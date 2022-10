Le révérend Calvin Butts, pilier influent de Harlem, décède à 73 ans

NEW YORK (AP) – Le révérend Calvin O. Butts III, qui a accueilli des générations de fidèles ainsi que des dirigeants politiques de tout le pays et du monde entier dans la célèbre église baptiste abyssine de Harlem, est décédé vendredi à l’âge de 73 ans, a annoncé l’église.

“La famille Butts et tous les membres de l’Église baptiste abyssine sollicitent vos prières pour nous dans notre deuil”, a déclaré l’église sur son site Internet. Aucune cause de décès n’a été donnée.

Butts a commencé à servir comme ministre de la jeunesse à Abyssinian en 1972 et y a été pasteur principal pendant plus de 30 ans. Il a également été président de l’Université d’État de New York à Old Westbury, à Long Island, de 1999 à 2020.

Il a travaillé avec des dirigeants politiques de tout le spectre idéologique.

En 1995, le gouverneur républicain George Pataki a nommé Butts à deux conseils d’État qui contrôlaient les subventions de développement économique aux entreprises. Cette même année, Butts a accueilli le dirigeant cubain de l’époque, Fidel Castro, à Abyssinian, où le communiste en treillis a été accueilli en héros.

Tyler Perry et Bill et Hillary Clinton étaient parmi les personnes en deuil lors d’un service commémoratif pour l’acteur Cicely Tyson que Butts a présidé à Abyssinian l’année dernière. Butts a fait l’éloge de Tyson comme d’un “exemple de la façon dont nous pourrions tous vivre”.

Le révérend Al Sharpton a qualifié Butts de pilier majeur de la communauté de Harlem. “Il a été une religion dominante et un leader académique pendant des décennies”, a déclaré Sharpton dans un communiqué. “Nous nous connaissions depuis plus de 40 ans, et même si nous n’étions pas toujours d’accord, nous nous sommes toujours remis ensemble.”

