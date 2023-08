Le Revelstoke Golf Club s’apprête à accueillir les meilleurs golfeurs de la Colombie-Britannique au championnat provincial

La réputation de Revelstoke en tant que ville de golf grandit chaque saison, et la semaine prochaine, les meilleurs golfeurs de la Colombie-Britannique seront dans la communauté pour participer à un championnat provincial.

Le championnat 2023 de la PGA de la Colombie-Britannique se jouera au Revelstoke Golf Club les 14 et 15 août. Le tournoi verra 99 des meilleurs golfeurs de la Colombie-Britannique s’affronter lors d’un événement de deux jours en partie par coups de 36 trous.

« Nous sommes très honorés et chanceux de pouvoir organiser un tournoi de cette ampleur », a déclaré Dean Jackson, directeur général du Revelstoke Golf Club. Jackson, aux côtés du professionnel en chef du club de golf de Revelstoke, Charles Beneteau, participera à l’événement.

Jackson a déclaré que lui et tout le monde au club étaient ravis d’accueillir les meilleurs de la province et de présenter le club, et que l’événement devrait être le premier événement professionnel de cette ampleur à être organisé dans la communauté. Il a ajouté que pour de nombreux compétiteurs, en particulier les golfeurs du Lower Mainland, ce sera la première fois qu’ils joueront sur le parcours de Revelstoke.

Mark Strong, directeur exécutif de la PGA of BC, a grandi à Revelstoke et a passé les deux premières années de sa carrière au Revelstoke Golf Club.

« Avant, j’avais le record du parcours », a déclaré Strong à propos de son passage à Revelstoke. « Quand j’y vivais l’été, ma routine était que je jouais une fois par jour les jours où je travaillais et deux fois par jour les jours où j’étais libre. »

La PGA de la Colombie-Britannique représente tous les professionnels de golf actifs de la province dans les clubs et les installations, ce qui comprend leurs près de 700 membres dans plus de 300 installations de golf en Colombie-Britannique.

Les membres, hommes et femmes, vont d’aussi jeunes que dans la vingtaine à des professionnels chevronnés de plus de 60 ans, et Strong affirme que le niveau de compétition lors de leurs événements phares s’améliore chaque année.

Strong a déclaré que l’intérieur, y compris Revelstoke, connaît une croissance dans le sport du golf, à la fois dans le nombre d’installations et de parcours et dans le nombre de rondes jouées.

De plus, Strong a déclaré qu’il considérait les installations de golf en salle comme la prochaine étape de la croissance du golf dans la région. « La technologie derrière les moniteurs de lancement et les simulateurs est bien meilleure qu’elle ne l’était il y a même 10 ans », a déclaré Strong. Les installations intérieures offrent aux golfeurs la possibilité de s’entraîner et même de simuler des parties complètes à une fraction du coût d’un abonnement sans jamais quitter une seule pièce.

« Nous invitons la communauté à venir regarder », a déclaré Jackson à propos de l’événement à venir. « Ils vont voir du super golf. »

Les 99 professionnels en compétition dans l’événement jouent pour une bourse totale de 40 000 $. Les prévisions annoncent des conditions chaudes et ensoleillées et un maximum de 31 ° C.

L’événement est parrainé localement par RE/MAX Revelstoke Realty, Skookum Bike & Ski, Artisan Drywall Contracting Ltd., Ramada Inn Revelstoke, Fairfield Inn Revelstoke, Super 8 Revelstoke, Days Inn & Suites Revelstoke et Cedar Spruce Consulting.

