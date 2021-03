Le revenu universel est-il plus proche de la réalité? Des villes de Stockton à Saint-Paul testent déjà des chèques mensuels pour les résidents

Malgré deux emplois, Lorrine Paradela, 46 ans, de Stockton, en Californie, a enduré un stress incessant pour savoir si elle pouvait payer ses factures tous les mois.

«Parfois, vous obtenez une pension alimentaire pour enfants, parfois non», dit Paradela, qui vit avec son fils de 17 ans et sa fille de 11 ans et qui n’a pas droit à l’aide publique. «Mon esprit a continué tout le temps. Ça ne s’arrêterait pas. Je n’ai pas bien dormi.

Au début de 2019, elle a commencé à recevoir 500 $ par mois dans le cadre d’un programme pilote de Stockton qui a donné un montant similaire à 125 résidents pendant deux ans. Elle a utilisé cet argent pour payer ses factures, acheter des cadeaux à ses enfants, réparer sa Chevrolet Trailblazer 2003 et acheter une Honda Accord 2015 qui lui a permis de continuer à travailler.

«J’étais capable de mieux respirer», dit-elle. «J’étais capable de dormir.»

L’appel d’Andrew Yang pour un revenu de base « universel » – donnant à chaque adulte américain 1 000 dollars par mois – a été considéré comme une curiosité fantaisiste lorsqu’il a fait de l’idée la cheville ouvrière de sa course présidentielle démocrate de 2020.

Pourtant, sa vision se joue dans un nombre croissant de villes, comme Stockton, qui mènent des programmes pilotes de «revenu garanti», donnant à des groupes de résidents à faible revenu pour la plupart de quelques centaines de dollars à 1000 dollars par mois sans condition pour un maximum de deux années. Il prend également forme au Congrès grâce à une variété de crédits d’impôt ou d’allocations proposés.

Le mouvement, lancé par Stockton, a gagné du terrain au milieu du carnage économique causé par la pandémie COVID-19, qui a laissé 10 millions d’Américains au chômage malgré une solide reprise de l’emploi, et a accru la prise de conscience des inégalités raciales après la mort de George Floyd en garde à vue. .

«Je pense que COVID l’a rendu plus urgent et plus faisable politiquement», déclare Jonathan Morduch, économiste et professeur de politique publique à l’Université de New York qui a aidé à concevoir un projet pilote à Compton, en Californie.

Le revenu garanti est devenu plus critique à long terme alors que l’économie des petits boulots du pays engendre une population croissante de travailleurs indépendants et contractuels qui ne reçoivent pas d’avantages sociaux et dont le revenu fluctue d’une semaine à l’autre, dit Morduch.

Les partisans affirment que les initiatives assurent la stabilité financière des ménages lors de fortes fluctuations économiques, atténuent le stress et élargissent les horizons des bénéficiaires. Ils viennent sans l’examen et les exigences de travail des programmes tels que l’aide sociale et les bons alimentaires.

«Le filet de sécurité sociale est effiloché», déclare Halah Ahmad, vice-président du Jain Family Institute, qui aide à concevoir des programmes de revenu garanti et étudie leurs effets. «Cela ne répond pas aux besoins des gens, et les gens passent entre les mailles du filet.» Elle dit que ces échecs coûtent énormément à la société.

Les partisans du revenu garanti disent que cela peut combler le vide pour les personnes qui ne sont pas admissibles à l’aide publique parce qu’elles gagnent trop. Il sert de supplément pour ceux qui satisfont aux exigences en matière d’aide, car bon nombre de ces personnes sont à peine en train de se débrouiller.

Les critiques disent que le filet de sécurité sociale est le remède approprié contre la pauvreté, qui touche 10,5% des Américains. Le revenu garanti, disent-ils, décourage le travail et, comme il n’y a pas de conditions, ouvre la porte à l’utilisation abusive de l’argent pour la drogue ou l’alcool.

«S’il y a une fissure (dans les programmes existants), nous pouvons la combler sans donner de l’argent gratuit», déclare Jon Coupal, chef de la Howard Jarvis Taxpayers Association.

Les conclusions du procès Stockton, publié mercredi, renforcent les arguments en faveur d’un revenu garanti.

L’allocation mensuelle de 500 $ a permis à plus de participants de trouver un emploi, réduit la volatilité des revenus, atténué le stress et les a aidés à payer des dépenses imprévues et à répondre à leurs besoins essentiels. Moins de 1% de l’argent a été dépensé en alcool ou en tabac, selon les résultats du pilote de deux ans, qui s’est terminé en janvier.

