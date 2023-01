Le rezonage permettrait un dispensaire de pots près de West Chicago – Shaw Local

Joe Sheehan espère ajouter un commerce de détail et un éventuel dispensaire de cannabis à sa ferme de chanvre et de miel près de West Chicago.

Les membres du conseil du comté de DuPage devraient voter mardi sur la demande de Sheehan de rezoner 5 acres de la ferme familiale de 22 acres sur Roosevelt Road, à environ un mile à l’ouest de Winfield Road. Sa demande changerait le zonage de résidentiel à commercial.

La demande de Sheehan intervient trois mois après que les membres du conseil de comté ont approuvé les modifications du code de zonage pour autoriser les dispensaires de cannabis récréatif dans les zones non constituées en société.

Sa proposition a suscité des critiques de la part des responsables de West Chicago et de Winfield. Les deux villes ont déposé des objections à la proposition, qui aura désormais besoin d’une majorité qualifiée, soit 14 membres du conseil de comté, pour être approuvée.

“J’aimerais voir cette proposition aller de l’avant”, a déclaré Sheila Rutledge, une démocrate de Warrenville dont le district du conseil de comté comprend l’ouest de Chicago.

Bien qu’il y ait des entrées dans les lotissements au large de Roosevelt Road, Rutledge et d’autres ont noté que la propriété donnant sur Roosevelt Road a tendance à soutenir le développement commercial.

“Je pense que c’est un bon endroit pour le faire”, a déclaré Rutledge. “M. Sheehan a une vision merveilleuse de la propriété.

La commission d’appel de zonage du comté a voté contre la demande de rezonage de Sheehan.

Le comité de développement du conseil du comté a soutenu la proposition, mais deux membres du comité ont voté contre le rezonage, indiquant que Sheehan pourrait faire face à une bataille difficile mardi pour obtenir les 14 votes nécessaires.

Sheehan a déclaré que le dispensaire serait un ajout logique à Kerry Farms, une ferme de chanvre et d’abeilles sur la propriété de sa famille. Il a ajouté qu’il travaillait avec un titulaire de licence de dispensaire dans l’espoir de localiser le premier dispensaire d’équité sociale dans le comté de DuPage. Sheehan a refusé d’identifier qui détient la licence du dispensaire.

La perspective d’un dispensaire au large de Roosevelt Road a suscité des objections de la part des propriétaires voisins qui ont évoqué des préoccupations concernant la valeur des propriétés, la pollution sonore et lumineuse et d’autres problèmes. D’autres ont dit qu’ils ne voulaient pas d’un dispensaire près de chez eux et ont suggéré que Sheehan pourrait trouver d’autres endroits appropriés le long de Roosevelt Road.

Bien que certains voisins aient exprimé leur inquiétude quant à l’utilisation sur place, Sheehan a déclaré qu’il ne prévoyait pas cela.

Après la réunion du comité de développement de mardi, Rutledge a noté que la seule question devant le conseil est de savoir si le zonage demandé correspond à la propriété – et non si un dispensaire serait un locataire acceptable d’un développement commercial.

“C’est notre seule tâche”, a-t-elle déclaré.

West Chicago a déposé une objection formelle, arguant qu’un changement de zonage violerait un accord de pré-annexion de 2005. Bien que la propriété reste non constituée en société, Kerry Farms fait partie de plus de 38 acres dont les propriétaires ont accepté d’annexer à West Chicago une fois que d’autres propriétés voisines se sont développées et annexées à la ville.

Selon l’accord de pré-annexion, la propriété resterait zonée résidentielle pour les maisons sur de plus grands terrains.

Dans une lettre au conseil du comté, un avocat de West Chicago a promis que la ville « prendrait toutes les mesures nécessaires pour protéger ses droits ».

Les responsables du comté, cependant, ont déclaré que l’accord de pré-annexion n’entrave pas le conseil du comté.

“Nous sommes d’avis qu’il s’agit d’un accord entre deux parties, et cela n’a aucune incidence sur la capacité du comté à voter (la demande de rezonage) vers le haut ou vers le bas”, a déclaré Paul Hoss, directeur de la planification et du zonage du comté.

https://www.dailyherald.com/business/20230122/rezoning-would-allow-pot-dispensary-near-west-chicago