Le Revelstoke Cricket Club prend de l’élan lors de son premier match de la saison contre Kelowna

Le Revelstoke Cricket Club était à Kelowna pour son premier match interurbain compétitif de la saison le week-end dernier (18 juin), et malgré une défaite sur le terrain, ils ont fait un autre grand pas en avant pour le cricket à Revelstoke.

Selon Matt Bramall, skipper du Revelstoke Cricket Club, l’événement a été un énorme succès. Ils avaient plus qu’assez de joueurs pour l’équipe complète des semaines à l’avance, et tout le monde s’est impliqué dans la journée avec enthousiasme et excitation.

Kelowna a mis en valeur son expérience et ses compétences en battant en premier, avec un total de 274-3 sur 35 overs. L’un des joueurs de Kelowna a marqué un «siècle», c’est-à-dire lorsqu’un batteur marque 100 points ou plus en une seule manche.

Les conditions pluvieuses ont rendu le terrain difficile ce jour-là, entraînant des chutes de balles. Le Revelstoke Cricket Club a également dû s’adapter au jeu avec des balles dures, car il utilise généralement des balles molles sur son terrain.

La pluie n’a pas été mauvaise du tout, cependant, car un arrêt précoce a entraîné un incroyable dîner de poulet fumé grâce à l’équipe de Kelowna.

Bramall a déclaré que l’hospitalité que leur a témoignée le Kelowna Cricket Club, sur et en dehors du terrain, incarne le type de cricket auquel ils veulent jouer : amusant, amical, invitant et social.

Un récapitulatif complet du match de Skipper Bramall :

Kelowna Casuals a gagné par 170 points dans un match sous la pluie. Gagnant du tirage au sort et battant en premier, Kelowna a réalisé un total difficile de 274-3 sur 35 overs. Le choix de nos quilleurs était Anoop Prabhakaran et Navdeep Samra, prenant chacun un guichet. Sur le terrain, Gaurav Joshi a gardé le guichet avec brio. Revelstoke a battu vaillamment mais a perdu des guichets régulièrement et était tous absents pour 104 courses à partir de 26 overs avec Matt Bramall le meilleur score. Revelstoke peut tirer d’énormes avantages du jeu en ayant accru son exposition au cricket hardball. De précieuses leçons ont été apprises et l’équipe devra améliorer sa capture, son alignement complet et sa course entre les guichets lorsqu’elle affrontera Kamloops le 2 juillet.

Faits saillants vidéo :

Le cricket se développe à travers l’intérieur. À Salmon Arm, le conseil municipal a récemment approuvé et soutenu l’espace pour un terrain de cricket permanent à Safeway Fields. Le projet verra l’installation d’une dalle de béton recouverte d’un tapis permanent, et le terrain lui-même utilisera les terrains de football déjà existants qui entourent le site.

Désormais, le club de Salmon Arm pourra accueillir des équipes de Vernon, Revelstoke, Kelowna, Vancouver et plus encore.

Le Revelstoke Cricket Club a l’intention d’établir un terrain permanent dans sa propre communauté, et Bramall dit que les efforts déployés par le club depuis sa réouverture font que les gens le remarquent.

Ensuite, le Revelstoke Club se rendra à Kamloops le 2 juillet pour un match de plus de 30 contre le Kamloops Cricket Club.

Bramall a déclaré que le club était prêt à tirer parti de l’élan généré à Kelowna le week-end dernier.

« Allez-y », a déclaré Bramall.

