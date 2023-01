Le révérend Stephen Sizer, prêtre anglican et critique d’Israël, mis en examen pendant 12 ans dans une affaire d’antisémitisme

Un prêtre anglican britannique dont l’opposition de longue date aux activités d’Israël s’est révélée avoir débordé dans l’antisémitisme ne sera pas autorisé à exercer des fonctions de bureau avant 2030, a décidé lundi un tribunal de l’Église d’Angleterre.

Le révérend Stephen Sizer a été suspendu de ses fonctions de bureau en 2018 pour des déclarations antisémites et a été condamné lors d’un procès à l’église en décembre 2022. Le dernier tribunal a statué que M. Sizer devrait être interdit de fonctions de bureau pendant 12 ans, et que son la suspension actuelle devrait être prise en compte dans cette peine.

Le très révérend Justin Welby, archevêque de Cantorbéry et chef putatif des anglicans du monde, a déclaré dans un communiqué que M. Sizer “a sapé les relations entre chrétiens et juifs, encourageant les théories du complot et les tropes qui n’ont pas leur place dans le ministère chrétien public. et l’église.

“Je renouvelle mon appel aux normes les plus élevées possibles parmi les ministres ordonnés de l’Église d’Angleterre dans la lutte contre l’antisémitisme de toutes sortes”, a-t-il déclaré.

M. Sizer, critique notoire d’Israël et des soi-disant « sionistes chrétiens » – principalement des évangéliques qui soutiennent l’État juif – a été reconnu coupable en décembre de quatre chefs d’accusation de conduite « inconvenante » pour un membre du clergé. Les infractions comprenaient la publication sur Facebook d’un lien vers un article alléguant qu’Israël était derrière les attentats terroristes du 11 septembre ; parler lors d’une conférence qui comprenait un négationniste de l’Holocauste; rencontre avec un haut responsable du Hezbollah en 2006 ; et des publications en ligne d’autres articles répétant l’accusation du 11 septembre.

Le journal Jewish Chronicle de Londres a rapporté que M. Sizer avait déclaré qu’il exprimait des opinions politiques protégées.

Lorsqu’il a été reconnu coupable en décembre de quatre des 11 chefs d’accusation retenus contre lui, M. Sizer s’est excusé.

“Je suis très reconnaissant au Tribunal pour la manière prudente avec laquelle il a abordé les preuves et est parvenu à ses conclusions”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “J’accepte ces conclusions et les critiques de ma conduite, et je m’excuse sans réserve pour la blessure et l’offense causées. Comme je l’ai dit à l’époque, je suis particulièrement désolé d’avoir publié un lien sur Facebook en janvier 2015 vers un article accusant Israël d’être responsable du 11 septembre, et je répète mes excuses pour la profonde blessure que ma conduite a causée.

Cela n’a apparemment pas suffi au tribunal, qui a déclaré que son verdict était “unanime”.

M. Sizer n’a pas immédiatement publié de déclaration en réponse à la décision.