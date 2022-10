Le revirement de Musk sur Twitter met en lumière la contestation judiciaire à laquelle il a été confronté – Kelowna Capital News

La nouvelle qu’Elon Musk a finalement accepté de conclure son accord de 44 milliards de dollars pour acheter Twitter a peut-être été une surprise étonnante de la part du milliardaire impétueux qui aime choquer.

Cela a fait monter en flèche les parts de la plate-forme de médias sociaux et a déclenché l’alarme parmi certains observateurs des médias et groupes de défense des droits civiques inquiets du type de liberté d’expression qui s’épanouirait sur Twitter sous Musk.

Mais cela n’a pas surpris les observateurs de la bataille juridique qui a duré des mois alors que Twitter tentait de contraindre l’homme le plus riche du monde à consommer le rachat qu’il avait tenté de faire marche arrière. Dans les mois qui ont suivi son offre initiale d’achat de Twitter en avril, Musk a dû faire face à un énorme défi juridique.

Une combinaison de paris ou de faux pas et d’avantages potentiels qui ne se sont pas concrétisés a fait paraître sa main faible pour le procès qui se profile dans moins de deux semaines devant la Chancery Court du Delaware. Il dit qu’il ne conclura l’affaire que si ce procès est suspendu.

Plus immédiatement, Musk a fait face à une déposition dans l’affaire par les avocats de Twitter à partir de jeudi.

Voici un aperçu du déroulement de la bataille juridique :

QUEL A ÉTÉ LE PRINCIPAL ARGUMENT DE MUSK POUR ANNULER L’ACHAT DE TWITTER ?

Musk a fondé son argument en grande partie sur l’allégation selon laquelle Twitter a largement déformé la façon dont il mesure l’ampleur des comptes de “spam bot” qui sont inutiles pour les annonceurs.

Mais la chancelière Kathaleen St. Jude McCormick, juge en chef du tribunal, ne l’a apparemment pas cru. Alors que les deux parties ont présenté des preuves avant le procès, le juge a semblé se concentrer étroitement sur le mandat du tribunal : sur l’accord de fusion entre Musk et Twitter, et si quelque chose avait changé depuis sa signature en avril qui justifierait la résiliation de l’accord. .

Un ancien responsable de la sécurité de Twitter, licencié au début de cette année et devenu lanceur d’alerte, a semblé renforcer l’argument de Musk. Peiter “Mudge” Zatko, un expert respecté en cybersécurité, a déposé des plaintes en juillet auprès des régulateurs fédéraux et du ministère de la Justice alléguant que Twitter avait induit les régulateurs en erreur sur ses efforts pour contrôler des millions de comptes de spam ainsi que ses cyberdéfense.

Mais l’aide apportée à Musk par les révélations de Zatko était un “long shot”, a déclaré Brian Quinn, professeur à la Boston College Law School, et en fin de compte, “cela n’a pas vraiment changé le paysage (juridique) de manière significative”.

L’APPROCHE DE MUSK POUR L’ACHAT DE TWITTER A-T-ELLE BLESSÉ OU AIDÉ SON CAS ?

“Il était assez cavalier”, a déclaré Quinn. Des messages texte récemment publiés entre Musk et d’autres montrent de la jubilation à l’idée que Musk prenne une part importante dans Twitter et rejoigne son conseil d’administration. Ce n’est qu’après avoir signé l’accord de fusion fin avril qu’il a entrepris ce qu’on appelle une diligence raisonnable, une inspection minutieuse concernant l’entreprise et a commencé à déposer des plaintes concernant les bots, a noté Quinn. Cela n’a peut-être pas impressionné le juge comme la bonne approche pour quelqu’un qui achète une grande entreprise.

POURQUOI MUSK A-T-IL CHANGE D’AVIS MAINTENANT ?

En plus du procès imminent et de sa déposition prévue jeudi, Musk a fait face à un compteur de hausse potentielle des coûts d’intérêt. S’il perdait le procès, le juge pourrait non seulement le forcer à conclure l’affaire, mais pourrait également imposer des paiements d’intérêts qui auraient augmenté son coût. Les experts disent que l’intérêt a probablement commencé à s’accumuler à la mi-septembre.

Mais bien sûr, l’accord n’est pas encore conclu et il reste encore des obstacles juridiques à franchir. Compte tenu des antécédents et de la volatilité de Musk, ce serait une erreur de supposer qu’il est lié à un arc.

—Marcy Gordon, l’Associated Press

