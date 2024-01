Le revers d’Obi Toppins donne la victoire à l’Indiana

INDIANAPOLIS – Les Pacers ont rattrapé un déficit de 17 points malgré les 62 points de Devin Booker et ont obtenu un lay-up d’Obi Toppin à 3,4 secondes de la fin pour remporter une victoire de 133-131 contre les Suns vendredi soir à Gainbridge Fieldhouse. .

Les Pacers ont remporté deux victoires consécutives et se sont améliorés à 26-20. Les Suns sont tombés à 26-19.

Voici quatre observations.

Obi Toppin passe entre les jambes, puis marque le but gagnant

L’ajout de Pascal Siakam semblait réduire encore plus les minutes de l’attaquant Obi Toppin, qui a débuté comme attaquant puissant pour commencer la saison après avoir été acquis des Knicks en juillet, mais a été transféré sur le banc lorsque les Pacers ont décidé d’aller plus gros. en première ligne le 26 décembre.

Cependant, Carlisle a fait preuve d’ouverture d’esprit dans ses expériences sur les formations qui peuvent fonctionner avec Siakam sur le terrain et il a tendance à aller beaucoup plus loin. Vendredi soir, cela signifiait que les Pacers jouaient quelques minutes avec Toppin, Siakam et Myles Turner sur le terrain. À un moment donné, l’ancien attaquant de puissance Aaron Nesmith était sur le terrain comme gardien de tir avec ces trois-là.

Tout cela signifie que Toppin peut toujours montrer son jeu de haut vol et rapide et c’est exactement ce qu’il a fait vendredi soir. Toppin a marqué 23 points sur 10 tirs sur 15. Il a ajouté 11 rebonds et trois passes décisives et il a connu les moments forts de la soirée, y compris le seau gagnant.

Avec 6:21 au deuxième quart-temps, il a devancé les Suns sur un break rapide après un vol et a mis le ballon entre ses jambes de gauche à droite pour un dunk sur le break. Rétrospectivement, c’était un geste qu’il n’aurait probablement pas tenté s’il avait réalisé que les Pacers étaient en baisse de 13 avant que le dunk ne les ramène à 11, mais cela a suscité l’enthousiasme de la foule.

“Je ne savais pas que nous étions en baisse”, a déclaré Toppin. “Je viens d’apprendre que nous étions à terre quand j’ai fait ça. Si j’avais raté ça, ça aurait été mauvais, c’est sûr. Je me suis dit : ‘Dieu merci, j’ai fait ça’, parce que j’ai regardé le tableau d’affichage et je me suis dit : , ‘Condamner.'”

Il n’avait pas fini non plus après ça. Alors que le match était à égalité 131-131 et que le temps était compté, il a saisi un rebond sur un raté de Siakam et l’a remis à 3,4 secondes de la fin pour donner l’avantage aux Pacers et leur donner une superbe victoire. Le garde Bennedict Mathurin a raté le premier tir et Siakam a raté un retrait et Toppin a dû charger depuis le coude droit pour monter pour le lay-up de la main gauche.

“Nous avions besoin d’un point”, a déclaré Toppin. “Notre objectif était simplement de récupérer le ballon et d’écraser la planche, que ce soit un succès ou un échec. Je pense que Benn a conduit et il a essayé de finir sur quelqu’un. Pascal l’a attrapé et a raté le lay-up. Le ballon a juste rebondi juste devant lui. moi et moi l’avons juste attrapé et mis dedans.

Toppin a débuté 27 des 28 premiers matchs de la saison, mais a depuis connu des changements spectaculaires dans ses minutes et ses opportunités. Lors de ses sept matchs précédents avant vendredi, il avait marqué à deux chiffres tous les deux matchs, marquant un total de six points dans les trois matchs intermédiaires. Mais le changement de rôle ne l’a pas fait perdre son jeu.

“Obi Toppin en est à sa quatrième année et il a obtenu son diplôme au point de devenir un pro de la NBA”, a déclaré l’entraîneur des Pacers, Rick Carlisle. “Il sait qui il est. Il sait comment il joue. Il exploite ses atouts. Il est capable de laisser derrière lui les choses qui tournent mal et il joue avec un cœur pur. On ne peut rien demander de plus.”

Devin Booker devient fou furieux pour 62 points

Après avoir marqué 22 points au troisième quart sur une performance de 46 points lors de la victoire de mercredi contre les Mavericks, Devin Booker des Suns n’a pas du tout ralenti pour débuter le match de vendredi. Il a marqué 10 des 15 premiers points de Phoenix et a continué à rouler par la suite. Il a marqué 29 points au premier quart, établissant le record de points par un adversaire des Pacers en un quart. Il était 10 sur 14 sur le terrain, 4 sur 6 sur 3, 5 sur 5 depuis la ligne au cours du seul premier quart, menant les Suns à une première période de 40 points.

