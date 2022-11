Le Rhin peut-il être sauvé du changement climatique ?

KARLSRUHE, Allemagne – C’est l’un des virages les plus serrés et les plus rapides du Rhin, une courbe de près de 90 degrés où une petite île rocheuse parsemée d’arbres rétrécit davantage le chenal de navigation.

Ingénieurs, géomètres et artisans ont passé des mois à arpenter la zone, à mesurer le débit et la vitesse de l’eau, qui est si nette que les contours du lit de la rivière et de ses sédiments sont visibles.

Mais l’équipe n’a pas besoin de bateaux pour faire son travail. Au lieu de cela, une courte promenade dans un entrepôt les amène à tous les endroits de la rivière, disposés devant eux sur un modèle à l’échelle de 4 500 pieds carrés ressemblant à un ensemble de chemin de fer miniature hyperréaliste, mais pour les amateurs de navigation de plaisance.

Ce modèle à un million d’euros n’est pas un jeu d’enfant. Il fait partie de l’une des expériences les plus ambitieuses et les plus coûteuses d’Europe en matière d’adaptation au climat, un effort de 180 millions d’euros pour sauver le rôle historique du Rhin en tant que lien de transport vital pour l’économie allemande des effets néfastes du changement climatique.