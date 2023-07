Le révérend Jesse Jackson quitte son poste de chef du groupe de défense des droits civiques qu’il a fondé en 1971

CHICAGO (AP) – Le révérend Jesse Jackson a annoncé samedi qu’il quitterait ses fonctions de président de la Rainbow PUSH Coalition, le groupe de défense des droits civiques basé à Chicago qu’il a fondé il y a plus de 50 ans.

Jackson, 81 ans, a annoncé sa démission lors d’un discours d’adieu discret lors de la convention annuelle de l’organisation, où le groupe lui a rendu hommage avec des chansons, des paroles aimables d’autres militants et politiciens noirs et un montage vidéo des campagnes présidentielles de Jackson en 1984 et 1988.

Jackson, qui a fait face à plusieurs problèmes de santé ces dernières années et utilise un fauteuil roulant, a couronné la procédure par des remarques en sourdine. Flanqué de sa fille, Santita Jackson, et de son fils, le représentant américain Jonathan Jackson, l’orateur autrefois fougueux parlait si doucement qu’il était difficile de l’entendre.

« Je suis quelqu’un », a-t-il dit. « Vert ou jaune, brun, Noir ou blanc, nous sommes tous parfaits aux yeux de Dieu. Tout le monde est quelqu’un. Arrêter la violence. Sauver les enfants. Gardez espoir. »

Le révérend Frederick Douglass Haynes, « un étudiant de longue date du révérend Jackson et partisan » de la Rainbow PUSH Coalition, prendra la relève en tant que chef du groupe, a indiqué la coalition dans un communiqué. Haynes est le pasteur de l’église baptiste Friendship-West à Dallas, selon le site Web de l’église.

Jesse Jackson a reçu un diagnostic de la maladie de Parkinson il y a huit ans. Il a subi une foule de problèmes de santé en 2021, à commencer par une chirurgie de la vésicule biliaire, une infection au COVID-19 qui l’a conduit dans un établissement axé sur la physiothérapie et une chute à l’Université Howard qui a causé une blessure à la tête.

Jackson est un puissant défenseur des droits civiques et une voix forte dans la politique américaine depuis des décennies.

Protégé du révérend Martin Luther King Jr., il a rompu avec la Southern Christian Leadership Conference en 1971 pour former l’opération PUSH, initialement nommée People United to Save Humanity, dans le quartier sud de Chicago. L’organisation a ensuite été rebaptisée Rainbow PUSH Coalition. La mission du groupe va de la promotion de l’embauche de minorités dans le monde de l’entreprise aux campagnes d’inscription des électeurs dans les communautés de couleur.

Jackson a été une force motrice dans le mouvement moderne des droits civiques, faisant pression pour le droit de vote et l’éducation. Entre autres choses, il a rejoint la famille de George Floyd à un mémorial pour l’homme noir tué et a participé à des campagnes de vaccination COVID-19 pour contrer l’hésitation des Noirs à propos des médicaments.

Avant que Barack Obama ne soit élu président en 2008, Jackson avait été le candidat présidentiel noir le plus titré. Il a remporté 13 primaires et caucus dans sa campagne pour l’investiture démocrate de 1988, qui est allée au gouverneur du Massachusetts, Michael Dukakis.

Jackson a déclaré dans ses remarques qu’il prévoyait de continuer à travailler sur les questions de justice sociale, notamment en défendant les trois survivants du massacre de Tulsa Race en 1921 qui ont vu cette semaine un juge rejeter leur action en justice pour obtenir des réparations.

« Nous démissionnons, nous ne prenons pas notre retraite », a déclaré Jackson.

Ron Daniels, qui travaille avec la Commission nationale des réparations afro-américaines, un panel travaillant pour les paiements financiers aux Noirs en compensation de l’esclavage, a déclaré aux participants à la convention que Jackson est une « synthèse » de King et d’un autre leader des droits civiques des années 1960, Malcolm X .

« C’est un génie authentique », a déclaré Daniel. « (Jackson) avait la capacité inégalée de formuler et d’articuler… une stratégie politique d’une manière que les gens ordinaires pouvaient comprendre. »

Marcia Fudge, secrétaire du Département américain du logement et du développement urbain, a remercié Jackson d’avoir ouvert la voie aux politiciens noirs comme elle.

« La plupart des gens parlent d’un bon match mais ils n’ont pas de courage », a-t-elle déclaré. « Mais vous ne nous avez jamais quittés, peu importe à quel point (les choses sont devenues) difficiles. »

Santita Jackson a imploré les participants à la convention de suivre l’exemple de son père et de continuer à se battre pour l’égalité.

« Tour. Jackson a couru sa jambe », a-t-elle déclaré. « Qu’est-ce que tu vas faire? »

Richmond a rapporté de Madison, Wisconsin. Le journaliste d’Associated Press Gary Fields à Washington a contribué à ce rapport.

Todd Richmond et Kathleen Foody, Associated Press