Booker a marqué deux points supplémentaires au début du deuxième quart-temps avant de finalement repartir avec 31, et il est revenu tard pour ajouter six points supplémentaires et terminer avec 37 en première mi-temps. Un jeu à trois points dans la première minute du troisième quart-temps l’a amené à 40. Il est arrivé à 50 avant la fin du troisième avec 15 points au cours de cette période et en a ajouté 10 de plus pour arriver à 62 au quatrième. Cependant, il a également raté un 3 au buzzer qui aurait donné la victoire aux Suns.

Au quatrième quart-temps, les Pacers lui ont constamment opposé des équipes doubles pour tenter de lui retirer le ballon des mains. Il était 5 sur 11 sur le terrain au cours de la période, mais le reste de l’équipe était 3 sur 15 et l’équipe était un combiné 1 sur 10 à 3 points. Les Suns n’ont marqué que 17 points au cours de la période avec 0,65 point par possession après avoir marqué 40, 40 et 34 lors des trois premiers.

“Nous faisions des choses non conventionnelles avec Booker et (Kevin) Durant et volions”, a déclaré Carlisle. “Au quatrième quart, nos gars ont décidé que nous allions faire un effort supplémentaire sur chaque jeu défensif et trouver un moyen de tenir le coup et de nous donner une chance et nous l’avons fait.”

Pascal Siakam continue de relever la barre

Après avoir réalisé son premier triple-double depuis novembre 2022 lors de son quatrième match avec les Pacers, Pascal Siakam a enchaîné avec une autre performance spectaculaire lors de son cinquième match avec l’équipe. Le double attaquant All-NBA a marqué 31 points sur 14 des 22 tirs, établissant un nouveau record avec l’équipe, et a également ajouté sept rebonds et quatre passes décisives. De plus, alors que les Pacers avaient du mal à contenir Booker, Siakam a fait un travail solide sur Kevin Durant, l’aidant à maintenir 20 points sur 9 tirs sur 16.

Siakam est devenu le premier joueur des Pacers à marquer 30 points dans un match depuis que le meneur All-Star blessé Tyrese Haliburton en avait 33 contre les Bucks le 3 janvier. Il est devenu le premier joueur des Pacers autre que Haliburton à marquer 30 points dans un match depuis Bennedict. Mathurin l’a fait contre les Clippers le 18 décembre. En cinq matchs avec les Pacer jusqu’à présent, Siakam a une moyenne de 21,8 points – tirant à 57,0 % depuis le sol et 45,5 % à 3 points, bien qu’un fragile 60,9 % au tir libre. lancer la ligne. Il a également une moyenne de 8,0 rebonds et 5,6 passes décisives.

“Pascal Siakam s’intègre parfaitement à notre équipe, à notre organisation, à notre ville”, a déclaré Carlisle. “Il respire tout simplement Pacer Nation et s’intègre vraiment bien aux gars que nous avons dans l’équipe. À ce stade, il se rend compte que nous avons besoin de plus de sa part en ce moment, Tyrese étant toujours absent. Il l’a élevé à un niveau sismique ce soir. Nous avions besoin chaque partie de ça.”

Aaron Nesmith rend la vie plus difficile à Booker et marque 22 points

L’as défensif des Pacers, Aaron Nesmith, n’a pas obtenu la mission de Devin Booker au début du match, mais a remplacé Bradley Beal vers la fin du premier quart-temps. Il n’y aurait qu’une certaine quantité de refroidissement cette nuit-là, mais Nesmith l’a au moins fait travailler dur pour ses tirs, lui a fait sentir sa présence et s’est posé un problème à l’autre bout du fil.

Après avoir marqué 31 points au cours des 13 premières minutes du match, Booker en a marqué 31 pour le reste du match, ce qui ne compte certainement pas comme l’enfermer, mais au moins aide à garder les Pacers dans le match. Nesmith avait une aide constante dans les équipes doubles et les blitz, mais chaque fois que Booker était en couverture simple, c’était juste Nesmith sur lui.

“Il avait déjà commencé, et quand un joueur de ce calibre se lance comme ça, il est extrêmement difficile de l’arrêter”, a déclaré Nesmith. “J’ai donc fait de mon mieux pour être aussi physique que possible sans commettre de faute, le faire travailler pour tout, le fatiguer. Il a réussi des tirs difficiles à maintes reprises et il a joué un match de basket phénoménal.”

Pendant ce temps, Nesmith a marqué 22 points à lui seul sur 8 tirs sur 13, dont 3 sur 6 au-delà de l’arc de 3 points. Et il était là pour résister au raté de Booker à la fin. Booker est tombé lorsqu’il a attrapé le ballon et Nesmith a en quelque sorte trébuché sur lui, mais il a ensuite récupéré pour se mettre la main au visage et le tir de Booker a complètement raté le cerceau.

“Nesmith est un aussi bon compétiteur que nous”, a déclaré Carlisle. “Il a mérité tout ce qu’il a obtenu dans sa ligue et tout ce qu’il a obtenu dans notre équipe. Il y a une compétitivité provocante dans tout ce qu’il fait sur le terrain.”