suis tellement reconnaissant pour tout l’amour et le soutien et tellement excité par le futur #RHOC. »

Et Braunwyn a fait une déclaration à GENS, où elle a révélé sa tristesse.

«Je suis incroyablement triste de ne pas pouvoir revenir dans The Real Housewives of Orange County l’année prochaine.

«J’ai adoré chaque instant d’être une femme au foyer et je suis si fière de mon temps dans la série – le bon, le mauvais et l’entre-deux.





«Cela semble révolutionnaire à dire, mais j’ai pu devenir sobre et rester sobre à la télé-réalité. C’est quelque chose pour lequel je serai toujours reconnaissant. Et je suis sorti, devenir la première femme au foyer gay dans l’histoire de la franchise. Quel honneur incroyable de regarder en arrière, surtout pendant le mois de la fierté.

«Je sais que j’ai peut-être été trop pour certains, et ce n’est pas grave. Je suis réel et je suis heureux d’être moi. Je suis très reconnaissant envers ceux qui m’ont soutenu.

« Il y a beaucoup plus dans ma vie, et j’espère que vous resterez avec moi dans ce voyage alors que j’avance dans mon prochain chapitre. »