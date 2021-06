Le revenu garanti évolue de la charité à la politique publique

Il semble que partout aux États-Unis ces jours-ci, de nouveaux programmes pilotes de revenu garanti voient le jour. Au cours du dernier mois environ, ils ont été lancés à Newark, New Jersey, Tacoma, Washington, Denver, Colorado, Cambridge, Massachusetts et Los Angeles County, Californie.

Le « revenu garanti » est similaire, mais pas tout à fait identique, au revenu de base universel (RUB). Alors que l’UBI vise à offrir suffisamment d’argent pour une subsistance de base à chaque adulte, le revenu garanti pourrait fournir un montant plus modeste – moins qu’assez pour vivre – à un groupe de personnes plus ciblé (par exemple, les personnes aux revenus les plus faibles dans le population). Cela peut encore changer la vie de ceux qui le reçoivent.

C’était donc un gros problème lorsque le gouverneur de Californie Gavin Newsom a annoncé le 14 mai qu’il incluait 35 millions de dollars dans le budget de son État pour aider les gouvernements locaux à lancer leurs propres projets pilotes de revenu garanti ciblant les familles à faible revenu. (Les villes ou les comtés individuels devraient compléter le financement des pilotes grâce à l’argent des contribuables ou à des dons privés.)

Cette annonce a été qualifiée de « monumentale » par Michael Tubbs, l’ancien maire de Stockton, en Californie, qui a dirigé avec succès un programme pilote en 2017 offrant 500 $ à certains résidents sans conditions, et qui a créé l’année dernière l’organisation Mayors for a Guaranteed Income. Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, Tubbs a déclaré que l’investissement de Californa marque « le plus grand engagement de trésorerie récurrente dans un budget d’État – et la première fois qu’un État a jamais soutenu un financement pilote de revenu garanti ».

J’ai appelé Tubbs pour expliquer pourquoi il s’agit d’un point d’inflexion majeur dans le mouvement pour un revenu garanti et comment l’idée de donner aux gens «de l’argent gratuit» passe des essais caritatifs financés par la Silicon Valley à la politique gouvernementale. Les paiements directs en espèces ont gagné en popularité en tant qu’outil politique pendant la pandémie – et pour une bonne raison : comme le montre une nouvelle analyse des enquêtes du Census Bureau, les Américains ont connu une baisse spectaculaire des pénuries alimentaires, de l’instabilité financière et de l’anxiété après avoir reçu des chèques de relance. De telles conclusions peuvent aider à bâtir un large soutien pour un revenu garanti.

Une transcription de notre conversation, modifiée pour plus de longueur et de clarté, suit.

Sigal Samuel

Avez-vous le sentiment que l’idée de « l’argent gratuit » grandit ?

Michael Tubbs

Oui. Je me souviens quand nous avons annoncé le pilote de Stockton en 2017, tout le monde me regardait comme si j’étais fou. Mais je pense que nous avons vu, en particulier au cours de la dernière année où notre principale réponse à la pandémie a été l’argent liquide – des chèques de relance à l’assurance-chômage en passant par les crédits d’impôt pour enfants – que c’est littéralement ainsi que nous avons traversé la pandémie de Covid-19. Donc je pense que c’est absolument devenu plus courant.

Vous avez maintenant 53 maires d’un bout à l’autre du pays qui disent qu’ils sont en faveur d’un revenu garanti. En 2017, il y en avait un.

Sigal Samuel

Le financement de ces pilotes provenait principalement des technologues de la Silicon Valley et de leurs fondations. Je pense aux dons de charité de personnes comme le PDG de Twitter Jack Dorsey ou le co-fondateur de Facebook Chris Hughes. Maintenant, avec l’annonce de la Californie, le financement commence également à provenir des États – donc «l’argent gratuit» passe du domaine de la charité au domaine de la politique. Est-ce une grande étape?

Michael Tubbs

Absolument! Lorsque nous avons lancé le projet pilote à Stockton, j’ai dit qu’il ne serait pas viable avec des dollars philanthropiques, avec des dollars de gentillesse. À un moment donné, cela devra venir de nous tous, de l’argent des contribuables. Et peut-être devrions-nous avoir une conversation sur notre code fiscal, afin que ceux qui sont capables de donner de l’argent puissent le faire, mais par le biais du système fiscal.

Maintenant, avoir des dollars infusés par l’État disant qu’il est important que le gouvernement étudie cela – cela nous rapproche d’une politique.

Sigal Samuel

Alors, selon vous, quel devrait être le rôle des mégadonateurs de la technologie de la Silicon Valley ? Voulez-vous qu’ils restent investis et intéressés à faire un don à cette cause mais qu’ils ne soient plus les principaux bailleurs de fonds ?

Michael Tubbs

Non, je suis différent de beaucoup de gens. Pour moi, c’est la façon dont vous utilisez l’argent. Je pense que c’est génial et j’ai eu la chance d’avoir le soutien de gens comme Jack Dorsey et Chris Hughes. Je pense qu’ils ont été de bons modèles. Chris a mis en place toute une organisation [the Economic Security Project] autour du plaidoyer, de la recherche et des politiques — comme, comment en faites-vous une politique ? Jack a soutenu les efforts de recherche et de plaidoyer.

