Le revenu record de 60 millions de dollars de Naomi Osaka prouve qu’elle est l’athlète parfaite pour que les entreprises sponsors poussent leurs faux agendas éveillés

Dans un autre temps, le retrait d’Osaka du tournoi de Roland-Garros provoquerait une consternation considérable dans les conseils d’administration de ses nombreux sponsors. Les dirigeants de la marque auraient convoqué des réunions d’urgence, craignant que leur investissement dans l’athlète ne soit pas remboursé en affichant soigneusement leurs logos sur les émissions télévisées tout au long du championnat.

Mais c’était alors. Aujourd’hui, et contrairement à l’économie de la publicité et du parrainage d’antan, les questions sociales (à défaut d’un terme meilleur et plus global) sont devenues centrales dans la perception du public de nombreux sports au cours des 12 derniers mois ou plus.

Dans le monde du football, chaque match de Premier League de la saison dernière a été précédé par 22 joueurs et un arbitre tombant à genoux avant le coup d’envoi afin de souligner les inégalités raciales perçues dans les semaines et les mois qui ont suivi le meurtre de George Floyd.

Des scènes similaires ont été observées dans la plupart des sports majeurs, de la NBA à la NASCAR – et avec des réactions très différentes de la part de divers groupes de fans, certains notant que ces types de protestations sont un aspect nécessaire du changement social et d’autres s’insurgeant contre eux comme un peu plus que l’éveil qui signale la vertu.

Mais dans le paysage sportif d’aujourd’hui, les choses sont un peu différentes. Si les problèmes sociaux étaient au bas de la liste des priorités d’une marque lorsqu’elle s’associait à un athlète il y a quelques années, il s’agit aujourd’hui d’une considération majeure et offre au même type de marques qui pourraient avoir des histoires sordides d’ateliers de misère et de main-d’œuvre bon marché un ardoise pour prêcher l’égalité et la justice sociale.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par 大坂なおみ (@naomiosaka)

Dans le cas d’Osaka, son retrait de Roland-Garros est intervenu après avoir annoncé son intention de sauter les conférences de presse tout au long du tournoi après s’être plaint de l’impact négatif des événements médiatiques sur sa santé mentale.

Osaka, cependant, est l’une des plus grandes stars du sport – et comme on pouvait s’y attendre, les organisateurs du tournoi étaient furieux contre sa décision et ont annoncé leur intention d’imposer une amende de 15 000 $ à la jeune femme de 23 ans pour chaque événement médiatique qu’elle a ignoré. Elle se retire bientôt complètement de Roland-Garros; une résolution aux querelles qu’aucune des deux parties n’aurait voulue.

Elle a aussi une histoire. Il y a un an, le joueur nippo-haïtien/américain s’est retiré du Western & Southern Open pour protester contre la fusillade de Jacob Blake et avait également porté des masques portant les noms des victimes noires de violences racistes lors de l’US Open.

C’est le type de discours franc qui aurait pu envoyer les sponsors courir pour se couvrir ces dernières années (comme cela s’est initialement produit avec Colin Kaepernick) mais dans la société d’aujourd’hui, cela s’est avéré être un outil utile pour sa longue liste de sponsors d’utiliser Osaka comme leur propre embouchure.

Et cela n’a certainement pas nui à son compte bancaire.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par 大坂なおみ (@naomiosaka)

Il a été confirmé vendredi par Forbes qu’Osaka a gagné 60 millions de dollars (55 millions de dollars provenant des avenants) au cours des 12 derniers mois, la plaçant loin devant en tant qu’athlète féminine la mieux payée au monde et battant son propre record de l’année dernière. qui s’élevait à 37 millions de dollars.

Ses revenus indiquent qu’Osaka est une superstar du sport légitime et de bonne foi. Elle se classe 12e au classement général dans la liste Forbes des athlètes les mieux payés, loin devant Novak Djokovic et Rafael Nadal.

Nike, qui s’est également accroché à Colin Kaepernick lorsqu’il a été exclu de la NFL après avoir popularisé les manifestations « prendre un genou », a publié une déclaration en faveur d’Osaka après sa sortie de Roland-Garros : « Nos pensées sont avec Naomi. Nous la soutenons et reconnaissons son courage à partager sa propre expérience en santé mentale. »

Des mots similaires ont été publiés par GoDaddy, Hyperice, Levi’s, Nissan, Nissin Foods et TAG Heuer pour n’en citer que quelques-uns.

Osaka, cependant, a été la cible de vitriol depuis qu’elle a annoncé son intention de sauter l’Open de France, mais rien au point qui aura jusqu’à présent préoccupé ses nombreux sponsors.

« Je ne pense pas qu’il y ait un inconvénient pour elle. Je ne pense pas qu’il y aura de dommages à la marque« , a déclaré le consultant en marketing Joe Favorito à Forbes.

« On espère qu’elle en sortira personnellement plutôt que professionnellement, une bonne histoire à laquelle les sponsors voudront participer.. »

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par 大坂なおみ (@naomiosaka)

Osaka a indiqué dans sa déclaration dans laquelle elle a confirmé son retrait de Roland-Garros qu’elle devait « prendre un peu de temps loin de la cour maintenant, » Quelque chose peut amener certains de ses sponsors à expirer frustrés étant donné que son statut aux Jeux olympiques de Tokyo – où elle était censée être l’un des visages de l’événement – ​​est désormais mis en doute.

Mais la liste des bailleurs de fonds qui se sont attelés au wagon d’Osaka sait qu’ils ne peuvent pas être vus pour soutenir sa décision de se retirer pour des raisons de santé mentale tout en déplorant le manque d’avantages pour leur parrainage, du moins publiquement.

En effet, leur approbation de Naomi Osaka relève désormais de paramètres très spécifiques : elle sera soutenue, qu’elle participe ou non aux tournois que ses sponsors avaient supposés qu’elle le ferait, et tout mouvement dans la direction opposée pourrait probablement conduire à une vague de diffamation et de suggestions selon lesquelles ils ne soutiennent pas le programme socialement conscient d’Osaka.

Ce qui, pour être clair, est son droit absolu. Mais on soupçonne que dès qu’Osaka commence à représenter une distraction de la capacité d’un sponsor à vendre des chaussures (ou des montres, ou des voitures, etc.), elle pourrait bien être larguée pour faire place à un nouveau porte-parole plus maniable.

Jusqu’à ce jour, certaines des plus grandes marques du monde ne resteront que trop heureuses de se promouvoir grâce au franc-parler d’Osaka.

Par John Balfe