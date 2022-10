Le révérend Charles d’Emmerdale “cache qui il est vraiment”, révèle Kevin Mathurin

Le révérend Charles d’EMMERDALE “cache qui il est vraiment”, a révélé l’acteur Kevin Mathurin.

L’homme de 49 ans joue le rôle du vicaire du village depuis 2020, et au cours de l’année écoulée, sa vie a été explorée plus avant par l’arrivée de son fils Ethan et, plus récemment, de sa fille Naomi.

Le révérend Charles d'Emmerdale "cache qui il est vraiment", a révélé l'acteur Kevin Mathurin

Charles a vu ses enfants arriver dans le village au cours de la dernière année, y compris sa fille séparée Naomi

Cependant, Kevin admet qu’il y a un aspect du personnage que les téléspectateurs n’ont pas encore vu.

S’adressant exclusivement à The Sun Online, Kevin a déclaré: “Il est comme moi, ancré, terre-à-terre, un peu non-conformiste… vous pouvez dire qu’il a eu un passé.

“Vous pouvez dire qu’il y a un élément de Charles qu’il maintient qui il est vraiment, eh bien, pas qui il est vraiment mais les côtés les plus sombres [of his personality] parce qu’il a eu ce passé mais c’est un homme de Dieu.

Charles a également forgé des liens et des relations dans le village, et Kevin a été ravi de voir ce côté de son personnage se développer.

Il a déclaré: “Sachant que la famille évolue et que davantage de personnages sont introduits [is great].

«Et travailler avec de grands personnages que vous connaissez sont des points de repère de la série. Faire des scènes et des intrigues avec eux vous fait penser, ‘OK Charles évolue dans différents cercles’ pour ainsi dire.

“Cela me fait du bien et ‘OK, je fais du bon travail’.

« C’est son travail en tant que vicaire qu’il surveille et suit tous les développements des paroissiens.





“Donc, quel que soit le scénario, Charles entrera et sortira, qu’il soit fortement impliqué ou qu’il ne fasse que passer.”

Pendant ce temps, Kevin a également révélé comment le casting avait découvert des décès majeurs, étant donné qu’Emmerdale avait perdu un certain nombre de grands personnages au cours de la semaine du 50e anniversaire plus tôt ce mois-ci.

Il a dit que les jours où il fallait feuilleter un script pour savoir si votre personnage avait survécu étaient révolus depuis longtemps.

Il a expliqué: “Si vous ne recevez pas d’e-mail ou si vous ne recevez pas d’appel, alors tout va bien.”

Le vicaire est impliqué dans de nombreuses intrigues grâce à son travail

