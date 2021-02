Le père Bower a également appelé à la discrimination anti-musulmane sur le panneau («boycottez les bigots et les brutes, achetez du halal») et a poussé à l’extrême droite («nous sommes dans Je vous salue Marys pas Heil Hitler»).

De son perchoir à Gosford, une ville fluviale et urbaine à 50 miles au nord de Sydney, il a été parmi les premiers ecclésiastiques d’Australie à se prononcer hardiment pour les droits des homosexuels avec un signe – «Chers chrétiens, certaines personnes sont homosexuelles, par dessus, aimez Dieu »- qui est devenu un cri de ralliement partagé des millions de fois en ligne à travers le monde.

GOSFORD, Australie – Le révérend Rod Bower, la plus célèbre mouche du monde dans un collier de bureau, s’est promené derrière une foule de manifestants dans un coin de rue très fréquenté, admirant leurs pancartes de protestation faites à la main.

Mais maintenant, après un an de réflexion sur la pandémie, quelque chose a changé.

Le pugilisme du père Bower fut, pendant un moment, exactement ce que lui et Internet voulaient. Les médias sociaux ont fait de lui une sensation nationale, un habitué le circuit parlant , l’auteur d’un livre, «Outspoken», et une cible de mépris, sans parler des menaces de mort.

«Ce qu’ils veulent, c’est que les chrétiens soutiennent leur système de domination», a-t-il dit, assis dans son bureau où des livres et une guitare sont assis près d’un portrait du révérend Dr. Martin Luther King Jr. le système, mais c’est exactement ce que Jésus a fait.

Et lorsque certains politiciens ont critiqué sa position sur les réfugiés – ou lorsque les néo-nazis ont envahi son service du dimanche – il a riposté plutôt que de reculer.

Le soi-disant «révérend rebelle» réfléchit à des liens plus profonds – peut-être une bourse d’un an pour les jeunes qui veulent en savoir plus sur la justice sociale chrétienne.

Il utilise toujours le signe pour communiquer ses convictions, avec peut-être un peu moins de crachat et de vinaigre. Dimanche dernier, un côté du conseil d’administration a lu «garder Gosford exempt de nucléaire», une position peu susceptible de susciter beaucoup de controverse ici. L’autre côté, cependant, a montré qu’il n’était toujours pas opposé à l’idée de lancer un coup de poing partisan: «mettre l’extrême droite sur la liste du terrorisme».

«Vous êtes pris dans le vortex», dit-il à propos de son temps sous les projecteurs. « Les gens apprécient ce que vous dites et vous devenez l’une de ces voix. »

«Le terrain d’entraide est dur», ajouta-t-il en se penchant en arrière sur sa chaise, révélant des chaussettes rouges sous son habit noir et blanc. «Nous n’entendons que les extrêmes.»

Avec ses cheveux courts et hérissés et sa barbe bien taillée, le père Bower, 58 ans, a quelque chose du wombat en lui – un autre australien sauvage, bien que souvent adorable. Il n’a pas peur de jurer, de plaisanter sur de vieilles gueules de bois ou de prononcer un sermon pieds nus. C’est un prêtre à la maison dans la boue de l’existence.

Il a grandi dans une zone agricole au nord de Sydney, adopté et élevé par des éleveurs de bétail. Son père adoptif est décédé lorsque le père Bower avait 13 ans, et son adolescence a été principalement passée à travailler – sur la terre et comme boucher. C’est une histoire qu’il n’a jamais complètement abandonnée; «The Ethical Omnivore» se trouve à côté de textes religieux sur la bibliothèque de son bureau.

La dislocation d’être adopté, un fait qu’il a dit avoir toujours su mais n’a commencé à être pleinement traité que dans la vingtaine, l’a motivé à chercher Dieu et la prêtrise.

«Cela faisait partie de ma recherche d’identité», a-t-il déclaré. « Il est venu avec un titre et un uniforme. »

Beaucoup de ses paroissiens ont trouvé le père Bower et l’église où il a été recteur pendant plus de deux décennies en voyant les messages sur le panneau à l’extérieur – non pas en passant sur la route, mais en les repérant sur Facebook.