Environ une demi-douzaine de villes – y compris Compton; St. Paul, Minnesota; et Richmond, Virginie – ont lancé des projets pilotes de revenu garanti. Un nombre similaire – y compris Oakland, Californie; Pittsburgh; et Patterson, New Jersey – prévoient des essais cette année. Los Angeles, Atlanta et Newark, New Jersey, font partie des plus de 25 villes qui envisagent sérieusement des programmes dans le cadre d’une coalition appelée Maires pour un revenu garanti. Les initiatives sont financées par des dons privés ou une combinaison de dollars privés et publics.

Les dirigeants des efforts affirment que l’objectif est un revenu national garanti pour les Américains à revenu faible et même moyen qui serait financé par le gouvernement fédéral, qui dispose des finances et de l’infrastructure pour distribuer des paiements mensuels.

Les chèques personnels envoyés à la plupart des Américains dans le cadre des colis de secours COVID-19 du Congrès ont ouvert la voie à une acceptation plus large par le public de l’argent inconditionnel du gouvernement, a déclaré Ahmad du Jain Family Institute. Leur inconvénient, selon certains législateurs démocrates, est qu’il s’agit d’une aubaine unique, même si de nombreux ménages continuent de souffrir du chômage induit par le COVID-19 ou de la réduction des heures.

Les propositions au Congrès fourniraient une forme de revenu garanti récurrent qui supprime les mandats de travail, ce qui peut poser un fardeau excessif lorsque les parents prennent soin d’enfants ou de parents malades, disent les partisans. Un plan de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars adopté par la Chambre à la fin de la semaine dernière augmenterait le crédit d’impôt pour enfants de 2000 à 3600 dollars par an, et les démocrates chercheront probablement à rendre le changement permanent. Même les Américains avec peu ou pas de revenus pouvaient obtenir un remboursement, et le crédit pouvait être prélevé par versements mensuels de 250 $ à 300 $.

Les projets de loi de la représentante Rashida Tlaib, D-Mich., Et du vice-président Kamala Harris donneraient des crédits d’impôt de 3 000 $ par an aux particuliers et de 6 000 $ aux couples mariés, même s’ils n’ont pas d’enfants et ne travaillent pas. La proposition Harris coûterait environ 3 billions de dollars sur une décennie. Le sénateur Mitt Romney, R-Utah, veut fournir une prestation annuelle de 3 000 $ à 4 200 $ par enfant, même pour les parents au foyer, compensant le coût en supprimant d’autres programmes et des déductions fiscales.

Matt Weidinger, chercheur en études sur la pauvreté au conservateur American Enterprise Institute, affirme que les propositions inversent en grande partie les changements sociaux des années 1990 qui imposaient des exigences de travail aux bénéficiaires et réduisaient les effectifs de l’aide sociale.

«C’est payer les gens un chèque pour ne pas travailler», dit Weidinger, qui a travaillé sur les changements pour un comité de la Chambre contrôlé par les républicains.

C’est peut-être juste le ticket pour une société plus juste, soutient Stephen Nunez, chercheur principal sur le revenu garanti pour l’institut Jain. Les estimations montrent que le projet de loi Romney, par exemple, coûterait 230 milliards de dollars, mais réduirait la pauvreté des enfants d’un tiers, générant entre 267 et 367 milliards de dollars de prestations, dit Nunez.

Paine, MLK recherchait un revenu garanti

Le revenu garanti, ou revenu de base universel, n’est pas nouveau. Le philosophe Thomas Paine a appelé à un revenu de base aux États-Unis à la fin des années 1770. Martin Luther King Jr. a soutenu l’idée d’éliminer la pauvreté dans les années 1960. Des essais fiscaux négatifs ont été menés à Seattle et dans le New Jersey à partir des années 1960. Ces dernières années, des pays comme l’Iran, le Kenya et la Finlande ont mis en place des programmes de revenu de base.

L’ancien maire de Stockton, Michael Tubbs, a déclaré avoir été inspiré par King pour lancer le projet pilote de sa ville pour lutter contre son taux de pauvreté de 22%.

«Il est tellement logique que si le problème est l’argent liquide, la solution est l’argent comptant, et non la législation sur l’utilisation de l’argent liquide», comme le font les programmes fédéraux tels que les bons d’alimentation, dit-il.

De nombreux ménages qui reçoivent une aide publique n’ont aucune marge de manœuvre pour des dépenses imprévues, telles que la réparation d’une voiture, une augmentation de loyer ou la compensation d’un chèque de chômage COVID-19 tardif, disent Morduch et Ahmad.

« Les gens doivent faire confiance »

Encore plus critique, dit Morduch, c’est que le revenu garanti admet que «les gens devraient avoir confiance pour utiliser l’argent efficacement et être intelligents et réfléchis», sachant comment répondre au mieux à leurs propres besoins.

