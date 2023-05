Le révérend Al Sharpton prononce un puissant éloge funèbre lors des funérailles de Jordan Neely: « Il avait besoin d’aide, pas d’abus »

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Plus de deux semaines après que Jordan Neely a été étouffé à mort dans une voiture du métro de New York, des parents et des amis en deuil l’ont mis au repos lors d’un service émotionnel vendredi.

La mort de Neely le 1er mai a déclenché une discussion polarisée sur les lacunes en matière de santé mentale publique de la ville, le vigilantisme citoyen et les préjugés raciaux après que des informations ont révélé que son assassin présumé, Daniel Penny, 24 ans, l’avait retenu dans un étranglement pendant plusieurs minutes avant que la police ne soit appelée. . Neely, un ancien imitateur de Michael Jackson, était entré dans le wagon en se plaignant bruyamment de la faim et de la soif et en disant qu’il n’avait pas peur d’aller en prison ou de mourir lorsque M. Penny l’a attrapé par derrière et l’a jeté au sol.

Il figurait sur la liste des 50 meilleurs de l’État, un journal des résidents de New York ayant de graves problèmes de santé mentale tenu par des travailleurs de proximité pour les sans-abri, selon Le New York Times. Mais quelle que soit l’aide que Neely était censée recevoir en étant ajouté à la liste, cela n’a finalement pas empêché son destin tragique, a déclaré le révérend Al Sharpton lors de son éloge funèbre à l’église baptiste du mont Neboh à Harlem.

« Jordan criait à l’aide. Nous continuons à criminaliser les personnes atteintes de maladie mentale », a déclaré le révérend, selon le Fois. « Ils n’ont pas besoin d’abus, ils ont besoin d’aide. »

S’adressant à la foule lors des funérailles – où d’autres personnalités telles que la représentante Alexandria Ocasio-Cortez et l’avocat public Jumanee Williams ont également prononcé des remarques –, M. Sharpton a décrit le meurtre de Neely comme un crime et a dénoncé la libération de M. Penny après une brève arrestation la semaine dernière.

« Parce que lorsqu’ils ont étouffé la Jordanie, ils ont mis leurs bras autour de nous tous … Nous avons tous le droit de vivre », a déclaré M. Sharpton pendant le service. « Nous ne pouvons pas vivre dans une ville où vous pouvez m’étrangler à mort sans provocation, sans arme, sans menace, et vous rentrez chez vous et dormez dans votre lit pendant que ma famille doit me mettre dans un cimetière. »

M. Sharpton a également critiqué l’affirmation du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, selon laquelle M. Penny était un « bon samaritain ».

Andre Zachery, père de Jordan Neely, embrasse le révérend Al Sharpton à la fin de l’audience publique et des funérailles de son fils à l’église baptiste Mount Neboh le 19 mai 2023 à New York. (Getty Images)

« Un bon samaritain aide les personnes en difficulté », a déclaré M. Sharpton, selon Les nouvelles de Mercure. « Ils ne l’étouffent pas… Ce qui est arrivé à Jordan était un crime et cette famille ne devrait pas avoir à se débrouiller toute seule. »

Les funérailles de Neely ont eu lieu dans la même église où le service de sa mère a eu lieu il y a plus de 15 ans. Elle a été tuée par son petit ami et son corps a été jeté dans une valise alors que Neely n’avait que 14 ans.

Il a témoigné dans l’affaire du meurtre, selon le Fois.

M. Penny s’est rendu au département de police de New York le 12 mai après avoir été accusé de meurtre au deuxième degré, mais a été libéré après avoir versé une caution de 100 000 dollars.

La mort de Neely a été enregistrée sur un téléphone portable et largement partagée. L’enquête a impliqué plusieurs entretiens avec des témoins, un examen des preuves photo et vidéo et une discussion avec le bureau du médecin légiste, qui a déterminé que la cause du décès de Neely était un homicide.

(Getty Images)

Des témoins ont déclaré que Neely n’avait physiquement attaqué personne dans le train ce jour-là.

Les législateurs et les groupes de défense ont souligné le meurtre de Neely et les attitudes dominantes approuvant la violence des justiciers comme une conséquence tragique d’une épidémie de politique défaillante et de négligence institutionnelle envers les populations les plus vulnérables de la ville.

M. Penny a été salué comme un héros par des personnalités de droite dans des revendications qui résonnent sur les réseaux sociaux ; Greg Gutfeld, animateur de Fox News décrit l’homicide involontaire coupable comme « pro-criminel » et « anti-héros ». Une campagne de collecte de fonds en ligne pour la défense juridique de M. Penny a été lancée sur la plateforme chrétienne de financement participatif GiveSendGo, un site Web créé en réponse à GoFundMe supprimant les campagnes d’extrême droite qui violaient ses conditions d’utilisation. La collecte de fonds a collecté près de 2,6 millions de dollars au 19 mai.

La famille de Neely et l’équipe juridique qui les soutient ont à plusieurs reprises caractérisé M. Penny comme le seul agresseur qui a aggravé la détresse de Neely en violence mortelle.

(AFP via Getty Images)

« Daniel Penny a la chance de réécrire son histoire au fil du temps », a déclaré Lennon Edwards lors d’une conférence de presse à Manhattan le 12 mai. « Il ne peut pas réécrire la fin de l’histoire. L’histoire se termine avec ses bras enroulés autour du cou de Jordan et l’étouffant à mort.

L’avocat Donte Mills a affirmé qu ‘ »il n’y avait pas eu d’attaque » contre les passagers du métro avant que M. Penny ne saisisse Neely par le cou et ne le cloue au sol du train.

« M. Neely n’a attaqué personne. Il n’a touché personne. Il n’a frappé personne. Mais il a été étouffé à mort », a déclaré M. Mills.

M. Penny « a agi avec indifférence », a déclaré M. Mills.

«Il ne se souciait pas de Jordan, il se souciait de lui-même. Et nous ne pouvons pas laisser cela subsister », a-t-il ajouté. « Qu’est-ce qu’il pensait qu’il allait se passer? »

Neely, qui était connu pour son imitation précise de Michael Jackson dans la rue et dans le métro, était bien connu des travailleurs de proximité des sans-abri et des intervenants d’urgence. Il a été arrêté à plusieurs reprises, principalement pour des délits mineurs, et pour au moins deux cas d’agression dans le métro.

Les avocats de M. Penny ont déclaré dans un communiqué partagé avec L’indépendant qu’ils sont « confiants », il sera « pleinement absous de tout acte répréhensible » lorsque tous les « faits et circonstances » apparaîtront.

« Lorsque M. Penny, un vétéran décoré de la Marine, est intervenu pour se protéger et protéger ses compatriotes new-yorkais, son bien-être n’était pas assuré. Il a risqué sa propre vie et sa sécurité, pour le bien de ses compagnons de voyage », selon le communiqué de la firme Raiser and Kenniff.

« Le résultat malheureux a été la mort involontaire et imprévue de M. Neely », ont-ils écrit.

M. Penny doit comparaître devant le tribunal pour sa prochaine audience le 17 juillet.