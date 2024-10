Le revers dans l’Haryana n’affectera pas le Congrès du Maharashtra ; parti en lice pour 110-115 sièges : Nana Patole

Le revers électoral du Congrès dans l’Haryana n’aura « aucun » impact sur ses perspectives dans le Maharashtra, qui se rendra aux urnes à la mi-novembre, selon le président du Congrès de l’État, Nana Patole.

Les dynamiques politiques dans les deux États sont fondamentalement différentes et le Congrès (dans le Maharashtra) a un contre-récit fort qui résonne auprès des électeurs au-delà de la simple opposition au parti Bharatiya Janata (BJP) au pouvoir.

Dans une interview exclusive avec L’Hindou Mercredi 9 octobre 2024, M. Patole a confirmé que le Congrès, dans le cadre du Maha Vikas Aghadi (MVA), disputera 110 à 115 sièges. Les principaux partenaires de l’alliance – Shiv Sena (UBT) d’Uddhav Thackeray et le Parti du Congrès nationaliste (SP) de Sharad Pawar – se disputeront chacun 80 à 85 sièges, les petits partis occupant les circonscriptions restantes.

Il a également déclaré que les discussions sur le partage des sièges pour l’ensemble des 288 circonscriptions seraient finalisées d’ici mercredi, le Congrès revendiquant la plus grande part des sièges et les candidatures étant déterminées uniquement sur leur mérite et leur viabilité électorale. « Il n’y a pas de désaccords ou de fictions sur le partage des sièges en tant que facteur unique pris en compte pour déterminer la possibilité de gagner, et plus tard, nous distribuerons les billets uniquement sur la base du mérite », a-t-il déclaré.

Ce qui s’est passé dans l’Haryana est en effet choquant, a déclaré M. Patole, « mais il est incorrect de supposer que cela influencera les sondages du Maharashtra. L’éthos politique du Maharashtra est façonné par les idéaux de Shahu, Phule et Ambedkar, en contraste frappant avec la politique de polarisation et d’influence financière du BJP. Les enjeux de notre État sont tout autres.»

Élections à l’Assemblée de l’Haryana : le Congrès déclare que les résultats sont « inacceptables » et soulève de sérieuses questions sur l’intégrité du processus démocratique

M. Patole a en outre souligné que les cadres du Congrès ne restent pas découragés par les résultats de l’Haryana. « Les Maha Vikas Aghadi vaincront le gouvernement corrompu de MahaYuti et restaureront la dignité du Maharashtra. Ces élections ne sont pas ordinaires ; le peuple est prêt à donner une leçon au BJP pour sa trahison et sa politique traîtresse. Ils exigent du changement et sont impatients de former un nouveau gouvernement », a-t-il déclaré, ajoutant que le parti publierait bientôt son programme.

Interrogé sur les factions internes au parti, qui seraient la principale raison du revers dans l’État du nord, et si les résultats auraient un impact sur le pouvoir de négociation au sein de l’alliance, le député de 61 ans de Sakoli en District de Bhandara, a déclaré que le Congrès du Maharashtra est uni sans aucune faction interne. « Nous avons résolu tous les conflits et rivalités internes au sein du parti il ​​y a près de trois ans, comme en témoigne notre bon résultat aux élections de Lok Sabha – pas de rébellions, pas de factionnalisme », a-t-il déclaré.

Il a souligné la performance du Congrès aux élections de Lok Sabha comme preuve que les résultats dans d’autres États, comme l’Haryana, n’ont pas d’impact direct sur les électeurs du Maharashtra. « Regardez les résultats du Lok Sabha dans le Maharashtra : nous sommes devenus le parti le plus important, malgré la victoire du BJP aux élections de l’Assemblée du Madhya Pradesh quelques mois auparavant. Les résultats électoraux dans des États comme l’Haryana et le Madhya Pradesh n’influencent pas les sentiments des électeurs du Maharashtra », a déclaré M. Patole.

Parlant de la perte de pouvoir de négociation au sein du MVA, le leader du Congrès a déclaré que celui-ci ne se livrait jamais à de telles activités. « Nous ne négocions pas. Au lieu de cela, nous gardons un point fort et logique. Bien que nous n’ayons remporté qu’un seul siège lors des élections de 2019 à Lok Sabha, nous avons brigué 17 sièges lors des récentes élections et en avons remporté 13 – le seul parti de l’État à atteindre la barre des deux chiffres. Les résultats n’auront aucun impact et la formule de répartition des sièges sera annoncée prochainement », a-t-il ajouté.