En revanche, dit Ahmad, les programmes d’assistance publique sont enracinés dans la méfiance et le racisme qui ont particulièrement blessé les Noirs américains. Donner de l’argent sans condition soulage le stress et donne aux bénéficiaires l’argent et le temps nécessaires pour se forger une vie meilleure, chercher des emplois mieux rémunérés ou se former à une nouvelle carrière, dit Morduch.

Nunez dit que des études montrent que les bénéficiaires de revenu garanti travaillent moins mais modestement, et que le temps supplémentaire est généralement passé avec leur famille. Il dit qu’il n’y a aucune preuve qu’ils dépensent leur argent en drogues ou en alcool.

Dans l’essai de Stockton, 37% des fonds ont été consacrés aux besoins de base tels que la nourriture; 22% sur les marchandises telles que les vêtements et les articles ménagers; et 11% sur les services publics.

Un an après le début de l’essai, 40% des participants étaient employés à plein temps, contre 28% au début de l’essai. Plus de la moitié ont pu payer des dépenses imprévues avec de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie, contre 25% un an plus tôt.

Avant de recevoir son allocation, Paradela, la participante de Stockton, dit qu’elle ne payait parfois qu’une partie de ses factures pour laisser plus d’argent pour la nourriture et demandait des prêts sur salaire. Après avoir reçu l’argent, elle a acheté des jeux vidéo à son fils et a payé pour que ses deux enfants rendent visite à leur oncle à Seattle.

Paradela, qui travaille à plein temps avec des adultes autistes et livre de la nourriture à temps partiel, dit que l’argent lui a permis de prendre un congé si elle tombait malade.

Paradela dit qu’elle a demandé un logement subventionné mais qu’elle a été refusée parce que son salaire de 33 000 $ dépassait le plafond de 28 000 $. Dans le cadre du programme Stockton, «personne ne regarde par-dessus votre épaule et dans vos affaires personnelles. Vous faites ce que vous devez faire. »

Elle envisage d’obtenir un baccalauréat en commerce afin d’aider son frère à gérer une maison pour personnes handicapées.

Étant donné que les résidents de Stockton devaient simplement vivre dans des quartiers où le revenu médian était inférieur à la médiane de la ville pour se qualifier, certains résidents à revenu moyen avec des salaires aussi élevés que 80 000 $ ont participé, dit Tubbs. Les familles de la classe moyenne ont également du mal à payer leurs factures, dit-il, en particulier dans les villes coûteuses comme San Francisco, et elles devraient être incluses dans les initiatives de revenu garanti.

Cela fait que le pilote ressemble un peu plus à l’idée de revenu de base universel de Yang. Morduch dit que les programmes devraient être axés sur les personnes à faible revenu et que les familles plus aisées devraient payer des impôts plus élevés pour les financer.

‘Une urgence loin’

En décembre, Compton, qui a un taux de pauvreté de 20%, a lancé le plus grand projet pilote de revenu garanti au pays, donnant à 800 résidents des sommes variables. Les ex-délinquants et les immigrants sans papiers étaient éligibles.

«Comme la plupart des Américains, ma famille n’était qu’à une urgence loin d’une catastrophe financière, et je m’efforce maintenant de faire en sorte que ce ne soit plus le cas», déclare la mairesse de Compton, Aja Brown. L’argent, dit-elle, permet aux participants de «prendre plus de risques, d’adapter l’aide gouvernementale à leurs besoins et, en fin de compte, d’accumuler de la richesse».

Georgia Horton, une résidente de Compton incarcérée, n’a pas pu trouver d’emploi lorsqu’elle a quitté la prison, puis a commencé à parler à des groupes de ses expériences moyennant des frais élevés. La pandémie a temporairement écrasé sa carrière naissante, la laissant du mal à payer ses factures. Le paiement annuel de 3000 $ qu’elle a reçu de la ville il y a un mois lui a permis d’acheter du matériel pour sa nouvelle entreprise de nettoyage, ainsi qu’un ordinateur portable afin qu’elle puisse relancer ses tournées de conférences en ligne.

«Cela vous met hors du mode panique, vous pouvez donc commencer à prendre des décisions», dit Horton.

Certains programmes ciblent certains groupes démographiques. À Jackson, Mississippi, Springboard to Opportunities, un groupe à but non lucratif, a fourni à 130 mères noires 1000 dollars par mois en deux essais depuis 2018, et un troisième devrait commencer.

«Ceux qui ont été le plus lésés (par la discrimination) sont les mères noires», déclare Aisha Nyandoro, PDG de Springboard.

Au cours du premier tour, le nombre de participants ayant une formation équivalente au secondaire est passé de 63% à 85%. Certains participants ont quitté le logement subventionné.

«Si (l’assistance publique) ne fonctionne pas, pourquoi ne pas essayer quelque chose de différent?» Demande Nyandoro.