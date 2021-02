Le révérend Al Sharpton a demandé le divorce de sa femme Kathy 17 ans après leur séparation.

Le militant des droits civiques et ministre baptiste âgé de 66 ans a soumis les documents jeudi. Ils vivent séparés depuis 2004.

Le couple s’est rencontré dans les années 1970 alors qu’il était en tournée avec James Brown et elle était une chanteuse suppléante.

Le révérend Al Sharpton et sa femme, Kathy, quittent la Canaan Baptist Church après avoir renouvelé leurs vœux de mariage, dimanche 26 août 2001, à New York. Ils se sont séparés en 2004 et le révérend Sharpton a demandé le divorce le 11 février 2021

Le révérend Al Sharpton, photographié lors de son 65e anniversaire à New York en 2019, a demandé le divorce jeudi de sa femme de 41 ans, Kathy. Le couple était séparé depuis 2004

(De gauche à droite) Le révérend Al Sharpton, sa fille Dominique Sharpton, Rachel Noerdlinger, sa fille Ashley Sharpton, Tamika Mallory et son ex-épouse Kathy Jordan assister à l’événement de lancement officiel de Sharpton Entertainment au salon le 23 janvier 2013 à New York. L’année où il a été photographié pour la première fois avec sa petite amie Aisha McShaw

En 2019, il a été photographié dans une vidéo virale dansant dans la rue pendant le dimanche de Harlem Day. Il dansait sur Stevie Wonder’s Signed, Sealed, Delivered

Ils se sont mariés en 1980 et étaient ensemble pendant 24 ans avant leur séparation. Sharpton et Jordan partagent deux filles Ashley et Dominique, qui ont épousé le Dr Marcus Bright en 2017.

Depuis 2013, le révérend Sharpton, le fondateur du National Action Network, est lié à Aisha McShaw, 42 ans.

Ils ont été photographiés pour la première fois ensemble en juillet 2013 lors de la cérémonie de remise des prix du comité démocratique du comté de New York, lorsque McShaw a déclaré aux personnes rassemblées qu’elle était sa « petite amie ».

À l’époque, elle avait déclaré aux journalistes qu’elle était une « styliste », bien que sa page LinkedIn la décrive comme une banquière personnelle chez Wells Fargo.

La demande de divorce, rapportée par TMZ, a déclenché des rumeurs selon lesquelles il pourrait se préparer à épouser McShaw.

Le révérend Al Sharpton et sa petite amie Aisha McShaw, 23 ans sa cadette, photographiés en 2013 lors de la célébration du 50e anniversaire de Kedar Massenburg au Water Fall Mansion à New York. La demande de divorce a déclenché des rumeurs selon lesquelles ils seraient sur le point de se marier

Rev Sharpton et Aisha McShaw (extrême droite) ont été photographiés au 73e anniversaire d’Aretha Franklin (au centre) à New York en 2015

En 2015, elle a été photographiée avec Aretha Franklin à son 73e anniversaire à l’hôtel Ritz Carlton de New York.