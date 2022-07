Le revenu annuel d’Akshay Kumar vous laissera sous le choc, découvrez les revenus du contribuable le plus élevé de l’Inde

Akshay Kumar est l’un des acteurs les plus titrés de Bollywood. À l’exception de ses quelques films précédents, Kumar a toujours été une valeur sûre au box-office. Il y a quelques jours, la star de Singh Is Kinng a été classée comme le plus gros contribuable de l’Inde, et il a également reçu un certificat.

Voici le poste



La meilleure chose à propos de vous est la confiance. Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi confiant que toi. Vous me motivez toujours avec votre travail et votre style de vie. La meilleure chose à propos de vous est la confiance. Je suis très fier de toi.

Mon idole, mon amour – @akshaykumar pic.twitter.com/hltPWxr7WN— (@_SONALIs_Tweet_) 24 juillet 2022

Voyons maintenant la source de revenus, grâce à laquelle il a été le contribuable le plus élevé pendant deux années consécutives. Selon un rapport de GQ, Akki est le seul acteur à figurer dans la liste mondiale des acteurs les mieux payés de Forbes. Le rapport indique en outre qu’en moyenne, Khiladi Kumar gagne Rs 486 crores par an.

Choqué, n’est-ce pas ? Faisons une ventilation détaillée de ses gains. L’acteur facture plus de Rs 100 crores pour un film, et il conserve également un pourcentage de la collection au box-office. Selon le magazine international, Kumar a pris plus de Rs 100 crores pour Bell Bottom et Bachchhan Paandey. Parlant de la valeur de sa marque, selon l’étude d’évaluation de la marque Celebrity de Duff et Phelps, Kumar détient une valeur de marque d’un énorme Rs 1113 crores. Selon Financial Express, Kumar facture Rs 2-3 crores par approbation de marque. Selon ET, Akshay a également une main dans le sport. Kumar est propriétaire de l’équipe Khalsa Warriors dans la Ligue mondiale de Kabaddi, et il détient également une participation dans la franchise Bengal Warrior de la Ligue Pro-Kabaddi basée à Kolkata.

Kumar a également une maison de production Hari Om Production (lancée en 2008), et maintenant elle a été renommée Cape of Good Films. La bannière de production a soutenu Singh Is Kinng, Good Newwz, Fugly et d’autres films. Kumar a également été coproducteur avec Grazing Goat Pictures d’Ashvini Yardi. Kumar a été vu pour la dernière fois dans le terne Prithviraj, et ensuite, il sera vu dans Raksha Bandhan, Ram Setu, Selfiee, le remake de Soorarai Pottru Hindi et d’autres films.