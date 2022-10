Le revirement de Kwarteng sur le calendrier des déclarations «pourrait atténuer les souffrances hypothécaires de millions de personnes»

La décision de Kwasi Kwarteng d’avancer son annonce sur les plans de dépenses du gouvernement pourrait aider à soulager les souffrances hypothécaires de millions de propriétaires, a déclaré un haut responsable conservateur.

La descente du chancelier sur l’attente de sept semaines – son deuxième revirement majeur en 24 heures – est intervenue après un lobbying soutenu du président du Comité du Trésor des Communes, Mel Stride, qui a fait valoir que le plan de M. Kwarteng pour une déclaration du 23 novembre prolongerait le marché. incertitude.

Aucune nouvelle date n’a encore été annoncée pour le dévoilement du plan budgétaire à moyen terme, mais il devrait intervenir plus tard ce mois-ci, parallèlement à la publication du rapport très important sur les plans de la chancelière par le chien de garde de l’Office for Budget Responsibility.

M. Stride a exhorté aujourd’hui le chancelier à s’assurer qu’il vienne avant une réunion critique du comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre du 3 novembre, lorsque les analystes s’attendent à ce que le taux de base soit relevé jusqu’à un point de pourcentage complet.

Les marchés surveilleront de près si le rapport de l’OBR conclut que les projets de M. Kwarteng lui permettent d’affirmer de manière crédible qu’il peut s’endetter en proportion du PIB sur une trajectoire descendante d’ici trois ans, ou si l’objectif sera reporté à cinq ou sept ans dans le futur.

M. Stride a dit L’indépendant que la réception du rapport de l’OBR est susceptible de déterminer si le MPC est en mesure de réduire d’une fraction la hausse de taux attendue, ce qui aura des répercussions sur 1,6 million de propriétaires sur les prêts hypothécaires tracker et 300 000 qui sortent à taux fixe traite chaque trimestre.

Même une variation d’un quart de point dans un sens ou dans l’autre peut faire une différence de centaines de livres sterling sur les versements hypothécaires mensuels, faisant de la réunion du 3 novembre un moment crucial pour les budgets des ménages cet hiver.

L’ancien ministre du Trésor, M. Stride, a salué la décision de présenter la déclaration.

“J’ai beaucoup insisté sur le chancelier à ce sujet et, à son crédit, il a écouté”, a-t-il déclaré.

« À condition que les prévisions de l’OBR et les nouveaux objectifs budgétaires soient crédibles, leur avancée devrait calmer les marchés plus rapidement et réduire la pression à la hausse sur les taux d’intérêt au profit de millions de personnes dans tout le pays.

“En particulier, la publication des prévisions avant la réunion du MPC du 3 novembre devrait contribuer à rassurer nos responsables de la tarification sur le fait qu’ils peuvent opter pour une augmentation du taux de base plus faible que ce ne serait autrement le cas.”