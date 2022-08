Le Revolution de la Nouvelle-Angleterre accorde Sebastian Lletget au FC Dallas

Le FC Dallas a acquis le milieu de terrain Sebastian Lletget du New England Revolution en échange de 600 000 $ en allocation, ont confirmé des sources à ESPN.

L’athlétisme a été le premier à annoncer la nouvelle.

L’accord verra les Revs recevoir 300 000 $ en 2022 et 300 000 $ supplémentaires en 2023.

Cette décision est quelque peu surprenante étant donné que Lletget a été acquis par la Nouvelle-Angleterre du LA Galaxy avant la saison 2022 pour 500 000 $ en allocation, qui aurait pu atteindre 1,3 million de dollars si les incitations avaient été respectées.

Lletget avait également été une présence constante dans la formation de Revolution, apparaissant dans 19 des 23 matchs de championnat de la Nouvelle-Angleterre – dont 18 départs – marquant deux fois et ajoutant cinq passes décisives.

Au cours de huit saisons MLS avec le Galaxy et la Nouvelle-Angleterre, Lletget a marqué 27 buts et ajouté 32 passes décisives en 183 matches de championnat et de séries éliminatoires.

Avant de rejoindre le Galaxy en 2015, Lletget était du côté de la Premier League anglaise West Ham United, rejoignant leur équipe de jeunes en 2009. Mais il n’a fait qu’une seule apparition senior pendant son temps avec les Hammers et, dans le but de plus de temps de jeu, a déménagé à Los Angeles.

Au niveau international, Lletget a fait 33 apparitions pour les États-Unis, marquant huit buts. Ses perspectives de Coupe du monde ont cependant diminué en 2022, n’ayant pas réussi à faire une apparition au cours de l’année civile sous la direction de Gregg Berhalter.