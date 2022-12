Le revirement de Sunak sur les tests China Covid est une décision politique, selon les scientifiques

La décision de Rishi Sunak d’effectuer un demi-tour et d’imposer des contrôles Covid aux voyageurs en provenance de Chine a été rejetée samedi soir comme une manœuvre purement politique qui ne ferait aucune différence dans la montée ou la chute des cas au Royaume-Uni. Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a été informé jeudi par le médecin-chef Chris Whitty et on lui a dit qu’il n’y avait aucune preuve claire des avantages significatifs du test des voyageurs en provenance de Chine. Le Observateur a appris que le lendemain, Barclay a discuté des problèmes avec Sunak, qui a néanmoins décidé qu’il était plus important pour la Grande-Bretagne de s’aligner sur les nations – les États-Unis, le Japon, l’Italie et l’Espagne – qui avaient déjà imposé de tels tests. Les scientifiques s’adressant au Observateur a convenu avec Whitty que le filtrage des personnes venant de Chine ferait peu de différence. Ils ont déclaré que le nombre de personnes infectées était déjà très élevé au Royaume-Uni et que les contrôles dans les aéroports s’étaient avérés peu fiables pour identifier les porteurs de maladies. Les voyageurs chinois quittant le hall d’arrivée de l’aéroport de Rome Fiumicino samedi. Photographie : Filippo Monteforte/AFP/Getty Images “Je ne pense pas qu’il soit probable que le Royaume-Uni obtienne un quelconque avantage pour la santé publique de cette mesure”, a déclaré le professeur Mark Woolhouse de l’Université d’Edimbourg. “Cela ne peut avoir été fait que pour des raisons politiques.” Il était soutenu par le professeur Paul Hunter de l’Université d’East Anglia : « Le dépistage aux points d’entrée et de sortie des infections graves s’est avéré – à de nombreuses reprises – inefficace pour contrôler les maladies. Cela a été démontré par des études qui ont été menées avant et après l’émergence du Covid-19. Une étude a suggéré qu’environ 60% des cas sont manqués de cette façon. Cela ne protégera pas la population britannique car cela n’arrêtera pas la propagation. Il est donc difficile de voir ce que l’on gagnera en imposant ces tests. Ce point a été soutenu par Woolhouse : « Une autre raison d’imposer les tests s’est concentrée sur la nécessité de suivre les nouvelles variantes potentiellement dangereuses de Covid. Mais nous en connaissons déjà un qui se répand rapidement aux États-Unis. La variante XBB.1.5 y représente désormais environ 40% des cas mais personne ici ne semble s’en inquiéter. Au lieu de cela, beaucoup de bruit est fait à propos d’hypothétiques variantes émergeant en Chine. Le Dr Matt Kneale, coprésident de la Doctors ‘Association UK, a déclaré que tout ce qui pourrait minimiser l’impact de Covid sur le NHS serait le bienvenu, mais a ajouté: “Je ne pense pas que nous devrions identifier la Chine.” Les hôpitaux étaient déjà aux prises avec le «lourd fardeau de Covid, de la grippe et du VRS [respiratory syncytial virus],” il a dit. “Si nous pouvons minimiser les infections à Covid, ce serait utile, mais ce n’est pas l’alpha et l’oméga.” La British Medical Association a également averti que la Grande-Bretagne entrait dans la nouvelle année avec le NHS « à genoux ». Samedi, il a exhorté le gouvernement à prendre de nouvelles mesures pour empêcher une « augmentation paralysante » des cas de Covid au milieu d’un système de santé déjà débordé en raison de la crise de la main-d’œuvre et de la « double épidémie » de grippe et de Covid. Le syndicat et l’organisme professionnel des médecins du Royaume-Uni ont souligné que ce n’était pas seulement la menace Covid de la Chine qui devrait inquiéter le Royaume-Uni et a averti que la prochaine variante était “tout aussi susceptible d’être cultivée localement qu’importée”. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Le président chinois Xi Jinping a appelé samedi à plus d’efforts et d’unité alors que le pays entrait dans une “nouvelle phase” dans son approche de la lutte contre la pandémie, dans ses premiers commentaires publics sur Covid depuis que son gouvernement a changé de cap il y a trois semaines et a assoupli sa politique rigoureuse de verrouillages et tests de masse.

“A l’heure actuelle, la prévention et le contrôle de l’épidémie entrent dans une nouvelle phase, c’est encore une période de lutte, tout le monde persévère et travaille dur, et l’aube est devant nous”, a-t-il déclaré dans une allocution télévisée.