Je pense qu’il s’agit de déterminer comment passer du pilote à la politique. Et lorsqu’il s’agit de savoir comment augmenter les revenus, le fait que ces mêmes personnes dirigent également [the conversation] sur les façons dont nous devrions augmenter les revenus, ce qui peut inclure une légère augmentation de leurs impôts, et leur demander de s’en approprier et de dire : « Oui, c’est important ».

Je pense que c’est une chose pour moi de ne pas avoir d’argent pour parler de « oui, nous devrions augmenter le taux marginal d’imposition ; oui, il faut regarder l’impôt sur les plus-values ​​; oui, nous devrions regarder tout ce qui est à notre disposition pour payer pour cela » – et c’est une autre chose pour quelqu’un qui serait réellement touché par cela de diriger cela. Pour moi, ce serait un grand signe de leadership.

Sigal Samuel

Lorsque vous pensez au revenu universel de base par rapport au revenu garanti, voyez-vous l’un comme plus idéal que l’autre ? Dans votre esprit, l’objectif ultime est-il d’avoir l’UBI comme politique fédérale, mais vous commencez tout juste avec un revenu garanti parce qu’il est plus facile de vendre des gens ?

Michael Tubbs

Mon objectif est de m’engager à me débarrasser de la pauvreté. Obtenir un revenu garanti est quelque chose qui semble beaucoup plus faisable politiquement en ce moment, et cela m’aide à atteindre mon objectif.

Je dirai cependant qu’avec l’automatisation et la façon dont le travail changera, ce pays devra à un moment donné tenir compte de l’idée d’un revenu de base universel. UBI a du sens, et ça va avoir encore plus de sens à mesure que nous voyons l’automatisation [causing job] déplacement. Mais le revenu garanti a beaucoup de sens aujourd’hui. Je veux m’assurer que nous arrivons à ceux qui en ont absolument besoin aujourd’hui, puis nous construisons jusqu’à un point où nous l’obtenons à tout le monde.

Je pense qu’un revenu garanti nous met dans une meilleure position pour mettre en œuvre un revenu de base universel.

Sigal Samuel

Alors vous le voyez comme un tremplin ?

Michael Tubbs

Oui, je le vois comme un tremplin. Mais en ce qui concerne mon objectif principal, c’est les Pierre.

Sigal Samuel

L’UBI a généralement été conçu comme une réponse au chômage induit par l’automatisation, mais le revenu garanti est davantage conçu de nos jours comme un moyen de lutter contre les inégalités économiques et raciales. Comment est né ce cadrage ?

Michael Tubbs

Mayors for a Guaranteed Income a été créé en réponse au meurtre de George Floyd. Il y a un an, lorsque George Floyd a été assassiné, j’étais encore maire et je parlais à certains de mes amis maires de la façon dont le Dr. [Martin Luther] King a réclamé un revenu garanti en 1967, ce qui était une autre période de troubles raciaux dans ce pays. Il a regardé les manifestations, les soulèvements, et il a parlé d’un revenu garanti. Je leur ai dit [the mayors], c’est ce que nous sommes appelés à faire en ce moment. Nous pouvons répondre aux demandes de nos électeurs, qui ne portent pas seulement sur la brutalité policière mais aussi sur la violence de la pauvreté, sur la violence structurelle.

Nous savons que l’insécurité financière est un problème répandu dans ce pays, mais c’est un problème aigu dans les communautés de couleur. Nous avons vu les façons dont Covid-19 s’est exacerbé et montré comment tous nos systèmes ont échoué aux personnes de couleur. C’est pourquoi nous avons lancé Maires pour un revenu garanti… parce que le revenu garanti, c’est aussi renforcer la résilience économique. Ainsi, lorsque des pandémies se produisent, lorsque des calamités surviennent, les gens sont mieux placés pour pivoter.

Sigal Samuel

Considérez-vous le crédit d’impôt pour enfants de Biden, qui met de l’argent à la disposition de tous les parents sous forme de chèque mensuel (mais uniquement pour la durée de la crise pandémique), comme une forme de revenu garanti ?

Michael Tubbs

Absolument. C’est une grosse affaire. C’est un revenu garanti pour les familles avec enfants. C’est incroyable. Et cela doit être permanent – ​​c’est le premier combat sur lequel nous devrions tous nous concentrer.

Sigal Samuel

Et dans quelle mesure cela vous rend-il optimiste quant à la perspective d’un revenu garanti devenant une politique fédérale dans un proche avenir ? Est-ce réaliste ?

Michael Tubbs

C’est déjà une politique fédérale depuis un an — il ne nous reste plus qu’à la rendre permanente ! Et sén. [Cory] Booker, le sénateur Sherrod Brown et d’autres se battent vraiment pour que ce crédit d’impôt pour enfants soit permanent.

Et il y a des projets de loi au Congrès qui parlent de revenu garanti. Alors sénateur, maintenant vice-président [Kamala] Harris avait sa LIFT Act – 500 $ par mois chaque mois pour chaque famille gagnant 100 000 $ ou moins – qui est une forme de revenu garanti [though one where recipients must be working to benefit]. Et Rép. [Bonnie] Watson Coleman, Rép. [Ilhan] Omar et d’autres ont proposé des projets de loi sur le revenu garanti.

Donc je pense que c’est réaliste. Non seulement réaliste, c’est une nécessité. Cela pourrait être la sécurité sociale de notre génération.